اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
محمد رمضان في حفله بمدينة دبي

بعد حفله في دبي.. رمضان يفاجئ الصحافيين بالاعتذار: نعسان

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

فاجأ النجم المصري محمد رمضان الصحافيين الذين كانوا بانتظاره، بعدما أحيا حفلا جماهيريا في ثالث أيام عيد الفطر في مدينة دبي، معتذرا عن الحديث معهم بسبب التعب وشعوره بالنعاس.

رمضان يصرخ بوجه مدير فندق شهير: "ليه؟ عايز أعرف السبب" ثقافة وفن رمضان يصرخ بوجه مدير فندق شهير: "ليه؟ عايز أعرف السبب"

وبعدما أشعل "نمبر ون"، أمس الجمعة، مسرح "ميديا سيتي" وخطف الأضواء بصحبة الـ "دي جي" أصيل، اعتذر عن التواجد للقاء وسائل الإعلام بسبب النعاس، وفق ما نقله موقع "إي تي بالعربي" المتخصص بأخبار المشاهير.

وقدم رمضان في الحفل أداء مميزاً على وقع أغانيه الشهيرة مثل "ثابت" و"عربي" و"نمبر وان" و"يا حبيبي" و"كم بيبي كم" و"مافيا مافيا" وغيرها..

محمد رمضان من حفل دبي
محمد رمضان من حفل دبي

كما ظهر بطل "جعفر العمدة" على خشبة المسرح بأكثر من "لوك"، حيث قدم عددا من الرقصات الاستعراضية مع فرقة راقصين أجانب.

وبعد انتهاء الحفل، كانت الصحافة بانتظار رمضان الذي كان من المفروض أن يلتقي معهم، لكن التعب والنعاس منعاه من ذلك، بعد أن أمضى 3 أيام بدون نوم في التجهيز للحفل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط