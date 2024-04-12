سمى ابنه باسمه.. عمرو مصطفى يكشف سر علاقته بعمر سليمان

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"ما سر علاقتك باللواء الراحل عمر سليمان؟"، بهذا السؤال باغت الإعلامي المصري عمرو أديب مواطنه الفنان والملحن عمرو مصطفى حول سر علاقته بمدير المخابرات المصرية الأسبق.

ابتسامة عريضة.. وسر باسم ابنه

فقد سأل أديب ضيفه في برنامج "بيج تايم بودكاست" الجمعة، حول تلك العلاقة، ليجيب الضيف بعد ابتسامة عريضة، بأنه كان من المقربين إلى اللواء الراحل.

وأوضح مصطفى أنه تعرف على سليمان بسبب ألحانه وأغانيه الوطنية، فضلًا عن سرقة ألحانه من مغنين إسرائيليين، موضحا أن سبب العلاقة طبيعي تماما وذلك أنه قام بتلحين أغان وطنية كثيرة بينها "مشربتش من نيلها" عام 2005 للفنانة شيرين.

بدوره، كشف أديب أنه حينما كان يحضر لإجراء مقابلة صحفية مع اللواء عمر سليمان أواخر عام 2011، دخل مكتبه وفوجئ بوجود عمرو مصطفى.

في حين كشف عمرو مصطفى عن تطوعه بالعمل في جمع التوكيلات لترشح اللواء عمر سليمان لانتخابات الرئاسة المصرية عام 2012، وأنه حزن كثيرا على وفاته، وكان ينتظر وصول جثمانه في المطار من الخارج.

وأشار عمر مصطفى إلى أنه لجأ إلى اللواء الراحل عمر سليمان لحل مشكلته مع إحدى شركات الإنتاج، مؤكدا أن تفرغه وحبه للموسيقى كان من أسباب تعرفه على الراحل، مشيرا إلى أنه سمى ابنه "سليمان" تيمنا به.

"بودكاست BIG TIME"

يذكر أن الإعلامي عمرو أديب، يستضيف عبر برنامجه بودكاست BIG TIME، مشاهير ونجوم في مجالات الغناء والموسيقى والتمثيل والإعلام وغيرها.

ومن أبرز ضيوفه حضر: جورج وسوف، أيمن زيدان، باسل خياط، ميسي، أحمد عز، ويل سميث، منى زكي، ياسمين صبري، أنغام، شيرين عبدالوهاب، نانسي عجرم، إليسا، محمد ممدوح، إسعاد يونس، محمد عبده، كريم عبدالعزيز، ماجد المهندس، يسرا، ماجد الكدواني، أحمد حلمي، كريم محمود عبدالعزيز، دنيا سمير غانم، وغيرهم.