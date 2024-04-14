المخرج بيتر ميمي يتصدر الترند بعد الكشف عن كواليس تصوير "الحشاشين"

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تصدر اسم المخرج المصري بيتر ميمي تريند محرك البحث "غوغل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما كشف عن تفاصيل وكواليس تصوير مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبدالعزيز، والذي عُرض ضمن سباق دراما رمضان 2024.

وأوضح بيتر ميمي، خلال لقاء على إحدى الفضائيات المصرية، أن الاستعداد لمسلسل "الحشاشين" بدأ من الصفر، وذلك لأن تناول حقبة تاريخية بهذا الشكل تطلب مجهودًا كبيرًا.

البدء من الصفر

وقال ميمي: "تنفيذ مسلسل في هذه الحقبة التاريخية تطلب مجهودًا كبيراً.. كنا غير مؤهلين لذلك بدأت وإحنا معندناش حاجة من أدوات تلك الحقبة لا أسلحة ولا ملابس ولا مواقع تصوير وبالتالي بدأنا من فكرة التصنيع وكان المجهود كبيرا جداً.. تقريباً بدأنا من الصفر".

وأضاف: "عملنا 30 حلقة بكل هذه التفاصيل.. ده إنجاز كبير فيه ناس بتعمل عشر حلقات في سنة، لكننا استطعنا تنفيذ هذا العمل من الصفر ولمدة ثلاثين حلقة ده توفيق كبير بمستوى تقني كبير.. حضّرنا سنة وقمنا بالتصوير من العام الماضي".

ميزانية المسلسل

وعن كواليس إنتاج العمل والميزانية الضخمة التي تطلبها قال: "أول ما كلموني على العمل شركة الإنتاج قلتلهم هاجي أقعد معاكم لأني مكنتش عاوز أعمل أعمال 30 حلقة تاني خاصة بعد تجربة مسلسل "الاختيار"، وفي أول جلسة عمل جمعتني بشركة الإنتاج أول سؤال طرحته عليهم هو "إنتوا عارفين العمل ده محتاج ميزانية كام؟".. وكانت الإجابة واضحة: "عاوزين نعمل عمل صناعة مصرية نفخر بها".. وتم توفير كافة الإمكانيات".

مسلسل "الحشاشين" قام ببطولته الفنان كريم عبدالعزيز، ونخبة كبيرة من نجوم الفن، منهم ميرنا نور الدين، وفتحي عبدالوهاب، وأحمد عيد، ونيقولا معوض، وآخرون، وتأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

وتدور أحداث مسلسل "الحشاشين" في القرن الـ11 حول قصة حسن الصباح، وهو مؤسس جماعة الحشاشين، وشهد العمل أحداثا تشويقية من العصور الزمنيّة.