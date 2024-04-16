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شيرين سيف النصر
شيرين سيف النصر

حزن وسرقة وهبوط حاد.. اللحظات الأخيرة في حياة شيرين سيف النصر

رغم وصيتها بعدم إقامته.. أسرة النجمة الراحلة تستقبل عزاءها اليوم

دبي - العربية.نت
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بعدما أعلن عن رحيل النجمة المصرية شيرين سيف النصر ما أدى لصدمة جمهورها ومحبيها، كشفت عائلتها أنها ستفتح عزاءها اليوم الثلاثاء.

وفاة الفنانة المصرية شيرين سيف النصر عن عمر 57 عاماً ثقافة وفن وفاة الفنانة المصرية شيرين سيف النصر عن عمر 57 عاماً

وتستقبل أسرة الفنانة الراحلة، العزاء في فقيدتهم مساء اليوم، في مسجد الحامدية الشاذلية، وذلك عقب صلاة المغرب، وذلك بعد ثلاث ليال من وفاتها رغم أنها أوصت بعدم إقامة عزاء لها.

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وكان مدير أعمالها خالد محيي الدين، كشف عن اللحظات الأخيرة في حياة "نجمة التسعينيات"، وقال إن الراحلة في أيامها الأخيرة كانت حزينة جدا على وفاة والدتها، وزاد من حزنها عملية السرقة التي تعرضت لها، لكن مع ذلك لم تصب بالاكتئاب بل كانت راضية بكل ما حدث، ووفاتها جاءت نتيجة الهبوط الحاد بالدورة الدموية التي تعرضت له، وفق ما نقله موقع 24.

ضغط منخفض.. وهبوط بالدورة الدموية

كما قال في تصريحات للقناة الأولى المصرية: "كانت تحب أن تستقر بمفردها بعيدا عن الناس، ووفاتها كانت صدمة للجميع، ولم تمت بأي مرض غير أن ضغطها كان منخفضا منذ فترة".

كما أضاف: "كنت معها حتى نفاذ أمر الله ولم يكن لها أي طلبات وفى لحظاتها الأخيرة حدث لها هبوط في الدورة الدموية ثم حضرت الإسعاف، ثم توفيت فى نفس الوقت".

عمرها 57 عاماً

يذكر أن نجمة "من الذي لا يحب فاطمة" رحلت عن عالمنا يوم السبت الماضي، عن عمر ناهز 57 عاماً.

وكتب شريف سيف النصر شقيق الفنانة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً "توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين سيف النصر.. وتمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة".

كما أضاف أن المراسم ستقتصر على ذلك فقط بدون عزاء طبقا لوصيتها.

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