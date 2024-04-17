"أوعى إيدك يالا".. فنان مصري ينفعل فى عزاء شيرين سيف النصر

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان المصري أحمد عبد العزيز، وهو منفعل عقب تقديم واجب العزاء في الفنانة شيرين سيف النصر، بمسجد الحامدية الشاذلية، أمس الثلاثاء.

وظهر الفنان أحمد عبد العزيز بعد خروجه من العزاء وسط تجمهر عدد من الجمهور والصحافيين، وقام أحد الأشخاص بمحاولة لمس الفنان لينفعل قائلا: "أوعى إيدك يالا ولا" وغادر سريعًا.

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فيما أعرب الفنان أحمد عبد العزيز عن حزنه لفراق الفنانة شيرين سيف النصر إذ تعاونا معًا من قبل بأكثر من عمل فني أبرزها مسلسل "من الذي لا يحب فاطمة" ومسلسل "المال والبنون" الجزء الثاني، وعلق على خبر الوفاة في مداخلة هاتفية ببرنامج تلفزيوني وقال إن الخبر كان بمثابة صدمة بالنسبة له كونها فنانة جميلة شكلًا وموضوعًا، وأنه تربطه بها علاقة زمالة طيبة وكل ود واحترام.

وفاة شيرين سيف النصر عن عمر ناهز 56 عامًا

وكان شريف سيف النصر قد أعلن قبل 4 أيام وفاة أخته غير الشقيقة شيرين سيف النصر عبر "إنستغرام" قائلًا: "توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة غير الشقيقة الفنانة شيرين هانم إلهام سيف النصر، تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة..".

إلا أن عائلتها أعلنت أنها ستستقبل العزاء في فقيدتهم، في مسجد الحامدية الشاذلية، وذلك عقب صلاة المغرب، وذلك بعد ثلاث ليال من وفاتها رغم أنها أوصت بعدم إقامة عزاء لها.

وكان مدير أعمالها خالد محيي الدين، كشف عن اللحظات الأخيرة في حياة "نجمة التسعينيات" وقال إن الراحلة في أيامها الأخيرة كانت حزينة جدا على وفاة والدتها، وزاد من حزنها عملية السرقة التي تعرضت لها، لكن مع ذلك لم تصب بالاكتئاب بل كانت راضية بكل ما حدث، ووفاتها جاءت نتيجة الهبوط الحاد بالدورة الدموية الذي تعرضت له.