نقيب الموسيقيين بمصر يتوعد المرتشين.. ويهدد بكشف أسماء "مرتزقة"

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توعد نقيب المهن الموسيقية في مصر، الفنان مصطفى كامل من وصفهم بالمرتشين واللصوص، الذين يستغلون مكانتهم من أجل الحصول على أموال ورشاوى من أعضاء النقابة، ليست من حقوقهم، ملوحاً بكشف أسماء "مرتزقة" لا يعملون بالفن.

وكتب مصطفى كامل منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يكشف فيه تفاصيل سداد الرسوم النسبية للفقرات الفنية، حيث قال: "بخصوص تقدير الرسوم النسبية للفرق والفقرات الفنية بالأقاليم والمحافظات، والتي تم تقديرها بمعرفة النقابات الفرعية، واللجان الفرعية وبالاستعانة بمعظم متعهدي الأقاليم وتمت دراستها جيدًا تحت إشراف مجلس إدارة النقابة العامة، وبناءً عليه تم تحديد الرسم النسبي لكل فقرة، وعلى المُتظلم إثبات عكس كل ما ورد لنا من المتعهدين بمحافظته واللجنة التابع لها بالمحافظات".

تحصيل الرسوم دون مجاملة

وتابع: "أولًا.. لن تنمو موارد النقابة ولن تحقق أهدافها الخدمية إلا إذا تضافرت كافة الجهود من النقابة العامة والنقابات الفرعية، واللجان الفرعية حتى يتم تحصل الرسوم النسبية المقررة قانونيًا. ودون مجاملة أو تقاعس أو تخاذل".

وأردف: "لن أترك الأمور تدار كما كانت بالسابق ((ده حبيبنا سيبه. وده مش حبيبنا دوس عليه العدل العدل العدل، كلما تم تحصيل الرسوم النسبيه بما يرضي الله زادت موارد النقابة وزادات خدماتها (معاشات ومستشفيات وعلاج ومنح ومزايا وخلافه)".

وأضاف مصطفى كامل: "ثالثًا لن أسمح إطلاقًا بإعادة النقابة إلى ما كانت عليه من استهتار ومجاملات وإهدار أموال وحقوق الناس بالباطل والتربح والاستفادة على حساب الأيتام والأرامل وأصحاب المعاشات والمرضى".

وشدد كامل أنه على أتم استعداد لمواجهة كافة اللصوص والمرتزقة ممن استحلوا الحرام وأدمنوا طعمه ومذاقه، قائلا: "قريبًا جدًا بإذن الله سيتم عرض قائمة بأسماء المرتزقة واحدا واحدا وكلهم لا يعملون بالفن نهائيا، ولا يمارسون المهنة، وعلى ذلك فسوف يتم تطبيق القانون رقم 35 لسنة 78 بشطبهم من جداول المشتغلين بالمهنة".