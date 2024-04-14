حسن الرداد: دموع "محارب" حقيقية وتذكرت مشهد وداع أمي

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حالة من النشاط الفني يعيشها الفنان حسن الرداد، يحاول التنويع في أدواره فيكسب حب وثقة الجمهور أكثر وتتعلق الناس بشخصياته، وفي حواره مع موقع "العربية.نت" كشف الرداد سر انجذابه لمسلسل "محارب" والذي خاض به السباق الرمضاني، وكيف تحضر للدور وكواليس التصوير مع فريق العمل وأصعب المشاهد التي مرت عليه أثناء التصوير والسبب الذي جعلهم يأجلون المسلسل من العام الماضي للحالي.

كما تحدث عن الحملة الدعائية التي قاموا بها قبل العرض للترويج للعمل وأيضًا الرسالة التي يحملها المسلسل، ومتابعته لردود أفعال الجمهور سواء في الشارع المصري أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورأيه فيمن يقوم بتشويه بعض الأعمال، وأخيرًا تحدث عن رأيه في الأعمال الدرامية والجديد الذي يقدمه الفترة المقبلة.