وفاة مفاجئة لنجمة كيبوب عن عمر 30 عاما.. والسبب غامض

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بشكل مفاجئ، أعلن عن وفاة مغنية الكيبوب الكورية الجنوبية، بارك بورام، وهي نجمة إحدى مسابقات الغناء التلفزيوني لبرنامج Superstar k2، وفقا لتأكيد من شركة التسجيلات الخاصة بها في بلادها.

ونشرت وكالة Xanadu Entertainment نبأ الوفاة الصادم للمغنية، اليوم الجمعة، في كوريا وقالت إن سبب الوفاة قيد التحقيق من قبل الشرطة.

South Korean Singer Park Bo Ram Dies at 30; Police Say She Was Drinking With Friends Before Her Death#SouthKorea #ParkBoRam #Kpop pic.twitter.com/HKcOWHbxIN — News18 (@CNNnews18) April 12, 2024

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فيما قالت الشرطة إنها كانت تتناول الكحول مع الأصدقاء قبل وفاتها، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وكانت الراحلة تعمل على تجهيز عمل موسيقي جديد بعد إصدار أغنيتين جديدتين في وقت سابق من هذا العام.

يذكر أن Park Boram ظهرت لأول مرة رسميا على الساحة في 7 أغسطس عام 2014، مع الأغنية المنفردة Beautiful.

كما فازت بأغنية "بيوتفيل" بلقب فنانة العام تكريما لأفضل أغنية لشهر أغسطس في حفل توزيع جوائز موسيقى غاون شارت Gaon Chart Music Awards لعام 2014.