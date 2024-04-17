متأثراً بدوره في مسلسل.. فنان مصري كبير يبكي على الهواء

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دخل الفنان المصري أحمد ماهر في نوبة بكاء طويلة، بسبب مشاهد مسلسله "صيد العقارب" الذي شارك في بطولته إلى جوار غادة عبد الرازق، وعرض العمل في شهر رمضان الماضي.

فقد ظهر ماهر في لقاء تلفزيوني بصحبة أبطال العمل مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي، وحينما عرض جزء من مشاهده في المسلسل، فوجئ الجميع بدخوله في نوبة بكاء.

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والفنان المصري أجهش بالبكاء، وظهر عليه التأثر الشديد، وهو ما علقت عليه غادة عبد الرازق بطلة العمل، بأن هذا الأمر معتاد منه، حتى خلال تصوير المسلسل.

قبل أن يفسر ماهر أسباب البكاء الشديد، حيث قال باكيا إنه استرجع الأحداث الخاصة بالمسلسل، وما كانت تعانيه الشخصية خلال الأحداث.

خاصة أن الشخصية التي لعبها، تعرضت إلى صدمة كبرى، بعد أن توفي نجله، وهو ما جعله يتيقن أن سنده في الحياة اختفى، والموروث الثقافي الشائع يقول إن الذكر هو السند.

تفاصيل الشخصية

لذلك لم يكن يرغب الأب في الاستناد على ابنته، وحينما فكر في الاعتماد على سائقه، تراجع في اللحظات الأخيرة، قبل أن تكشف له الأحداث أن الابنة هي أفضل سند له، وهو ما يلغي الاعتقاد السائد أن الولد فقط هو السند.

ووصف الفنان أحمد ماهر ذلك الطرح الدرامي بالعبقري، بسبب الخلاصة التي خرج بها الجميع في النهاية، مشيرا إلى كونه رزق بولدين، لكنه للأسف لم يرزق بالبنات.