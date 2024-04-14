حسن الرداد: دموع "محارب" حقيقية وتذكرت مشهد وداع أمي

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حالة من النشاط الفني يعيشها الفنان حسن الرداد، يحاول التنويع في أدواره فيكسب حب وثقة الجمهور أكثر وتتعلق الناس بشخصياته، وفي حواره مع موقع "العربية.نت" كشف الرداد سر انجذابه لمسلسل "محارب" والذي خاض به السباق الرمضاني، وكيف تحضر للدور وكواليس التصوير مع فريق العمل وأصعب المشاهد التي مرت عليه أثناء التصوير والسبب الذي جعلهم يأجلون المسلسل من العام الماضي للحالي.
كما تحدث عن الحملة الدعائية التي قاموا بها قبل العرض للترويج للعمل وأيضًا الرسالة التي يحملها المسلسل، ومتابعته لردود أفعال الجمهور سواء في الشارع المصري أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورأيه فيمن يقوم بتشويه بعض الأعمال، وأخيرًا تحدث عن رأيه في الأعمال الدرامية والجديد الذي يقدمه الفترة المقبلة.
*في البداية ما الذي جذبك لشخصية محارب؟
من اللحظة الأولى التي قرأت فيها السيناريو تحمست للغاية للشخصية وللحكاية، فالعمل مكتوب بشكل رائع سواء للشخصية التي ألعبها أو باقي الشخصيات فكلهم لهم قصص تجذب الجمهور ومكتوبة بشكل محترف، كما أنه دور مختلف وجديد علي ووجود المخرجة شيرين عادل والمنتج أحمد السبكي شجعني كثيرًا على القبول. *وكيف وجدت ردود أفعال الناس على المسلسل؟
أسعدني كثيرًا ردود أفعال الناس حول المسلسل وتعليقاتهم التي تدل على تعلقهم وتفاعلهم مع المسلسل والشخصيات وخصوصًا مشهد وفاة الأم الذي تأثر به الناس وأصبح تريند، في الحقيقة الكاتب محمد سيد بشير كتب مسلسلا مليئا بالأحداث الدسمة، وتفاعل الناس وكلامهم يشعرني بسعادة غامرة وكل هذا من فضل الله وكرمه. *الجمهور انجذب للمسلسل من قبل العرض فكيف جاءت فكرة الأغنية؟
الحملة الدعائية للمسلسل بدأت بشكل عفوي للغاية، وأنا سعيد لأنها علقت مع الناس فجاءت الفكرة مختلفة وجديدة وبدأت بفكرة أن أنسى ذكر أحد فريق العمل وتجاوب الجمهور مع ذلك بشدة حتى وصلنا لأغنية "أخواتي وحبايبي"، التي جعلت الجمهور هو من يبحث عن المسلسل وقصته وأبطاله وهذا شيء دعائي جديد والحمد لله أنه حقق النجاح ومازال هناك تجاوب من الجمهور حتى الآن. *وهل تتابع ردود الأفعال بنفسك وما رأيك فيمن يتلاعبون بمواقع التواصل الاجتماعي؟
بالطبع أتابع ردود الأفعال والحمد لله أجد تفاعل الناس في الشارع مع المسلسل وهذا دليل نجاح قوي، وأيضًا هناك تأثر وردود أفعال رائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أما من يتلاعبون بها فلن يستطيعوا أن يجعلوا الناس يعجبوا أو يكرهوا مسلسل بالإرغام، نعم يستطيعون شراء حسابات وهمية وكتابة كلام سيئ عن أحدهم ولكن الناس ترى كل شيء ولن يرغمها أحد على فعل ما لا تريده. *كان من المقرر عرض "محارب" العام الماضي فما سبب التأجيل؟
بالفعل كنت نتحضر لعرضه في رمضان الماضي، ولكن تحضيرات المسلسل لم تنته لذلك فضلنا التأجيل، وأعتقد أنه جاء في صالحنا، فالمسلسل مليء بالحركة والأحداث والتفاصيل الصغيرة وهذا جعلنا نتروى ونحضر له بإتقان حتى ظهر بهذه الصورة على الشاشة. *وما هي أصعب المشاهد التي واجهتك أثناء تصوير العمل؟
أعتقد أن أصعب مشهد هو وفاة الأم والتي جسدتها الفنانة عفاف شعيب، هذا المشهد صعب للغاية ومؤلم، وأثر علي نفسيًا بشكل كبير، لقد تذكرت وفاة أمي وتحولت الدموع إلى حقيقة فكان بمثابة صدمة واكتملت الصعوبة في مشهد الوداع، أعتقد أنه لا توجد أي صعوبة يواجهها الإنسان مثل هذا المشهد. *وكيف كان تحضيرك لشخصية "محارب"؟
عندما قرأت السيناريو وجدت محارب شخصية معقدة لديها انفعالات وظروف مأساوية كثيرة، فمحارب شخص بسيط مثال للجدعنة والشهامة، يتحمل هم أسرته منذ الصغر فيضحي بكل شيء من أجلهم، يتعرض لظلم وقهر ويدخل في صراع كبير لذلك تتحول شخصيته، حاولت دراستها من كل الجوانب وجلست مع المؤلف لمعرفة تصوره عن الشخصية وفهمها، ثم بدأت دراسة وكتابة كل تاريخ محارب وجوانبه وتطوراته عبر المسلسل حتى يخرج بهذا الشكل. *حدثنا عن كواليس التصوير..
كواليس التصوير كانت مليئة بالبهجة والمحبة، وجمعتنا مواقف كوميدية كثيرة، كنت أحب الذهاب للتصوير بسبب هذه الروح الطيبة التي تسود في اللوكيشن، وأعتقد أنها ظهرت على الشاشة فكل الفريق يعمل في انسجام شديد وود وتعاون والجمهور شاهد ذلك وتفاعل مع الفيديوهات عبر السوشيال ميديا. لقد شعرت بالسعادة للتواجد وسط كل هؤلاء النجوم وخاصة المخرجة شيرين عادل فهي شخصية تهتم بأدق التفاصيل وكل من يعمل معها يشعر بالراحة والاطمئنان لخروج العمل بشكل قيم ومحترم لأنها لا تعمل من أجل العمل فقط، ولكنها تقدم فنا حقيقيا. *وما هي الرسالة التي تقدمها من خلال مسلسل "محارب"؟
أعتقد أن أهم الرسائل هي التمسك بالحق وعدم التنازل عنه، وأن يظل الإنسان وراء حقه مهما حدث ولكن بالقانون لأننا لا نعيش داخل غابة، وأيضًا عدم الالتجاء للسحر والشعوذة من أجل تحقيق مطالبنا، فالظلم من أقسى المشاعر التي يتعرض لها الإنسان وأنا اختبرت هذا ولكن ليس كشخصية محارب، ولكنني والحمد لله شخص محارب في حياتي ولا أستسلم بسهولة، وأضع أهدافي أمامي وأحاول الوصول لها. *هل يأخذ حسن الرداد آراء أحد في الشخصيات التي يقدمها؟
بالطبع، فأنا دائمًا أستشير زوجتي إيمي سمير غانم في الشخصيات التي أقدمها، ولدي دائرة من الأصدقاء الذين آخذ رأيهم. *وكيف ترى السباق الرمضاني هذا العام؟ أراه دسم للغاية وهناك اختلاف وتنوع في الأعمال الدرامية وأتمنى النجاح والتوفيق لكل زملائي. *وما الجديد في الفترة المقبلة؟ أحضر لفيلم كوميدي سوف يتم عرضه في صيف 2024، وأيضًا هناك فيلم "طه الغريب" الذي سأبدأ التحضير له بعد شهر رمضان الكريم.
من اللحظة الأولى التي قرأت فيها السيناريو تحمست للغاية للشخصية وللحكاية، فالعمل مكتوب بشكل رائع سواء للشخصية التي ألعبها أو باقي الشخصيات فكلهم لهم قصص تجذب الجمهور ومكتوبة بشكل محترف، كما أنه دور مختلف وجديد علي ووجود المخرجة شيرين عادل والمنتج أحمد السبكي شجعني كثيرًا على القبول.
*وكيف وجدت ردود أفعال الناس على المسلسل؟
أسعدني كثيرًا ردود أفعال الناس حول المسلسل وتعليقاتهم التي تدل على تعلقهم وتفاعلهم مع المسلسل والشخصيات وخصوصًا مشهد وفاة الأم الذي تأثر به الناس وأصبح تريند، في الحقيقة الكاتب محمد سيد بشير كتب مسلسلا مليئا بالأحداث الدسمة، وتفاعل الناس وكلامهم يشعرني بسعادة غامرة وكل هذا من فضل الله وكرمه. *الجمهور انجذب للمسلسل من قبل العرض فكيف جاءت فكرة الأغنية؟
الحملة الدعائية للمسلسل بدأت بشكل عفوي للغاية، وأنا سعيد لأنها علقت مع الناس فجاءت الفكرة مختلفة وجديدة وبدأت بفكرة أن أنسى ذكر أحد فريق العمل وتجاوب الجمهور مع ذلك بشدة حتى وصلنا لأغنية "أخواتي وحبايبي"، التي جعلت الجمهور هو من يبحث عن المسلسل وقصته وأبطاله وهذا شيء دعائي جديد والحمد لله أنه حقق النجاح ومازال هناك تجاوب من الجمهور حتى الآن. *وهل تتابع ردود الأفعال بنفسك وما رأيك فيمن يتلاعبون بمواقع التواصل الاجتماعي؟
بالطبع أتابع ردود الأفعال والحمد لله أجد تفاعل الناس في الشارع مع المسلسل وهذا دليل نجاح قوي، وأيضًا هناك تأثر وردود أفعال رائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أما من يتلاعبون بها فلن يستطيعوا أن يجعلوا الناس يعجبوا أو يكرهوا مسلسل بالإرغام، نعم يستطيعون شراء حسابات وهمية وكتابة كلام سيئ عن أحدهم ولكن الناس ترى كل شيء ولن يرغمها أحد على فعل ما لا تريده. *كان من المقرر عرض "محارب" العام الماضي فما سبب التأجيل؟
بالفعل كنت نتحضر لعرضه في رمضان الماضي، ولكن تحضيرات المسلسل لم تنته لذلك فضلنا التأجيل، وأعتقد أنه جاء في صالحنا، فالمسلسل مليء بالحركة والأحداث والتفاصيل الصغيرة وهذا جعلنا نتروى ونحضر له بإتقان حتى ظهر بهذه الصورة على الشاشة. *وما هي أصعب المشاهد التي واجهتك أثناء تصوير العمل؟
أعتقد أن أصعب مشهد هو وفاة الأم والتي جسدتها الفنانة عفاف شعيب، هذا المشهد صعب للغاية ومؤلم، وأثر علي نفسيًا بشكل كبير، لقد تذكرت وفاة أمي وتحولت الدموع إلى حقيقة فكان بمثابة صدمة واكتملت الصعوبة في مشهد الوداع، أعتقد أنه لا توجد أي صعوبة يواجهها الإنسان مثل هذا المشهد. *وكيف كان تحضيرك لشخصية "محارب"؟
عندما قرأت السيناريو وجدت محارب شخصية معقدة لديها انفعالات وظروف مأساوية كثيرة، فمحارب شخص بسيط مثال للجدعنة والشهامة، يتحمل هم أسرته منذ الصغر فيضحي بكل شيء من أجلهم، يتعرض لظلم وقهر ويدخل في صراع كبير لذلك تتحول شخصيته، حاولت دراستها من كل الجوانب وجلست مع المؤلف لمعرفة تصوره عن الشخصية وفهمها، ثم بدأت دراسة وكتابة كل تاريخ محارب وجوانبه وتطوراته عبر المسلسل حتى يخرج بهذا الشكل. *حدثنا عن كواليس التصوير..
كواليس التصوير كانت مليئة بالبهجة والمحبة، وجمعتنا مواقف كوميدية كثيرة، كنت أحب الذهاب للتصوير بسبب هذه الروح الطيبة التي تسود في اللوكيشن، وأعتقد أنها ظهرت على الشاشة فكل الفريق يعمل في انسجام شديد وود وتعاون والجمهور شاهد ذلك وتفاعل مع الفيديوهات عبر السوشيال ميديا. لقد شعرت بالسعادة للتواجد وسط كل هؤلاء النجوم وخاصة المخرجة شيرين عادل فهي شخصية تهتم بأدق التفاصيل وكل من يعمل معها يشعر بالراحة والاطمئنان لخروج العمل بشكل قيم ومحترم لأنها لا تعمل من أجل العمل فقط، ولكنها تقدم فنا حقيقيا. *وما هي الرسالة التي تقدمها من خلال مسلسل "محارب"؟
أعتقد أن أهم الرسائل هي التمسك بالحق وعدم التنازل عنه، وأن يظل الإنسان وراء حقه مهما حدث ولكن بالقانون لأننا لا نعيش داخل غابة، وأيضًا عدم الالتجاء للسحر والشعوذة من أجل تحقيق مطالبنا، فالظلم من أقسى المشاعر التي يتعرض لها الإنسان وأنا اختبرت هذا ولكن ليس كشخصية محارب، ولكنني والحمد لله شخص محارب في حياتي ولا أستسلم بسهولة، وأضع أهدافي أمامي وأحاول الوصول لها. *هل يأخذ حسن الرداد آراء أحد في الشخصيات التي يقدمها؟
بالطبع، فأنا دائمًا أستشير زوجتي إيمي سمير غانم في الشخصيات التي أقدمها، ولدي دائرة من الأصدقاء الذين آخذ رأيهم. *وكيف ترى السباق الرمضاني هذا العام؟ أراه دسم للغاية وهناك اختلاف وتنوع في الأعمال الدرامية وأتمنى النجاح والتوفيق لكل زملائي. *وما الجديد في الفترة المقبلة؟ أحضر لفيلم كوميدي سوف يتم عرضه في صيف 2024، وأيضًا هناك فيلم "طه الغريب" الذي سأبدأ التحضير له بعد شهر رمضان الكريم.
أسعدني كثيرًا ردود أفعال الناس حول المسلسل وتعليقاتهم التي تدل على تعلقهم وتفاعلهم مع المسلسل والشخصيات وخصوصًا مشهد وفاة الأم الذي تأثر به الناس وأصبح تريند، في الحقيقة الكاتب محمد سيد بشير كتب مسلسلا مليئا بالأحداث الدسمة، وتفاعل الناس وكلامهم يشعرني بسعادة غامرة وكل هذا من فضل الله وكرمه.
*الجمهور انجذب للمسلسل من قبل العرض فكيف جاءت فكرة الأغنية؟
الحملة الدعائية للمسلسل بدأت بشكل عفوي للغاية، وأنا سعيد لأنها علقت مع الناس فجاءت الفكرة مختلفة وجديدة وبدأت بفكرة أن أنسى ذكر أحد فريق العمل وتجاوب الجمهور مع ذلك بشدة حتى وصلنا لأغنية "أخواتي وحبايبي"، التي جعلت الجمهور هو من يبحث عن المسلسل وقصته وأبطاله وهذا شيء دعائي جديد والحمد لله أنه حقق النجاح ومازال هناك تجاوب من الجمهور حتى الآن. *وهل تتابع ردود الأفعال بنفسك وما رأيك فيمن يتلاعبون بمواقع التواصل الاجتماعي؟
بالطبع أتابع ردود الأفعال والحمد لله أجد تفاعل الناس في الشارع مع المسلسل وهذا دليل نجاح قوي، وأيضًا هناك تأثر وردود أفعال رائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أما من يتلاعبون بها فلن يستطيعوا أن يجعلوا الناس يعجبوا أو يكرهوا مسلسل بالإرغام، نعم يستطيعون شراء حسابات وهمية وكتابة كلام سيئ عن أحدهم ولكن الناس ترى كل شيء ولن يرغمها أحد على فعل ما لا تريده. *كان من المقرر عرض "محارب" العام الماضي فما سبب التأجيل؟
بالفعل كنت نتحضر لعرضه في رمضان الماضي، ولكن تحضيرات المسلسل لم تنته لذلك فضلنا التأجيل، وأعتقد أنه جاء في صالحنا، فالمسلسل مليء بالحركة والأحداث والتفاصيل الصغيرة وهذا جعلنا نتروى ونحضر له بإتقان حتى ظهر بهذه الصورة على الشاشة. *وما هي أصعب المشاهد التي واجهتك أثناء تصوير العمل؟
أعتقد أن أصعب مشهد هو وفاة الأم والتي جسدتها الفنانة عفاف شعيب، هذا المشهد صعب للغاية ومؤلم، وأثر علي نفسيًا بشكل كبير، لقد تذكرت وفاة أمي وتحولت الدموع إلى حقيقة فكان بمثابة صدمة واكتملت الصعوبة في مشهد الوداع، أعتقد أنه لا توجد أي صعوبة يواجهها الإنسان مثل هذا المشهد. *وكيف كان تحضيرك لشخصية "محارب"؟
عندما قرأت السيناريو وجدت محارب شخصية معقدة لديها انفعالات وظروف مأساوية كثيرة، فمحارب شخص بسيط مثال للجدعنة والشهامة، يتحمل هم أسرته منذ الصغر فيضحي بكل شيء من أجلهم، يتعرض لظلم وقهر ويدخل في صراع كبير لذلك تتحول شخصيته، حاولت دراستها من كل الجوانب وجلست مع المؤلف لمعرفة تصوره عن الشخصية وفهمها، ثم بدأت دراسة وكتابة كل تاريخ محارب وجوانبه وتطوراته عبر المسلسل حتى يخرج بهذا الشكل. *حدثنا عن كواليس التصوير..
كواليس التصوير كانت مليئة بالبهجة والمحبة، وجمعتنا مواقف كوميدية كثيرة، كنت أحب الذهاب للتصوير بسبب هذه الروح الطيبة التي تسود في اللوكيشن، وأعتقد أنها ظهرت على الشاشة فكل الفريق يعمل في انسجام شديد وود وتعاون والجمهور شاهد ذلك وتفاعل مع الفيديوهات عبر السوشيال ميديا. لقد شعرت بالسعادة للتواجد وسط كل هؤلاء النجوم وخاصة المخرجة شيرين عادل فهي شخصية تهتم بأدق التفاصيل وكل من يعمل معها يشعر بالراحة والاطمئنان لخروج العمل بشكل قيم ومحترم لأنها لا تعمل من أجل العمل فقط، ولكنها تقدم فنا حقيقيا. *وما هي الرسالة التي تقدمها من خلال مسلسل "محارب"؟
أعتقد أن أهم الرسائل هي التمسك بالحق وعدم التنازل عنه، وأن يظل الإنسان وراء حقه مهما حدث ولكن بالقانون لأننا لا نعيش داخل غابة، وأيضًا عدم الالتجاء للسحر والشعوذة من أجل تحقيق مطالبنا، فالظلم من أقسى المشاعر التي يتعرض لها الإنسان وأنا اختبرت هذا ولكن ليس كشخصية محارب، ولكنني والحمد لله شخص محارب في حياتي ولا أستسلم بسهولة، وأضع أهدافي أمامي وأحاول الوصول لها. *هل يأخذ حسن الرداد آراء أحد في الشخصيات التي يقدمها؟
بالطبع، فأنا دائمًا أستشير زوجتي إيمي سمير غانم في الشخصيات التي أقدمها، ولدي دائرة من الأصدقاء الذين آخذ رأيهم. *وكيف ترى السباق الرمضاني هذا العام؟ أراه دسم للغاية وهناك اختلاف وتنوع في الأعمال الدرامية وأتمنى النجاح والتوفيق لكل زملائي. *وما الجديد في الفترة المقبلة؟ أحضر لفيلم كوميدي سوف يتم عرضه في صيف 2024، وأيضًا هناك فيلم "طه الغريب" الذي سأبدأ التحضير له بعد شهر رمضان الكريم.
الحملة الدعائية للمسلسل بدأت بشكل عفوي للغاية، وأنا سعيد لأنها علقت مع الناس فجاءت الفكرة مختلفة وجديدة وبدأت بفكرة أن أنسى ذكر أحد فريق العمل وتجاوب الجمهور مع ذلك بشدة حتى وصلنا لأغنية "أخواتي وحبايبي"، التي جعلت الجمهور هو من يبحث عن المسلسل وقصته وأبطاله وهذا شيء دعائي جديد والحمد لله أنه حقق النجاح ومازال هناك تجاوب من الجمهور حتى الآن.
*وهل تتابع ردود الأفعال بنفسك وما رأيك فيمن يتلاعبون بمواقع التواصل الاجتماعي؟
بالطبع أتابع ردود الأفعال والحمد لله أجد تفاعل الناس في الشارع مع المسلسل وهذا دليل نجاح قوي، وأيضًا هناك تأثر وردود أفعال رائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أما من يتلاعبون بها فلن يستطيعوا أن يجعلوا الناس يعجبوا أو يكرهوا مسلسل بالإرغام، نعم يستطيعون شراء حسابات وهمية وكتابة كلام سيئ عن أحدهم ولكن الناس ترى كل شيء ولن يرغمها أحد على فعل ما لا تريده. *كان من المقرر عرض "محارب" العام الماضي فما سبب التأجيل؟
بالفعل كنت نتحضر لعرضه في رمضان الماضي، ولكن تحضيرات المسلسل لم تنته لذلك فضلنا التأجيل، وأعتقد أنه جاء في صالحنا، فالمسلسل مليء بالحركة والأحداث والتفاصيل الصغيرة وهذا جعلنا نتروى ونحضر له بإتقان حتى ظهر بهذه الصورة على الشاشة. *وما هي أصعب المشاهد التي واجهتك أثناء تصوير العمل؟
أعتقد أن أصعب مشهد هو وفاة الأم والتي جسدتها الفنانة عفاف شعيب، هذا المشهد صعب للغاية ومؤلم، وأثر علي نفسيًا بشكل كبير، لقد تذكرت وفاة أمي وتحولت الدموع إلى حقيقة فكان بمثابة صدمة واكتملت الصعوبة في مشهد الوداع، أعتقد أنه لا توجد أي صعوبة يواجهها الإنسان مثل هذا المشهد. *وكيف كان تحضيرك لشخصية "محارب"؟
عندما قرأت السيناريو وجدت محارب شخصية معقدة لديها انفعالات وظروف مأساوية كثيرة، فمحارب شخص بسيط مثال للجدعنة والشهامة، يتحمل هم أسرته منذ الصغر فيضحي بكل شيء من أجلهم، يتعرض لظلم وقهر ويدخل في صراع كبير لذلك تتحول شخصيته، حاولت دراستها من كل الجوانب وجلست مع المؤلف لمعرفة تصوره عن الشخصية وفهمها، ثم بدأت دراسة وكتابة كل تاريخ محارب وجوانبه وتطوراته عبر المسلسل حتى يخرج بهذا الشكل. *حدثنا عن كواليس التصوير..
كواليس التصوير كانت مليئة بالبهجة والمحبة، وجمعتنا مواقف كوميدية كثيرة، كنت أحب الذهاب للتصوير بسبب هذه الروح الطيبة التي تسود في اللوكيشن، وأعتقد أنها ظهرت على الشاشة فكل الفريق يعمل في انسجام شديد وود وتعاون والجمهور شاهد ذلك وتفاعل مع الفيديوهات عبر السوشيال ميديا. لقد شعرت بالسعادة للتواجد وسط كل هؤلاء النجوم وخاصة المخرجة شيرين عادل فهي شخصية تهتم بأدق التفاصيل وكل من يعمل معها يشعر بالراحة والاطمئنان لخروج العمل بشكل قيم ومحترم لأنها لا تعمل من أجل العمل فقط، ولكنها تقدم فنا حقيقيا. *وما هي الرسالة التي تقدمها من خلال مسلسل "محارب"؟
أعتقد أن أهم الرسائل هي التمسك بالحق وعدم التنازل عنه، وأن يظل الإنسان وراء حقه مهما حدث ولكن بالقانون لأننا لا نعيش داخل غابة، وأيضًا عدم الالتجاء للسحر والشعوذة من أجل تحقيق مطالبنا، فالظلم من أقسى المشاعر التي يتعرض لها الإنسان وأنا اختبرت هذا ولكن ليس كشخصية محارب، ولكنني والحمد لله شخص محارب في حياتي ولا أستسلم بسهولة، وأضع أهدافي أمامي وأحاول الوصول لها. *هل يأخذ حسن الرداد آراء أحد في الشخصيات التي يقدمها؟
بالطبع، فأنا دائمًا أستشير زوجتي إيمي سمير غانم في الشخصيات التي أقدمها، ولدي دائرة من الأصدقاء الذين آخذ رأيهم. *وكيف ترى السباق الرمضاني هذا العام؟ أراه دسم للغاية وهناك اختلاف وتنوع في الأعمال الدرامية وأتمنى النجاح والتوفيق لكل زملائي. *وما الجديد في الفترة المقبلة؟ أحضر لفيلم كوميدي سوف يتم عرضه في صيف 2024، وأيضًا هناك فيلم "طه الغريب" الذي سأبدأ التحضير له بعد شهر رمضان الكريم.
بالطبع أتابع ردود الأفعال والحمد لله أجد تفاعل الناس في الشارع مع المسلسل وهذا دليل نجاح قوي، وأيضًا هناك تأثر وردود أفعال رائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أما من يتلاعبون بها فلن يستطيعوا أن يجعلوا الناس يعجبوا أو يكرهوا مسلسل بالإرغام، نعم يستطيعون شراء حسابات وهمية وكتابة كلام سيئ عن أحدهم ولكن الناس ترى كل شيء ولن يرغمها أحد على فعل ما لا تريده.
*كان من المقرر عرض "محارب" العام الماضي فما سبب التأجيل؟
بالفعل كنت نتحضر لعرضه في رمضان الماضي، ولكن تحضيرات المسلسل لم تنته لذلك فضلنا التأجيل، وأعتقد أنه جاء في صالحنا، فالمسلسل مليء بالحركة والأحداث والتفاصيل الصغيرة وهذا جعلنا نتروى ونحضر له بإتقان حتى ظهر بهذه الصورة على الشاشة. *وما هي أصعب المشاهد التي واجهتك أثناء تصوير العمل؟
أعتقد أن أصعب مشهد هو وفاة الأم والتي جسدتها الفنانة عفاف شعيب، هذا المشهد صعب للغاية ومؤلم، وأثر علي نفسيًا بشكل كبير، لقد تذكرت وفاة أمي وتحولت الدموع إلى حقيقة فكان بمثابة صدمة واكتملت الصعوبة في مشهد الوداع، أعتقد أنه لا توجد أي صعوبة يواجهها الإنسان مثل هذا المشهد. *وكيف كان تحضيرك لشخصية "محارب"؟
عندما قرأت السيناريو وجدت محارب شخصية معقدة لديها انفعالات وظروف مأساوية كثيرة، فمحارب شخص بسيط مثال للجدعنة والشهامة، يتحمل هم أسرته منذ الصغر فيضحي بكل شيء من أجلهم، يتعرض لظلم وقهر ويدخل في صراع كبير لذلك تتحول شخصيته، حاولت دراستها من كل الجوانب وجلست مع المؤلف لمعرفة تصوره عن الشخصية وفهمها، ثم بدأت دراسة وكتابة كل تاريخ محارب وجوانبه وتطوراته عبر المسلسل حتى يخرج بهذا الشكل. *حدثنا عن كواليس التصوير..
كواليس التصوير كانت مليئة بالبهجة والمحبة، وجمعتنا مواقف كوميدية كثيرة، كنت أحب الذهاب للتصوير بسبب هذه الروح الطيبة التي تسود في اللوكيشن، وأعتقد أنها ظهرت على الشاشة فكل الفريق يعمل في انسجام شديد وود وتعاون والجمهور شاهد ذلك وتفاعل مع الفيديوهات عبر السوشيال ميديا. لقد شعرت بالسعادة للتواجد وسط كل هؤلاء النجوم وخاصة المخرجة شيرين عادل فهي شخصية تهتم بأدق التفاصيل وكل من يعمل معها يشعر بالراحة والاطمئنان لخروج العمل بشكل قيم ومحترم لأنها لا تعمل من أجل العمل فقط، ولكنها تقدم فنا حقيقيا. *وما هي الرسالة التي تقدمها من خلال مسلسل "محارب"؟
أعتقد أن أهم الرسائل هي التمسك بالحق وعدم التنازل عنه، وأن يظل الإنسان وراء حقه مهما حدث ولكن بالقانون لأننا لا نعيش داخل غابة، وأيضًا عدم الالتجاء للسحر والشعوذة من أجل تحقيق مطالبنا، فالظلم من أقسى المشاعر التي يتعرض لها الإنسان وأنا اختبرت هذا ولكن ليس كشخصية محارب، ولكنني والحمد لله شخص محارب في حياتي ولا أستسلم بسهولة، وأضع أهدافي أمامي وأحاول الوصول لها. *هل يأخذ حسن الرداد آراء أحد في الشخصيات التي يقدمها؟
بالطبع، فأنا دائمًا أستشير زوجتي إيمي سمير غانم في الشخصيات التي أقدمها، ولدي دائرة من الأصدقاء الذين آخذ رأيهم. *وكيف ترى السباق الرمضاني هذا العام؟ أراه دسم للغاية وهناك اختلاف وتنوع في الأعمال الدرامية وأتمنى النجاح والتوفيق لكل زملائي. *وما الجديد في الفترة المقبلة؟ أحضر لفيلم كوميدي سوف يتم عرضه في صيف 2024، وأيضًا هناك فيلم "طه الغريب" الذي سأبدأ التحضير له بعد شهر رمضان الكريم.
بالفعل كنت نتحضر لعرضه في رمضان الماضي، ولكن تحضيرات المسلسل لم تنته لذلك فضلنا التأجيل، وأعتقد أنه جاء في صالحنا، فالمسلسل مليء بالحركة والأحداث والتفاصيل الصغيرة وهذا جعلنا نتروى ونحضر له بإتقان حتى ظهر بهذه الصورة على الشاشة.
*وما هي أصعب المشاهد التي واجهتك أثناء تصوير العمل؟
أعتقد أن أصعب مشهد هو وفاة الأم والتي جسدتها الفنانة عفاف شعيب، هذا المشهد صعب للغاية ومؤلم، وأثر علي نفسيًا بشكل كبير، لقد تذكرت وفاة أمي وتحولت الدموع إلى حقيقة فكان بمثابة صدمة واكتملت الصعوبة في مشهد الوداع، أعتقد أنه لا توجد أي صعوبة يواجهها الإنسان مثل هذا المشهد. *وكيف كان تحضيرك لشخصية "محارب"؟
عندما قرأت السيناريو وجدت محارب شخصية معقدة لديها انفعالات وظروف مأساوية كثيرة، فمحارب شخص بسيط مثال للجدعنة والشهامة، يتحمل هم أسرته منذ الصغر فيضحي بكل شيء من أجلهم، يتعرض لظلم وقهر ويدخل في صراع كبير لذلك تتحول شخصيته، حاولت دراستها من كل الجوانب وجلست مع المؤلف لمعرفة تصوره عن الشخصية وفهمها، ثم بدأت دراسة وكتابة كل تاريخ محارب وجوانبه وتطوراته عبر المسلسل حتى يخرج بهذا الشكل. *حدثنا عن كواليس التصوير..
كواليس التصوير كانت مليئة بالبهجة والمحبة، وجمعتنا مواقف كوميدية كثيرة، كنت أحب الذهاب للتصوير بسبب هذه الروح الطيبة التي تسود في اللوكيشن، وأعتقد أنها ظهرت على الشاشة فكل الفريق يعمل في انسجام شديد وود وتعاون والجمهور شاهد ذلك وتفاعل مع الفيديوهات عبر السوشيال ميديا. لقد شعرت بالسعادة للتواجد وسط كل هؤلاء النجوم وخاصة المخرجة شيرين عادل فهي شخصية تهتم بأدق التفاصيل وكل من يعمل معها يشعر بالراحة والاطمئنان لخروج العمل بشكل قيم ومحترم لأنها لا تعمل من أجل العمل فقط، ولكنها تقدم فنا حقيقيا. *وما هي الرسالة التي تقدمها من خلال مسلسل "محارب"؟
أعتقد أن أهم الرسائل هي التمسك بالحق وعدم التنازل عنه، وأن يظل الإنسان وراء حقه مهما حدث ولكن بالقانون لأننا لا نعيش داخل غابة، وأيضًا عدم الالتجاء للسحر والشعوذة من أجل تحقيق مطالبنا، فالظلم من أقسى المشاعر التي يتعرض لها الإنسان وأنا اختبرت هذا ولكن ليس كشخصية محارب، ولكنني والحمد لله شخص محارب في حياتي ولا أستسلم بسهولة، وأضع أهدافي أمامي وأحاول الوصول لها. *هل يأخذ حسن الرداد آراء أحد في الشخصيات التي يقدمها؟
بالطبع، فأنا دائمًا أستشير زوجتي إيمي سمير غانم في الشخصيات التي أقدمها، ولدي دائرة من الأصدقاء الذين آخذ رأيهم. *وكيف ترى السباق الرمضاني هذا العام؟ أراه دسم للغاية وهناك اختلاف وتنوع في الأعمال الدرامية وأتمنى النجاح والتوفيق لكل زملائي. *وما الجديد في الفترة المقبلة؟ أحضر لفيلم كوميدي سوف يتم عرضه في صيف 2024، وأيضًا هناك فيلم "طه الغريب" الذي سأبدأ التحضير له بعد شهر رمضان الكريم.
أعتقد أن أصعب مشهد هو وفاة الأم والتي جسدتها الفنانة عفاف شعيب، هذا المشهد صعب للغاية ومؤلم، وأثر علي نفسيًا بشكل كبير، لقد تذكرت وفاة أمي وتحولت الدموع إلى حقيقة فكان بمثابة صدمة واكتملت الصعوبة في مشهد الوداع، أعتقد أنه لا توجد أي صعوبة يواجهها الإنسان مثل هذا المشهد.
*وكيف كان تحضيرك لشخصية "محارب"؟
عندما قرأت السيناريو وجدت محارب شخصية معقدة لديها انفعالات وظروف مأساوية كثيرة، فمحارب شخص بسيط مثال للجدعنة والشهامة، يتحمل هم أسرته منذ الصغر فيضحي بكل شيء من أجلهم، يتعرض لظلم وقهر ويدخل في صراع كبير لذلك تتحول شخصيته، حاولت دراستها من كل الجوانب وجلست مع المؤلف لمعرفة تصوره عن الشخصية وفهمها، ثم بدأت دراسة وكتابة كل تاريخ محارب وجوانبه وتطوراته عبر المسلسل حتى يخرج بهذا الشكل. *حدثنا عن كواليس التصوير..
كواليس التصوير كانت مليئة بالبهجة والمحبة، وجمعتنا مواقف كوميدية كثيرة، كنت أحب الذهاب للتصوير بسبب هذه الروح الطيبة التي تسود في اللوكيشن، وأعتقد أنها ظهرت على الشاشة فكل الفريق يعمل في انسجام شديد وود وتعاون والجمهور شاهد ذلك وتفاعل مع الفيديوهات عبر السوشيال ميديا. لقد شعرت بالسعادة للتواجد وسط كل هؤلاء النجوم وخاصة المخرجة شيرين عادل فهي شخصية تهتم بأدق التفاصيل وكل من يعمل معها يشعر بالراحة والاطمئنان لخروج العمل بشكل قيم ومحترم لأنها لا تعمل من أجل العمل فقط، ولكنها تقدم فنا حقيقيا. *وما هي الرسالة التي تقدمها من خلال مسلسل "محارب"؟
أعتقد أن أهم الرسائل هي التمسك بالحق وعدم التنازل عنه، وأن يظل الإنسان وراء حقه مهما حدث ولكن بالقانون لأننا لا نعيش داخل غابة، وأيضًا عدم الالتجاء للسحر والشعوذة من أجل تحقيق مطالبنا، فالظلم من أقسى المشاعر التي يتعرض لها الإنسان وأنا اختبرت هذا ولكن ليس كشخصية محارب، ولكنني والحمد لله شخص محارب في حياتي ولا أستسلم بسهولة، وأضع أهدافي أمامي وأحاول الوصول لها. *هل يأخذ حسن الرداد آراء أحد في الشخصيات التي يقدمها؟
بالطبع، فأنا دائمًا أستشير زوجتي إيمي سمير غانم في الشخصيات التي أقدمها، ولدي دائرة من الأصدقاء الذين آخذ رأيهم. *وكيف ترى السباق الرمضاني هذا العام؟ أراه دسم للغاية وهناك اختلاف وتنوع في الأعمال الدرامية وأتمنى النجاح والتوفيق لكل زملائي. *وما الجديد في الفترة المقبلة؟ أحضر لفيلم كوميدي سوف يتم عرضه في صيف 2024، وأيضًا هناك فيلم "طه الغريب" الذي سأبدأ التحضير له بعد شهر رمضان الكريم.
عندما قرأت السيناريو وجدت محارب شخصية معقدة لديها انفعالات وظروف مأساوية كثيرة، فمحارب شخص بسيط مثال للجدعنة والشهامة، يتحمل هم أسرته منذ الصغر فيضحي بكل شيء من أجلهم، يتعرض لظلم وقهر ويدخل في صراع كبير لذلك تتحول شخصيته، حاولت دراستها من كل الجوانب وجلست مع المؤلف لمعرفة تصوره عن الشخصية وفهمها، ثم بدأت دراسة وكتابة كل تاريخ محارب وجوانبه وتطوراته عبر المسلسل حتى يخرج بهذا الشكل.
*حدثنا عن كواليس التصوير..
كواليس التصوير كانت مليئة بالبهجة والمحبة، وجمعتنا مواقف كوميدية كثيرة، كنت أحب الذهاب للتصوير بسبب هذه الروح الطيبة التي تسود في اللوكيشن، وأعتقد أنها ظهرت على الشاشة فكل الفريق يعمل في انسجام شديد وود وتعاون والجمهور شاهد ذلك وتفاعل مع الفيديوهات عبر السوشيال ميديا. لقد شعرت بالسعادة للتواجد وسط كل هؤلاء النجوم وخاصة المخرجة شيرين عادل فهي شخصية تهتم بأدق التفاصيل وكل من يعمل معها يشعر بالراحة والاطمئنان لخروج العمل بشكل قيم ومحترم لأنها لا تعمل من أجل العمل فقط، ولكنها تقدم فنا حقيقيا. *وما هي الرسالة التي تقدمها من خلال مسلسل "محارب"؟
أعتقد أن أهم الرسائل هي التمسك بالحق وعدم التنازل عنه، وأن يظل الإنسان وراء حقه مهما حدث ولكن بالقانون لأننا لا نعيش داخل غابة، وأيضًا عدم الالتجاء للسحر والشعوذة من أجل تحقيق مطالبنا، فالظلم من أقسى المشاعر التي يتعرض لها الإنسان وأنا اختبرت هذا ولكن ليس كشخصية محارب، ولكنني والحمد لله شخص محارب في حياتي ولا أستسلم بسهولة، وأضع أهدافي أمامي وأحاول الوصول لها. *هل يأخذ حسن الرداد آراء أحد في الشخصيات التي يقدمها؟
بالطبع، فأنا دائمًا أستشير زوجتي إيمي سمير غانم في الشخصيات التي أقدمها، ولدي دائرة من الأصدقاء الذين آخذ رأيهم. *وكيف ترى السباق الرمضاني هذا العام؟ أراه دسم للغاية وهناك اختلاف وتنوع في الأعمال الدرامية وأتمنى النجاح والتوفيق لكل زملائي. *وما الجديد في الفترة المقبلة؟ أحضر لفيلم كوميدي سوف يتم عرضه في صيف 2024، وأيضًا هناك فيلم "طه الغريب" الذي سأبدأ التحضير له بعد شهر رمضان الكريم.
كواليس التصوير كانت مليئة بالبهجة والمحبة، وجمعتنا مواقف كوميدية كثيرة، كنت أحب الذهاب للتصوير بسبب هذه الروح الطيبة التي تسود في اللوكيشن، وأعتقد أنها ظهرت على الشاشة فكل الفريق يعمل في انسجام شديد وود وتعاون والجمهور شاهد ذلك وتفاعل مع الفيديوهات عبر السوشيال ميديا.
لقد شعرت بالسعادة للتواجد وسط كل هؤلاء النجوم وخاصة المخرجة شيرين عادل فهي شخصية تهتم بأدق التفاصيل وكل من يعمل معها يشعر بالراحة والاطمئنان لخروج العمل بشكل قيم ومحترم لأنها لا تعمل من أجل العمل فقط، ولكنها تقدم فنا حقيقيا.
*وما هي الرسالة التي تقدمها من خلال مسلسل "محارب"؟
أعتقد أن أهم الرسائل هي التمسك بالحق وعدم التنازل عنه، وأن يظل الإنسان وراء حقه مهما حدث ولكن بالقانون لأننا لا نعيش داخل غابة، وأيضًا عدم الالتجاء للسحر والشعوذة من أجل تحقيق مطالبنا، فالظلم من أقسى المشاعر التي يتعرض لها الإنسان وأنا اختبرت هذا ولكن ليس كشخصية محارب، ولكنني والحمد لله شخص محارب في حياتي ولا أستسلم بسهولة، وأضع أهدافي أمامي وأحاول الوصول لها. *هل يأخذ حسن الرداد آراء أحد في الشخصيات التي يقدمها؟
بالطبع، فأنا دائمًا أستشير زوجتي إيمي سمير غانم في الشخصيات التي أقدمها، ولدي دائرة من الأصدقاء الذين آخذ رأيهم. *وكيف ترى السباق الرمضاني هذا العام؟ أراه دسم للغاية وهناك اختلاف وتنوع في الأعمال الدرامية وأتمنى النجاح والتوفيق لكل زملائي. *وما الجديد في الفترة المقبلة؟ أحضر لفيلم كوميدي سوف يتم عرضه في صيف 2024، وأيضًا هناك فيلم "طه الغريب" الذي سأبدأ التحضير له بعد شهر رمضان الكريم.
أعتقد أن أهم الرسائل هي التمسك بالحق وعدم التنازل عنه، وأن يظل الإنسان وراء حقه مهما حدث ولكن بالقانون لأننا لا نعيش داخل غابة، وأيضًا عدم الالتجاء للسحر والشعوذة من أجل تحقيق مطالبنا، فالظلم من أقسى المشاعر التي يتعرض لها الإنسان وأنا اختبرت هذا ولكن ليس كشخصية محارب، ولكنني والحمد لله شخص محارب في حياتي ولا أستسلم بسهولة، وأضع أهدافي أمامي وأحاول الوصول لها.
*هل يأخذ حسن الرداد آراء أحد في الشخصيات التي يقدمها؟
بالطبع، فأنا دائمًا أستشير زوجتي إيمي سمير غانم في الشخصيات التي أقدمها، ولدي دائرة من الأصدقاء الذين آخذ رأيهم. *وكيف ترى السباق الرمضاني هذا العام؟ أراه دسم للغاية وهناك اختلاف وتنوع في الأعمال الدرامية وأتمنى النجاح والتوفيق لكل زملائي. *وما الجديد في الفترة المقبلة؟ أحضر لفيلم كوميدي سوف يتم عرضه في صيف 2024، وأيضًا هناك فيلم "طه الغريب" الذي سأبدأ التحضير له بعد شهر رمضان الكريم.
بالطبع، فأنا دائمًا أستشير زوجتي إيمي سمير غانم في الشخصيات التي أقدمها، ولدي دائرة من الأصدقاء الذين آخذ رأيهم.
*وكيف ترى السباق الرمضاني هذا العام؟
أراه دسم للغاية وهناك اختلاف وتنوع في الأعمال الدرامية وأتمنى النجاح والتوفيق لكل زملائي.
*وما الجديد في الفترة المقبلة؟
أحضر لفيلم كوميدي سوف يتم عرضه في صيف 2024، وأيضًا هناك فيلم "طه الغريب" الذي سأبدأ التحضير له بعد شهر رمضان الكريم.
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