"نورة" أول فيلم سعودي في كان.. ومدير المهرجان يعلق

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أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان كان السينمائي عن القائمة الكاملة للأفلام المشاركة في المسابقات الرئيسية للمهرجان في دورته الـ 77 والذي ستنطلق فعالياته في الفترة من 14 إلى 24 مايو /أيار المقبل.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقدته إدارة المهرجان في سينما الليدو وسط جادة الشانزليزيه في باريس لرئيسة المهرجان أيريس نوبلوخ وتيري فريمو المندوب العام للمهرجان، وقد أعلن أن فيلم الافتتاح سيكون للمخرج الفرنسي كوينتين دوبيو ويحمل عنوان "الفعل الثاني" وهو خارج المسابقة.

19 فيلماً تتنافس على السعفة الذهبية

كما تضم قائمة المسابقة الرسمية 19 فيلما ستتنافس على نيل السعفة الذهبية وبقية جوائز المهرجان، وسيترتب على هذه الأفلام أن تبهر مختلف لجان تحكيم المهرجان، ولا سيما غريتا جيرويج، رئيسة لجنة التحكيم لهذه الدورة الـ77 وتعد المخرجة البالغة من العمر 40 عاما أول مخرجة أميركية ترأس لجنة تحكيم المهرجان السينمائي، كما أنها أصغر رئيس للجنة التحكيم منذ صوفيا لورين التي تولت الرئاسة عام 1966 عن عمر يناهز 31 عاما.

ومن أبرز الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية فيلم للمخرج الإيراني "السويدي والدنماركي" علي عباسي بفيلم يحمل عنوان "المتدرب"، ويتناول الفيلم حياة دونالد ترامب، ويلعب دوره الممثل سيباستيان ستان في السبعينيات والثمانينيات.

كذلك فيلم للمخرج ديفيد كرونينبيرج "الأكفان" بطولة الممثل فنسنت كاسيل، ويجسد دور رجل أعمال أرمل يجد طريقة للتواصل مع الموتى ومنهم زوجته، كذلك فيلم "مدينة ضخمة" للمخرج فرانسيس فورد كوبولا، ويحكي قصة مهندس معماري يحاول إنشاء مدينة فاضلة في نيويورك بعد كارثة دمرت المدينة.

والفيلم ينتمي إلى أفلام الخيال العلمي، وتم تنفيذه بميزانية تصل لـ100 مليون دولار أميركي، ومن بطولة داتسن هوفمان وآدم درايفر، وأوبري بلازا، وجون فويت، وجيسون شوارتزمان، وشيا لابوف، ولورانس فيشبورن.

الفيلم السعودي "نورة"

ولأول مرة تشارك المملكة العربية السعودية رسميا في منافسة الأفلام في مسابقة "نظرة ما"، وهي المسابقة الموازية للمسابقة الرسمية، والفيلم للمخرج السعودي توفيق الزايدي، وهو أول أعمال الممثل السعودي عبدالله السدحان في السينما، رغم مسيرته الفنية الطويلة المليئة بالعديد من المسلسلات الدرامية، والأعمال المسرحية والأفلام التلفزيونية.



رئيسة مهرجان كان ايريس والمدير الفني فريمو ابطال فيلم نورة

إضافة إلى ذلك يعد أول فيلم سعودي روائي طويل يتم تصويره بالكامل في محافظة العلا، شمال غرب السعودية، والمدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، والتي لفتت أنظار العالم كوجهة سياحية تاريخية.

والفيلم يتحدث عن الفتاة "نورة"، التي تجسِّد دورها ماريا بحراوي، وهي فتاة طموحة وحالمة، تحبّ الحياة والفن على الرغم من عدم توفُّر الفرص الفنية المتاحة أمامها، وتتعرف خلال الأحداث على المعلم "نادر"، الذي يقدّم شخصيته الفنان يعقوب الفرحان، إذ يأتي من المدينة، ويكشف لهم أن الفن يمكن أن يكون وسيلة للتواصل.

والفيلم من تأليف وإخراج توفيق الزايدي، وبطولة كل من يعقوب الفرحان، وماريا بحراوي، وعبدالله السدحان، وعائشة.

مدير مهرجان يتحدث للعربية نت عن المشاركة السعودية

وقال مدير المهرجان تيري فريمو لـ"العربية.نت" عن المشاركة السعودية في المسابقة: "نعبر عن فرحنا لمشاركة السعودية لأول مرة، ونحن نشجع أيضا أفلاما من الصومال وغينيا وزامبيا".

وأضاف "المملكة العربية السعودية تهتم بالسينما لذلك نولي اهتماما خاصًا بها.. السينما أداة للسلام والحوار بين الشعوب، ونحن نفتح أبوابنا للفيلم السعودي الأول".

كما سيشارك المخرج المغربي نبيل عيوش من المغرب بفيلم "الكل يحب تودة"، ويروي الفيلم قصة شيخة شغوفة بفنها، تحارب من أجل ضمان مستقبل أفضل لابنها الأصم الأبكم والفيلم في مراحله الأخيرة في المونتاج.