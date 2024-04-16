فايا يونان: التمثيل لن يسرقني أبداً من الغناء

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بعدما تألقت الفنانة والمغنية فايا يونان في المسلسل الرمضاني "تاج" إلى جانب تيم حسن ونجوم كبار، أكدت أن التمثيل لن يسرقها أبداً من الغناء وذلك بعد أن عرفها الجمهور لسنوات كفنانة ومغنية أثبتت وجودها منذ العام 2014.

في حديث "للعربية.نت" أبدت سعادتها بهذه المشاركة في تجسيد دور البطولة تحت اسم نوران، لتكون في المسلسل الرمضاني زوجة تاج الذي يجسد دوره تيم حسن ولتنجب منه طفلة (لينفصلا وتتزوج بعدها من رياض بيك الذي جسّد دوره بسام كوسا)، وتعتبر أن العمل ككل كان مغرياً من كل الجوانب، لجهة الحقبة التاريخية والنص وأماكن التصوير والممثلين، والمخرج سامر البرقاوي، هذه الأسباب مجتمعة دفعتها إلى الموافقة من دون تردد، خاصةً أن موضوع التمثيل كان يدغدغ خيالها منذ أن كانت صغيرة حين كانت تشارك بمسرحيات مدرسية.

كما اعتبرت أن الفن يتقاطع سواء كان غناء أو تمثيلاً، وأوضحت أنها حين تلقّت عرض التمثيل ظنّت أنها ستغني في المسلسل أو لشارة المسلسل، لكن لم يخطر ببالها أنها ستلعب دور البطولة إلى جانب البطل تيم حسن.

شخصية معذبة بحياتها

وأشارت إلى أنها خضعت لتمرينات وتحضيرات، وخصص لها فريق عمل المسلسل المدرب عصام بو خالد لتدريبها، كان التدريب مكثفاً واستمرّ لمدة شهر تقريباً، وتقول إنها تعبت لأن "نوران" شخصية معذبة بحياتها وتواجه صعوبات وقلبها مليء بالحزن، رغم ذلك كانت تحاول أن تبقى متماسكة، تساير محيطها وأهلها وتتظاهر أمام ابنتها بالسعادة، هي باختصار شخصية فيها تحولات عديدة.

لا تنفي أنها شعرت بالرهبة والخوف والمسؤولية عند وقوفها إلى جانب أسماء كبيرة في التمثيل كتيم حسن وبسام كوسا ومنى واصف وغيرهم، وأمام كاميرا المخرج سامر البرقاوي، وجميعهم كانوا داعمين لها في هذه التجربة التي كانت سلسة ومهمة إنسانياً ومهنياً.

بسام كوسا "جوكر"

لا تنكر أنها كانت مرتبكة حين وقفت إلى جانب بسام كوسا لكن هذا الشعور ما لبث أن تبدد بعد دقائق، "فهو يقدم ملاحظاته بسلاسة ولطف"، تصفه بـ"جوكر" وبأنه مثقف وخفيف الظل.

أما الممثل تيم حسن فكانت متابعة لأعماله، مثل "الملك فاروق" و"أسعد الوراق"، وقد شرّفها وأفرحها التمثيل إلى جانبه.

وكانت انتهت العام الماضي من تصوير مسلسل سيعرض قريباً بعنوان "دهب غالي"، يتألف من خمس عشرة حلقة.

كما أشارت أخيراً إلى أن التمثيل لن يسرقها أبداً من الغناء، ففي أرشيفها الكثير من الألبومات والأغنيات التي حققت لها نجاحاً وانتشاراً، وكشفت أنها ستشارك في عدد من المهرجانات في موسم الصيف المقبل، وستكمل أيضاً في التمثيل لكن ستكون انتقائية في اختيار أدوارها حين تأتيها العروضات خاصة إذا كانت النصوص جيدة حسبما قالت.