بعد حفله في دبي.. رمضان يفاجئ الصحافيين بالاعتذار: نعسان

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فاجأ النجم المصري محمد رمضان الصحافيين الذين كانوا بانتظاره، بعدما أحيا حفلا جماهيريا في ثالث أيام عيد الفطر في مدينة دبي، معتذرا عن الحديث معهم بسبب التعب وشعوره بالنعاس.
وبعدما أشعل "نمبر ون"، أمس الجمعة، مسرح "ميديا سيتي" وخطف الأضواء بصحبة الـ "دي جي" أصيل، اعتذر عن التواجد للقاء وسائل الإعلام بسبب النعاس، وفق ما نقله موقع "إي تي بالعربي" المتخصص بأخبار المشاهير.
وقدم رمضان في الحفل أداء مميزاً على وقع أغانيه الشهيرة مثل "ثابت" و"عربي" و"نمبر وان" و"يا حبيبي" و"كم بيبي كم" و"مافيا مافيا" وغيرها..
كما ظهر بطل "جعفر العمدة" على خشبة المسرح بأكثر من "لوك"، حيث قدم عددا من الرقصات الاستعراضية مع فرقة راقصين أجانب.
وبعد انتهاء الحفل، كانت الصحافة بانتظار رمضان الذي كان من المفروض أن يلتقي معهم، لكن التعب والنعاس منعاه من ذلك، بعد أن أمضى 3 أيام بدون نوم في التجهيز للحفل.
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