وفاة الفنانة المصرية شيرين سيف النصر عن عمر 57 عاماً

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غيب الموت، اليوم السبت، الفنانة المصرية شيرين سيف النصر عن عمر ناهز 57 عاماً.

وكتب شريف سيف النصر شقيق الفنانة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً "توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين سيف النصر.. وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة".

كما أضاف أن المراسم ستقتصر على ذلك فقط بدون عزاء طبقا لوصيتها.

أب مصري وأم فلسطينية

يذكر أن شيرين سيف النصر من مواليد العام 1967، ولدت لأب مصري وأم فلسطينية، تخرجت عام 1991 في كلية الحقوق، عاشت في فرنسا هذه سنوات، والتقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك فى السفارة المصرية واكتشفها للعمل بالفن.

وشاركت في مسلسل "ألف ليلة وليلة" عام 1986، لتتوالى أعمالها في الدراما التلفزيونية، ومن أبرزها "غاضبون وغاضبات"، "من الذي لا يحب فاطمة".

أما في السينما فشاركت في العديد من الأعمال منها مع عمالقة الفن مثل "سواق الهانم" مع أحمد زكي وعادل أدهم، و"النوم في العسل" و"أمير الظلام" مع الزعيم عادل إمام.