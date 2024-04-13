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فيلم شقو

في العيد.. "شقو" حقق أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية

القاهرة – أحمد الريدي
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بداية ساخنة يشهدها موسم عيد الفطر السينمائي، كانت سببا في تحقيق رقم قياسي جديد خلال الموسم السينمائي، من نصيب فيلم "شقو" الذي يقوم ببطولته عمرو يوسف ومحمد ممدوح ويسرا وأمينة خليل ودينا الشربيني.

أمينة خليل: كل بنت مصرية بتعرف ترقص ثقافة وفن أمينة خليل: كل بنت مصرية بتعرف ترقص

وأصبح الفيلم صاحب أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية في موسم عيد الفطر المبارك، بعدما حقق إيرادات في يوم واحد بلغت نحو 9 ملايين و807 آلاف جنيه مصري (نحو 206 آلاف دولار أميركي).

الفيلم المستوحى من رواية "أمير اللصوص"، تدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي رومانسي، حول ثنائي يقوم بتنفيذ بعض الأعمال الإجرامية بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم، لكن الأمر يتسبب في وضعهم داخل ورطة كبرى.

فيلم شقو
فيلم شقو

كما تمكن الفيلم الذي يعود من خلاله عمرو يوسف إلى السينما بعد غياب 4 سنوات، من تحقيق إيرادات بلغت نحو 28 مليون جنيه مصري، خلال الأيام الخاصة بعيد الفطر المبارك.

عمرو يوسف بطل الفيلم احتفل بالرقم القياسي الذي حققه الفيلم، بعدما نشر ملصقا للتنويه عن هذا الأمر، وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليها قائلا "الحمد لله حمدا كثيرا".

أمينة خليل "راقصة"

فيلم المخرج كريم السبكي، احتل المركز الأول بين الأربعة أفلام التي تتنافس في موسم عيد الفطر، وقدم عدة مفاجآت للجمهور، أبرزها ظهور أمينة خليل في دور "راقصة" لأول مرة.

وبعد تحقيقه لأعلى إيراد يومي في موسم عيد الفطر، نجح الفيلم في أن يكون صاحب المرتبة الثانية كأعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية، وذلك بعد أن احتل فيلم "بيت الروبي" لكريم عبد العزيز المرتبة الأولى، حينما حقق في موسم عيد الأضحى الماضي إيرادا يزيد بـ 347 ألف جنيه (نحو 7 آلاف دولار) عن فيلم "شقو".

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