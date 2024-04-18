أحمد زاهر يشير لخلطة محمد سامي السحرية.. ويؤكد: لا أرشح بناتي في أي عمل

5 دقائق للقراءة

يعيش النجم أحمد زاهر حالة من التألق بعد نجاح مسلسليه اللذين شارك بهما في السباق الرمضاني "محارب" و"نعمة الأفوكاتو" يتقمص الأدوار إلى حد تلقيبه بشرير الموسم من قبل الجمهور.

وفي حواره مع "العربية.نت" كشف زاهر عن سر انجذابه لشخصياته في المسلسلين على الرغم من أنهما ضمن أدوار الشر، وعن كواليس العمل في محارب وسر نجاح نعمة الأفوكاتو وعلاقته بالمخرج محمد سامي، كما تحدث عن تألق بناته الثلاث في الموسم الرمضاني ورأيه في النقد ومسلسلات الـ 15 حلقة.