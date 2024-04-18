أصعب مشهد وسبب اختيار كريم عبدالعزيز وحلم الفراعنة.. مخرج "الحشاشين" يتحدث للعربية.نت

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استطاع المخرج بيتر ميمي أن يكتب اسمه بين كبار المخرجين في وقت قصير، نظراً للأعمال الدرامية والسينمائية الهامة التي قدمها خلال السنوات الماضية، بداية من مسلسل "كلبش" ومروراً بمسلسل "الاختيار" ووصولاً لمسلسل "الحشاشين".
وتحدث بيتر ميمي في لقائه مع "العربية.نت" عن الكثير من الأسرار والكواليس الخاصة بمسلسل الحشاشين وتفاصيل رحلته الإخراجية، التي تعاون خلالها مع أكبر نجوم السينما والدراما.
وكشف بيتر ميمي عن بعض التفاصيل في حياته الخاصة وعمله كطبيب قبل احتراف مهنة الإخراج والأزمات والظروف الصعبة التي مر بها، حتى أصبح مخرجاً من أهم مخرجي مصر، كما تحدث عن أحلامه وطموحاته الإخراجية التي يريد تنفيذها في المستقبل.
*في البداية كيف بدأ مشروع مسلسل "الحشاشين"؟
**البداية كانت عندما حدثتني الشركة المنتجة للمسلسل منذ قرابة عامين، وأخبروني أنهم لديهم رغبة في عمل مسلسل عن فرقة "الحشاشين"، وأخبروني أن العمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ودعني أقول لك إنني قبلها قد قررت عدم تقديم عمل درامي خلال شهر رمضان 2024 والتفرغ للأعمال الفنية التي خارج السباق الرمضاني إلا أنني تراجعت عن قراري بسبب "الحشاشين". *وما السبب في تراجعك عن قرارك؟
**لأن مشروع مسلسل "الحشاشين" ضخم، وعمل درامي استثنائي ولا تتاح تلك الفرصة للإنسان كثيراً، كما أنها قد توافقت مع أحد أحلامي، فأنا كنت أحلم منذ فترة طويلة أن أقدم فيلما سينمائيا عن فرقة الحشاشين، لذلك عندما عرضت عليّ الشركة المنتجة هذا المشروع وافقت على الفور. *لماذا كل هذا الحماس لفرقة الحشاشين؟
**شخصية حسن الصباح من الشخصيات الغامضة والغريبة والتي بها الكثير من الجوانب المثيرة، التي تجعل لديك رغبة في معرفة الكثير عنها، وكذلك فرقة الحشاشين، فهناك أسئلة كثيرة تحتاج الإجابة عليها، مثل "كيف تكونت هذه الفرقة؟" و"ومن هم أعضاؤها وصفات كلا منهم؟"، وباختصار شديد فـ"الحشاشين" كان مشروعا مغريا بالنسبة لي. *ما السبب في رفضك إخراج أعمال تعرض في شهر رمضان؟
**أنا أحب سباق رمضان، لكن المشاركة فيه تضعني تحت ضغط شديد، فمن الممكن أن أتنازل عن بعض الأشياء في التصوير من أجل إنجاز المشاهد في أسرع وقت، نظراً لضيق الوقت، وهذا ما يمنعني في بعض الأحيان من تحقيق ما أرغبه، فهناك بعض المخرجين في دول أخرى يصورون مسلسل 10 حلقات فقط في عام كامل، لذلك تجد أن كل مشهد في المسلسل بمثابة لوحة فنية. *هل أنت من أنصار مسلسلات الـ15 حلقة والـ10 حلقات؟
**أنا من أنصار الوقت، فليس لدي مانع في تصوير مسلسل 100 حلقة، لكن يكون أمامي وقت كاف لتصويره من دون ضغط. *إذا عدنا إلى مسلسل الحشاشين.. كيف أقنعت كريم عبد العزيز بدور حسن الصباح؟
**إقناعي لكريم عبدالعزيز لم يستغرق وقتا نهائياً، لأن كريم عبدالعزيز كان قد قرأ كثيراً عن فرقة الحشاشين وعن حسن الصباح، وعندما اتصلت به وأخبرته بالمشروع وافق على الفور، قبل أن أشرح له تفاصيله، لذلك بدأنا بعدها التحضيراً بشكل سريع. *ولماذا ذهب ذهنك إلى ترشيح كريم عبدالعزيز بالتحديد؟
**شخصية حسن الصباح تحتاج في تجسيدها إلى ممثل بمواصفات خاصة، فليس من المنطقي أن يظهر حسن الصباح في المسلسل كشخص دميم أو شخص ينفر منه الناس، لأن هذا الشخص كان له أتباع كثيرون، فمن الطبيعي أن يكون شخصا صاحب مواصفات خاصة حتي يكون مؤثراً في من حوله، لذلك فكريم عبد العزيز هو الاختيار الأنسب. *هل ناقشتم في عمل المسلسل باللغة العربية الفصحي أو العامية المصرية؟
**بالطبع الأمر كان مطروحاً منذ البداية، لكن لم يكن لدينا ضرورة في تقديم المسلسل بالفصحي لأن المسلسل ليس في عصر الصحابة أو عصر ما بعد الصحابة، كما أن حسن الصباح شخصية فارسية، لذلك السيناريست عبدالرحيم كمال قد اختار اللغة "البيضاء" وبالمناسبة فهي لغة أصعب بكثير من الفصحى، ثم أن العامية المصرية يفهمها جميع العرب، كما أن مسلسل "الزيني بركات" ومسلسل "علي الزيبق" كانا بالعامية أيضا. *كيف رشحت الفنان أحمد عيد لتقديم شخصية "زيد بن سيحون" وهو في الأساس ممثل كوميدي؟
**أحمد عيد كان اكتشافا بالنسبة لي على المستوي الفني والإنساني، فبعد مسلسل الحشاشين أصبحنا أصدقاء ونتحدث بشكل يومي، وقد تابعته العام الماضي عندما قد مسلسل "عملة نادرة" مع نيللي كريم وجمال سليمان، وكانت شخصيته بعيدة عن الكوميديا، لذلك رشحته للمشاركة في مسلسل "الحشاشين"، ودعني أقول لك إن أحمد عيد من أكبر مكاسب المسلسل. *قدمت أكثر من عمل تاريخي أو يؤرخ لفترات مهمة فلماذا أنت حريص على ذلك؟
**أنا أحب الأعمال التاريخية أو التي تؤرخ لبعض الفترات الهامة، كما أنني أحب التاريخ وأحب أن أحكي التاريخ. *وما هي الشخصية التاريخية التي تريد أن تقدمها في عمل فني؟
**أحلم بتقديم عمل عن الفراعنة، بالرغم من أن الأمر يحتاج إلى مجهود ضخم وتحضير كبير للغاية، وأعتبر أن ذلك أمرا شاقاً إلا أنني أحلم بذلك، وأتمنى أن أقدم عملا عن الملكة حتشبسوت والملك أحمس. *تعاملت مع أغلب نجوم مصر مثل كريم عبدالعزيز والسقا وكرارة فما الفارق بينهم في التعامل؟
**دعني أقول لك السمة المشتركة بينهما، فهؤلاء الأشخاص نموذج للالتزام والإخلام والاحترام، ودعني أقول لك إن كل ما ذكرتهم في سؤالك هم أكثر التزاماً وتواضعا من بعض الفنانين الصغار، لذلك أصحاب هذه الأسماء ليسوا نجوما من فراغ. *من النجم الذي تحلم أن تقدم معه عملا فنيا؟
**كان حلمي أن أتعاون مع كريم عبدالعزيز منذ فترة طويلة، والحمد لله قدمنا معاً ثلاثة أعمال وهي: "الاختيار" وفيلم "بيت الروبي" و"الحشاشين"، أما بالنسبة للأجيال السابقة، فأنا كنت أتمنى أن أتعاون مع الراحل عبدالله غيث وعمر الشريف. *بعيداً عن الفن.. حدثنا عن بيتر ميمي الطبيب وليس المخرج؟
**كنت طبيباً ومارست مهنة الطب لفترة ليست قليلة، لكن في نفس الوقت كنت أخرج بعض الأفلام القصيرة، ولم أتوقع في يوم من الأيام أنني سوف أصبح مخرجاً، رغم حبي الكبير للفن والإخراج، وفي عام 2012 بدأت في تقديم عدد من الأفلام الروائية الطويلة إلا أن تلك الأفلام قد فشلت كلها، وأنني تعلمت من تلك الأخطاء وبدأ في تطوير مهاراتي حتى أصبحت مخرجاً بفضل دعوات أمي وأحمد الله على ما وصلت له. *متى قررت ترك مهنة الطب والتركيز في الإخراج؟
**قبل عام 2012 كنت أعمل كطبيب ومخرج في نفس الوقت، لكن جاءت فترة وكان لابد من أختيار مجال واحد فقط، فاخترت الإخراج وتقدمت باستقالتي كطبيب، إلا أنني جلست في منزلي أكثر من عامين من دون عمل، وكنت أحاول لإيجاد فرصة عمل في مجال الإخراج، لكنني قد فشلت وهذا ما تسبب في أزمة مادية كبيرة لي. *ما هو العمل الذي جعلك تقتنع بأنك قد نجحت وحققت حلمك؟ **لم يأتِ بعد حتى الآن، فأنا سعيد بنجاح مسلسلي "الاختيار "و"الحشاشين"، لكن مازلت أحلم بنجاح أكبر، ودعني أقول لك إنني في بداية مشواري كنت أقول جملة شهيرة وهي "سأغزو العالم"، وكان يقابلها البعض بالسخرية، إلا أنني قد حققت نجاحات بعدها كثيرة. *ما هو أصعب مشهد صورته في مشوارك الإخراجي حتي الآن؟ **مشهد النهاية في مسلسل "الحشاشين"، فقد كان مشهدا صعبا على المستوى النفسي والإخراجي، لأنه يرصد نهاية شخصية صعبة ومؤثرة، حتى إن كريم عبدالعزيز أخبرني أيضاً أن ذلك المشهد هو أصعب مشهد صوره في حياته. *ما هي الأعمال الدرامية التي أعجبتك في رمضان؟ **أعبجني مسلسل "أشغال شقة" للفنان هشام ماجد، ومسلسل "نور خالد وولده خالد نور"، لأنني أحب كريم محمود عبدالعزيز.
**البداية كانت عندما حدثتني الشركة المنتجة للمسلسل منذ قرابة عامين، وأخبروني أنهم لديهم رغبة في عمل مسلسل عن فرقة "الحشاشين"، وأخبروني أن العمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ودعني أقول لك إنني قبلها قد قررت عدم تقديم عمل درامي خلال شهر رمضان 2024 والتفرغ للأعمال الفنية التي خارج السباق الرمضاني إلا أنني تراجعت عن قراري بسبب "الحشاشين".
*وما السبب في تراجعك عن قرارك؟
**لأن مشروع مسلسل "الحشاشين" ضخم، وعمل درامي استثنائي ولا تتاح تلك الفرصة للإنسان كثيراً، كما أنها قد توافقت مع أحد أحلامي، فأنا كنت أحلم منذ فترة طويلة أن أقدم فيلما سينمائيا عن فرقة الحشاشين، لذلك عندما عرضت عليّ الشركة المنتجة هذا المشروع وافقت على الفور. *لماذا كل هذا الحماس لفرقة الحشاشين؟
**شخصية حسن الصباح من الشخصيات الغامضة والغريبة والتي بها الكثير من الجوانب المثيرة، التي تجعل لديك رغبة في معرفة الكثير عنها، وكذلك فرقة الحشاشين، فهناك أسئلة كثيرة تحتاج الإجابة عليها، مثل "كيف تكونت هذه الفرقة؟" و"ومن هم أعضاؤها وصفات كلا منهم؟"، وباختصار شديد فـ"الحشاشين" كان مشروعا مغريا بالنسبة لي. *ما السبب في رفضك إخراج أعمال تعرض في شهر رمضان؟
**أنا أحب سباق رمضان، لكن المشاركة فيه تضعني تحت ضغط شديد، فمن الممكن أن أتنازل عن بعض الأشياء في التصوير من أجل إنجاز المشاهد في أسرع وقت، نظراً لضيق الوقت، وهذا ما يمنعني في بعض الأحيان من تحقيق ما أرغبه، فهناك بعض المخرجين في دول أخرى يصورون مسلسل 10 حلقات فقط في عام كامل، لذلك تجد أن كل مشهد في المسلسل بمثابة لوحة فنية. *هل أنت من أنصار مسلسلات الـ15 حلقة والـ10 حلقات؟
**أنا من أنصار الوقت، فليس لدي مانع في تصوير مسلسل 100 حلقة، لكن يكون أمامي وقت كاف لتصويره من دون ضغط. *إذا عدنا إلى مسلسل الحشاشين.. كيف أقنعت كريم عبد العزيز بدور حسن الصباح؟
**إقناعي لكريم عبدالعزيز لم يستغرق وقتا نهائياً، لأن كريم عبدالعزيز كان قد قرأ كثيراً عن فرقة الحشاشين وعن حسن الصباح، وعندما اتصلت به وأخبرته بالمشروع وافق على الفور، قبل أن أشرح له تفاصيله، لذلك بدأنا بعدها التحضيراً بشكل سريع. *ولماذا ذهب ذهنك إلى ترشيح كريم عبدالعزيز بالتحديد؟
**شخصية حسن الصباح تحتاج في تجسيدها إلى ممثل بمواصفات خاصة، فليس من المنطقي أن يظهر حسن الصباح في المسلسل كشخص دميم أو شخص ينفر منه الناس، لأن هذا الشخص كان له أتباع كثيرون، فمن الطبيعي أن يكون شخصا صاحب مواصفات خاصة حتي يكون مؤثراً في من حوله، لذلك فكريم عبد العزيز هو الاختيار الأنسب. *هل ناقشتم في عمل المسلسل باللغة العربية الفصحي أو العامية المصرية؟
**بالطبع الأمر كان مطروحاً منذ البداية، لكن لم يكن لدينا ضرورة في تقديم المسلسل بالفصحي لأن المسلسل ليس في عصر الصحابة أو عصر ما بعد الصحابة، كما أن حسن الصباح شخصية فارسية، لذلك السيناريست عبدالرحيم كمال قد اختار اللغة "البيضاء" وبالمناسبة فهي لغة أصعب بكثير من الفصحى، ثم أن العامية المصرية يفهمها جميع العرب، كما أن مسلسل "الزيني بركات" ومسلسل "علي الزيبق" كانا بالعامية أيضا. *كيف رشحت الفنان أحمد عيد لتقديم شخصية "زيد بن سيحون" وهو في الأساس ممثل كوميدي؟
**أحمد عيد كان اكتشافا بالنسبة لي على المستوي الفني والإنساني، فبعد مسلسل الحشاشين أصبحنا أصدقاء ونتحدث بشكل يومي، وقد تابعته العام الماضي عندما قد مسلسل "عملة نادرة" مع نيللي كريم وجمال سليمان، وكانت شخصيته بعيدة عن الكوميديا، لذلك رشحته للمشاركة في مسلسل "الحشاشين"، ودعني أقول لك إن أحمد عيد من أكبر مكاسب المسلسل. *قدمت أكثر من عمل تاريخي أو يؤرخ لفترات مهمة فلماذا أنت حريص على ذلك؟
**أنا أحب الأعمال التاريخية أو التي تؤرخ لبعض الفترات الهامة، كما أنني أحب التاريخ وأحب أن أحكي التاريخ. *وما هي الشخصية التاريخية التي تريد أن تقدمها في عمل فني؟
**أحلم بتقديم عمل عن الفراعنة، بالرغم من أن الأمر يحتاج إلى مجهود ضخم وتحضير كبير للغاية، وأعتبر أن ذلك أمرا شاقاً إلا أنني أحلم بذلك، وأتمنى أن أقدم عملا عن الملكة حتشبسوت والملك أحمس. *تعاملت مع أغلب نجوم مصر مثل كريم عبدالعزيز والسقا وكرارة فما الفارق بينهم في التعامل؟
**دعني أقول لك السمة المشتركة بينهما، فهؤلاء الأشخاص نموذج للالتزام والإخلام والاحترام، ودعني أقول لك إن كل ما ذكرتهم في سؤالك هم أكثر التزاماً وتواضعا من بعض الفنانين الصغار، لذلك أصحاب هذه الأسماء ليسوا نجوما من فراغ. *من النجم الذي تحلم أن تقدم معه عملا فنيا؟
**كان حلمي أن أتعاون مع كريم عبدالعزيز منذ فترة طويلة، والحمد لله قدمنا معاً ثلاثة أعمال وهي: "الاختيار" وفيلم "بيت الروبي" و"الحشاشين"، أما بالنسبة للأجيال السابقة، فأنا كنت أتمنى أن أتعاون مع الراحل عبدالله غيث وعمر الشريف. *بعيداً عن الفن.. حدثنا عن بيتر ميمي الطبيب وليس المخرج؟
**كنت طبيباً ومارست مهنة الطب لفترة ليست قليلة، لكن في نفس الوقت كنت أخرج بعض الأفلام القصيرة، ولم أتوقع في يوم من الأيام أنني سوف أصبح مخرجاً، رغم حبي الكبير للفن والإخراج، وفي عام 2012 بدأت في تقديم عدد من الأفلام الروائية الطويلة إلا أن تلك الأفلام قد فشلت كلها، وأنني تعلمت من تلك الأخطاء وبدأ في تطوير مهاراتي حتى أصبحت مخرجاً بفضل دعوات أمي وأحمد الله على ما وصلت له. *متى قررت ترك مهنة الطب والتركيز في الإخراج؟
**قبل عام 2012 كنت أعمل كطبيب ومخرج في نفس الوقت، لكن جاءت فترة وكان لابد من أختيار مجال واحد فقط، فاخترت الإخراج وتقدمت باستقالتي كطبيب، إلا أنني جلست في منزلي أكثر من عامين من دون عمل، وكنت أحاول لإيجاد فرصة عمل في مجال الإخراج، لكنني قد فشلت وهذا ما تسبب في أزمة مادية كبيرة لي. *ما هو العمل الذي جعلك تقتنع بأنك قد نجحت وحققت حلمك؟ **لم يأتِ بعد حتى الآن، فأنا سعيد بنجاح مسلسلي "الاختيار "و"الحشاشين"، لكن مازلت أحلم بنجاح أكبر، ودعني أقول لك إنني في بداية مشواري كنت أقول جملة شهيرة وهي "سأغزو العالم"، وكان يقابلها البعض بالسخرية، إلا أنني قد حققت نجاحات بعدها كثيرة. *ما هو أصعب مشهد صورته في مشوارك الإخراجي حتي الآن؟ **مشهد النهاية في مسلسل "الحشاشين"، فقد كان مشهدا صعبا على المستوى النفسي والإخراجي، لأنه يرصد نهاية شخصية صعبة ومؤثرة، حتى إن كريم عبدالعزيز أخبرني أيضاً أن ذلك المشهد هو أصعب مشهد صوره في حياته. *ما هي الأعمال الدرامية التي أعجبتك في رمضان؟ **أعبجني مسلسل "أشغال شقة" للفنان هشام ماجد، ومسلسل "نور خالد وولده خالد نور"، لأنني أحب كريم محمود عبدالعزيز.
**لأن مشروع مسلسل "الحشاشين" ضخم، وعمل درامي استثنائي ولا تتاح تلك الفرصة للإنسان كثيراً، كما أنها قد توافقت مع أحد أحلامي، فأنا كنت أحلم منذ فترة طويلة أن أقدم فيلما سينمائيا عن فرقة الحشاشين، لذلك عندما عرضت عليّ الشركة المنتجة هذا المشروع وافقت على الفور.
*لماذا كل هذا الحماس لفرقة الحشاشين؟
**شخصية حسن الصباح من الشخصيات الغامضة والغريبة والتي بها الكثير من الجوانب المثيرة، التي تجعل لديك رغبة في معرفة الكثير عنها، وكذلك فرقة الحشاشين، فهناك أسئلة كثيرة تحتاج الإجابة عليها، مثل "كيف تكونت هذه الفرقة؟" و"ومن هم أعضاؤها وصفات كلا منهم؟"، وباختصار شديد فـ"الحشاشين" كان مشروعا مغريا بالنسبة لي. *ما السبب في رفضك إخراج أعمال تعرض في شهر رمضان؟
**أنا أحب سباق رمضان، لكن المشاركة فيه تضعني تحت ضغط شديد، فمن الممكن أن أتنازل عن بعض الأشياء في التصوير من أجل إنجاز المشاهد في أسرع وقت، نظراً لضيق الوقت، وهذا ما يمنعني في بعض الأحيان من تحقيق ما أرغبه، فهناك بعض المخرجين في دول أخرى يصورون مسلسل 10 حلقات فقط في عام كامل، لذلك تجد أن كل مشهد في المسلسل بمثابة لوحة فنية. *هل أنت من أنصار مسلسلات الـ15 حلقة والـ10 حلقات؟
**أنا من أنصار الوقت، فليس لدي مانع في تصوير مسلسل 100 حلقة، لكن يكون أمامي وقت كاف لتصويره من دون ضغط. *إذا عدنا إلى مسلسل الحشاشين.. كيف أقنعت كريم عبد العزيز بدور حسن الصباح؟
**إقناعي لكريم عبدالعزيز لم يستغرق وقتا نهائياً، لأن كريم عبدالعزيز كان قد قرأ كثيراً عن فرقة الحشاشين وعن حسن الصباح، وعندما اتصلت به وأخبرته بالمشروع وافق على الفور، قبل أن أشرح له تفاصيله، لذلك بدأنا بعدها التحضيراً بشكل سريع. *ولماذا ذهب ذهنك إلى ترشيح كريم عبدالعزيز بالتحديد؟
**شخصية حسن الصباح تحتاج في تجسيدها إلى ممثل بمواصفات خاصة، فليس من المنطقي أن يظهر حسن الصباح في المسلسل كشخص دميم أو شخص ينفر منه الناس، لأن هذا الشخص كان له أتباع كثيرون، فمن الطبيعي أن يكون شخصا صاحب مواصفات خاصة حتي يكون مؤثراً في من حوله، لذلك فكريم عبد العزيز هو الاختيار الأنسب. *هل ناقشتم في عمل المسلسل باللغة العربية الفصحي أو العامية المصرية؟
**بالطبع الأمر كان مطروحاً منذ البداية، لكن لم يكن لدينا ضرورة في تقديم المسلسل بالفصحي لأن المسلسل ليس في عصر الصحابة أو عصر ما بعد الصحابة، كما أن حسن الصباح شخصية فارسية، لذلك السيناريست عبدالرحيم كمال قد اختار اللغة "البيضاء" وبالمناسبة فهي لغة أصعب بكثير من الفصحى، ثم أن العامية المصرية يفهمها جميع العرب، كما أن مسلسل "الزيني بركات" ومسلسل "علي الزيبق" كانا بالعامية أيضا. *كيف رشحت الفنان أحمد عيد لتقديم شخصية "زيد بن سيحون" وهو في الأساس ممثل كوميدي؟
**أحمد عيد كان اكتشافا بالنسبة لي على المستوي الفني والإنساني، فبعد مسلسل الحشاشين أصبحنا أصدقاء ونتحدث بشكل يومي، وقد تابعته العام الماضي عندما قد مسلسل "عملة نادرة" مع نيللي كريم وجمال سليمان، وكانت شخصيته بعيدة عن الكوميديا، لذلك رشحته للمشاركة في مسلسل "الحشاشين"، ودعني أقول لك إن أحمد عيد من أكبر مكاسب المسلسل. *قدمت أكثر من عمل تاريخي أو يؤرخ لفترات مهمة فلماذا أنت حريص على ذلك؟
**أنا أحب الأعمال التاريخية أو التي تؤرخ لبعض الفترات الهامة، كما أنني أحب التاريخ وأحب أن أحكي التاريخ. *وما هي الشخصية التاريخية التي تريد أن تقدمها في عمل فني؟
**أحلم بتقديم عمل عن الفراعنة، بالرغم من أن الأمر يحتاج إلى مجهود ضخم وتحضير كبير للغاية، وأعتبر أن ذلك أمرا شاقاً إلا أنني أحلم بذلك، وأتمنى أن أقدم عملا عن الملكة حتشبسوت والملك أحمس. *تعاملت مع أغلب نجوم مصر مثل كريم عبدالعزيز والسقا وكرارة فما الفارق بينهم في التعامل؟
**دعني أقول لك السمة المشتركة بينهما، فهؤلاء الأشخاص نموذج للالتزام والإخلام والاحترام، ودعني أقول لك إن كل ما ذكرتهم في سؤالك هم أكثر التزاماً وتواضعا من بعض الفنانين الصغار، لذلك أصحاب هذه الأسماء ليسوا نجوما من فراغ. *من النجم الذي تحلم أن تقدم معه عملا فنيا؟
**كان حلمي أن أتعاون مع كريم عبدالعزيز منذ فترة طويلة، والحمد لله قدمنا معاً ثلاثة أعمال وهي: "الاختيار" وفيلم "بيت الروبي" و"الحشاشين"، أما بالنسبة للأجيال السابقة، فأنا كنت أتمنى أن أتعاون مع الراحل عبدالله غيث وعمر الشريف. *بعيداً عن الفن.. حدثنا عن بيتر ميمي الطبيب وليس المخرج؟
**كنت طبيباً ومارست مهنة الطب لفترة ليست قليلة، لكن في نفس الوقت كنت أخرج بعض الأفلام القصيرة، ولم أتوقع في يوم من الأيام أنني سوف أصبح مخرجاً، رغم حبي الكبير للفن والإخراج، وفي عام 2012 بدأت في تقديم عدد من الأفلام الروائية الطويلة إلا أن تلك الأفلام قد فشلت كلها، وأنني تعلمت من تلك الأخطاء وبدأ في تطوير مهاراتي حتى أصبحت مخرجاً بفضل دعوات أمي وأحمد الله على ما وصلت له. *متى قررت ترك مهنة الطب والتركيز في الإخراج؟
**قبل عام 2012 كنت أعمل كطبيب ومخرج في نفس الوقت، لكن جاءت فترة وكان لابد من أختيار مجال واحد فقط، فاخترت الإخراج وتقدمت باستقالتي كطبيب، إلا أنني جلست في منزلي أكثر من عامين من دون عمل، وكنت أحاول لإيجاد فرصة عمل في مجال الإخراج، لكنني قد فشلت وهذا ما تسبب في أزمة مادية كبيرة لي. *ما هو العمل الذي جعلك تقتنع بأنك قد نجحت وحققت حلمك؟ **لم يأتِ بعد حتى الآن، فأنا سعيد بنجاح مسلسلي "الاختيار "و"الحشاشين"، لكن مازلت أحلم بنجاح أكبر، ودعني أقول لك إنني في بداية مشواري كنت أقول جملة شهيرة وهي "سأغزو العالم"، وكان يقابلها البعض بالسخرية، إلا أنني قد حققت نجاحات بعدها كثيرة. *ما هو أصعب مشهد صورته في مشوارك الإخراجي حتي الآن؟ **مشهد النهاية في مسلسل "الحشاشين"، فقد كان مشهدا صعبا على المستوى النفسي والإخراجي، لأنه يرصد نهاية شخصية صعبة ومؤثرة، حتى إن كريم عبدالعزيز أخبرني أيضاً أن ذلك المشهد هو أصعب مشهد صوره في حياته. *ما هي الأعمال الدرامية التي أعجبتك في رمضان؟ **أعبجني مسلسل "أشغال شقة" للفنان هشام ماجد، ومسلسل "نور خالد وولده خالد نور"، لأنني أحب كريم محمود عبدالعزيز.
**شخصية حسن الصباح من الشخصيات الغامضة والغريبة والتي بها الكثير من الجوانب المثيرة، التي تجعل لديك رغبة في معرفة الكثير عنها، وكذلك فرقة الحشاشين، فهناك أسئلة كثيرة تحتاج الإجابة عليها، مثل "كيف تكونت هذه الفرقة؟" و"ومن هم أعضاؤها وصفات كلا منهم؟"، وباختصار شديد فـ"الحشاشين" كان مشروعا مغريا بالنسبة لي.
*ما السبب في رفضك إخراج أعمال تعرض في شهر رمضان؟
**أنا أحب سباق رمضان، لكن المشاركة فيه تضعني تحت ضغط شديد، فمن الممكن أن أتنازل عن بعض الأشياء في التصوير من أجل إنجاز المشاهد في أسرع وقت، نظراً لضيق الوقت، وهذا ما يمنعني في بعض الأحيان من تحقيق ما أرغبه، فهناك بعض المخرجين في دول أخرى يصورون مسلسل 10 حلقات فقط في عام كامل، لذلك تجد أن كل مشهد في المسلسل بمثابة لوحة فنية. *هل أنت من أنصار مسلسلات الـ15 حلقة والـ10 حلقات؟
**أنا من أنصار الوقت، فليس لدي مانع في تصوير مسلسل 100 حلقة، لكن يكون أمامي وقت كاف لتصويره من دون ضغط. *إذا عدنا إلى مسلسل الحشاشين.. كيف أقنعت كريم عبد العزيز بدور حسن الصباح؟
**إقناعي لكريم عبدالعزيز لم يستغرق وقتا نهائياً، لأن كريم عبدالعزيز كان قد قرأ كثيراً عن فرقة الحشاشين وعن حسن الصباح، وعندما اتصلت به وأخبرته بالمشروع وافق على الفور، قبل أن أشرح له تفاصيله، لذلك بدأنا بعدها التحضيراً بشكل سريع. *ولماذا ذهب ذهنك إلى ترشيح كريم عبدالعزيز بالتحديد؟
**شخصية حسن الصباح تحتاج في تجسيدها إلى ممثل بمواصفات خاصة، فليس من المنطقي أن يظهر حسن الصباح في المسلسل كشخص دميم أو شخص ينفر منه الناس، لأن هذا الشخص كان له أتباع كثيرون، فمن الطبيعي أن يكون شخصا صاحب مواصفات خاصة حتي يكون مؤثراً في من حوله، لذلك فكريم عبد العزيز هو الاختيار الأنسب. *هل ناقشتم في عمل المسلسل باللغة العربية الفصحي أو العامية المصرية؟
**بالطبع الأمر كان مطروحاً منذ البداية، لكن لم يكن لدينا ضرورة في تقديم المسلسل بالفصحي لأن المسلسل ليس في عصر الصحابة أو عصر ما بعد الصحابة، كما أن حسن الصباح شخصية فارسية، لذلك السيناريست عبدالرحيم كمال قد اختار اللغة "البيضاء" وبالمناسبة فهي لغة أصعب بكثير من الفصحى، ثم أن العامية المصرية يفهمها جميع العرب، كما أن مسلسل "الزيني بركات" ومسلسل "علي الزيبق" كانا بالعامية أيضا. *كيف رشحت الفنان أحمد عيد لتقديم شخصية "زيد بن سيحون" وهو في الأساس ممثل كوميدي؟
**أحمد عيد كان اكتشافا بالنسبة لي على المستوي الفني والإنساني، فبعد مسلسل الحشاشين أصبحنا أصدقاء ونتحدث بشكل يومي، وقد تابعته العام الماضي عندما قد مسلسل "عملة نادرة" مع نيللي كريم وجمال سليمان، وكانت شخصيته بعيدة عن الكوميديا، لذلك رشحته للمشاركة في مسلسل "الحشاشين"، ودعني أقول لك إن أحمد عيد من أكبر مكاسب المسلسل. *قدمت أكثر من عمل تاريخي أو يؤرخ لفترات مهمة فلماذا أنت حريص على ذلك؟
**أنا أحب الأعمال التاريخية أو التي تؤرخ لبعض الفترات الهامة، كما أنني أحب التاريخ وأحب أن أحكي التاريخ. *وما هي الشخصية التاريخية التي تريد أن تقدمها في عمل فني؟
**أحلم بتقديم عمل عن الفراعنة، بالرغم من أن الأمر يحتاج إلى مجهود ضخم وتحضير كبير للغاية، وأعتبر أن ذلك أمرا شاقاً إلا أنني أحلم بذلك، وأتمنى أن أقدم عملا عن الملكة حتشبسوت والملك أحمس. *تعاملت مع أغلب نجوم مصر مثل كريم عبدالعزيز والسقا وكرارة فما الفارق بينهم في التعامل؟
**دعني أقول لك السمة المشتركة بينهما، فهؤلاء الأشخاص نموذج للالتزام والإخلام والاحترام، ودعني أقول لك إن كل ما ذكرتهم في سؤالك هم أكثر التزاماً وتواضعا من بعض الفنانين الصغار، لذلك أصحاب هذه الأسماء ليسوا نجوما من فراغ. *من النجم الذي تحلم أن تقدم معه عملا فنيا؟
**كان حلمي أن أتعاون مع كريم عبدالعزيز منذ فترة طويلة، والحمد لله قدمنا معاً ثلاثة أعمال وهي: "الاختيار" وفيلم "بيت الروبي" و"الحشاشين"، أما بالنسبة للأجيال السابقة، فأنا كنت أتمنى أن أتعاون مع الراحل عبدالله غيث وعمر الشريف. *بعيداً عن الفن.. حدثنا عن بيتر ميمي الطبيب وليس المخرج؟
**كنت طبيباً ومارست مهنة الطب لفترة ليست قليلة، لكن في نفس الوقت كنت أخرج بعض الأفلام القصيرة، ولم أتوقع في يوم من الأيام أنني سوف أصبح مخرجاً، رغم حبي الكبير للفن والإخراج، وفي عام 2012 بدأت في تقديم عدد من الأفلام الروائية الطويلة إلا أن تلك الأفلام قد فشلت كلها، وأنني تعلمت من تلك الأخطاء وبدأ في تطوير مهاراتي حتى أصبحت مخرجاً بفضل دعوات أمي وأحمد الله على ما وصلت له. *متى قررت ترك مهنة الطب والتركيز في الإخراج؟
**قبل عام 2012 كنت أعمل كطبيب ومخرج في نفس الوقت، لكن جاءت فترة وكان لابد من أختيار مجال واحد فقط، فاخترت الإخراج وتقدمت باستقالتي كطبيب، إلا أنني جلست في منزلي أكثر من عامين من دون عمل، وكنت أحاول لإيجاد فرصة عمل في مجال الإخراج، لكنني قد فشلت وهذا ما تسبب في أزمة مادية كبيرة لي. *ما هو العمل الذي جعلك تقتنع بأنك قد نجحت وحققت حلمك؟ **لم يأتِ بعد حتى الآن، فأنا سعيد بنجاح مسلسلي "الاختيار "و"الحشاشين"، لكن مازلت أحلم بنجاح أكبر، ودعني أقول لك إنني في بداية مشواري كنت أقول جملة شهيرة وهي "سأغزو العالم"، وكان يقابلها البعض بالسخرية، إلا أنني قد حققت نجاحات بعدها كثيرة. *ما هو أصعب مشهد صورته في مشوارك الإخراجي حتي الآن؟ **مشهد النهاية في مسلسل "الحشاشين"، فقد كان مشهدا صعبا على المستوى النفسي والإخراجي، لأنه يرصد نهاية شخصية صعبة ومؤثرة، حتى إن كريم عبدالعزيز أخبرني أيضاً أن ذلك المشهد هو أصعب مشهد صوره في حياته. *ما هي الأعمال الدرامية التي أعجبتك في رمضان؟ **أعبجني مسلسل "أشغال شقة" للفنان هشام ماجد، ومسلسل "نور خالد وولده خالد نور"، لأنني أحب كريم محمود عبدالعزيز.
**أنا أحب سباق رمضان، لكن المشاركة فيه تضعني تحت ضغط شديد، فمن الممكن أن أتنازل عن بعض الأشياء في التصوير من أجل إنجاز المشاهد في أسرع وقت، نظراً لضيق الوقت، وهذا ما يمنعني في بعض الأحيان من تحقيق ما أرغبه، فهناك بعض المخرجين في دول أخرى يصورون مسلسل 10 حلقات فقط في عام كامل، لذلك تجد أن كل مشهد في المسلسل بمثابة لوحة فنية.
*هل أنت من أنصار مسلسلات الـ15 حلقة والـ10 حلقات؟
**أنا من أنصار الوقت، فليس لدي مانع في تصوير مسلسل 100 حلقة، لكن يكون أمامي وقت كاف لتصويره من دون ضغط. *إذا عدنا إلى مسلسل الحشاشين.. كيف أقنعت كريم عبد العزيز بدور حسن الصباح؟
**إقناعي لكريم عبدالعزيز لم يستغرق وقتا نهائياً، لأن كريم عبدالعزيز كان قد قرأ كثيراً عن فرقة الحشاشين وعن حسن الصباح، وعندما اتصلت به وأخبرته بالمشروع وافق على الفور، قبل أن أشرح له تفاصيله، لذلك بدأنا بعدها التحضيراً بشكل سريع. *ولماذا ذهب ذهنك إلى ترشيح كريم عبدالعزيز بالتحديد؟
**شخصية حسن الصباح تحتاج في تجسيدها إلى ممثل بمواصفات خاصة، فليس من المنطقي أن يظهر حسن الصباح في المسلسل كشخص دميم أو شخص ينفر منه الناس، لأن هذا الشخص كان له أتباع كثيرون، فمن الطبيعي أن يكون شخصا صاحب مواصفات خاصة حتي يكون مؤثراً في من حوله، لذلك فكريم عبد العزيز هو الاختيار الأنسب. *هل ناقشتم في عمل المسلسل باللغة العربية الفصحي أو العامية المصرية؟
**بالطبع الأمر كان مطروحاً منذ البداية، لكن لم يكن لدينا ضرورة في تقديم المسلسل بالفصحي لأن المسلسل ليس في عصر الصحابة أو عصر ما بعد الصحابة، كما أن حسن الصباح شخصية فارسية، لذلك السيناريست عبدالرحيم كمال قد اختار اللغة "البيضاء" وبالمناسبة فهي لغة أصعب بكثير من الفصحى، ثم أن العامية المصرية يفهمها جميع العرب، كما أن مسلسل "الزيني بركات" ومسلسل "علي الزيبق" كانا بالعامية أيضا. *كيف رشحت الفنان أحمد عيد لتقديم شخصية "زيد بن سيحون" وهو في الأساس ممثل كوميدي؟
**أحمد عيد كان اكتشافا بالنسبة لي على المستوي الفني والإنساني، فبعد مسلسل الحشاشين أصبحنا أصدقاء ونتحدث بشكل يومي، وقد تابعته العام الماضي عندما قد مسلسل "عملة نادرة" مع نيللي كريم وجمال سليمان، وكانت شخصيته بعيدة عن الكوميديا، لذلك رشحته للمشاركة في مسلسل "الحشاشين"، ودعني أقول لك إن أحمد عيد من أكبر مكاسب المسلسل. *قدمت أكثر من عمل تاريخي أو يؤرخ لفترات مهمة فلماذا أنت حريص على ذلك؟
**أنا أحب الأعمال التاريخية أو التي تؤرخ لبعض الفترات الهامة، كما أنني أحب التاريخ وأحب أن أحكي التاريخ. *وما هي الشخصية التاريخية التي تريد أن تقدمها في عمل فني؟
**أحلم بتقديم عمل عن الفراعنة، بالرغم من أن الأمر يحتاج إلى مجهود ضخم وتحضير كبير للغاية، وأعتبر أن ذلك أمرا شاقاً إلا أنني أحلم بذلك، وأتمنى أن أقدم عملا عن الملكة حتشبسوت والملك أحمس. *تعاملت مع أغلب نجوم مصر مثل كريم عبدالعزيز والسقا وكرارة فما الفارق بينهم في التعامل؟
**دعني أقول لك السمة المشتركة بينهما، فهؤلاء الأشخاص نموذج للالتزام والإخلام والاحترام، ودعني أقول لك إن كل ما ذكرتهم في سؤالك هم أكثر التزاماً وتواضعا من بعض الفنانين الصغار، لذلك أصحاب هذه الأسماء ليسوا نجوما من فراغ. *من النجم الذي تحلم أن تقدم معه عملا فنيا؟
**كان حلمي أن أتعاون مع كريم عبدالعزيز منذ فترة طويلة، والحمد لله قدمنا معاً ثلاثة أعمال وهي: "الاختيار" وفيلم "بيت الروبي" و"الحشاشين"، أما بالنسبة للأجيال السابقة، فأنا كنت أتمنى أن أتعاون مع الراحل عبدالله غيث وعمر الشريف. *بعيداً عن الفن.. حدثنا عن بيتر ميمي الطبيب وليس المخرج؟
**كنت طبيباً ومارست مهنة الطب لفترة ليست قليلة، لكن في نفس الوقت كنت أخرج بعض الأفلام القصيرة، ولم أتوقع في يوم من الأيام أنني سوف أصبح مخرجاً، رغم حبي الكبير للفن والإخراج، وفي عام 2012 بدأت في تقديم عدد من الأفلام الروائية الطويلة إلا أن تلك الأفلام قد فشلت كلها، وأنني تعلمت من تلك الأخطاء وبدأ في تطوير مهاراتي حتى أصبحت مخرجاً بفضل دعوات أمي وأحمد الله على ما وصلت له. *متى قررت ترك مهنة الطب والتركيز في الإخراج؟
**قبل عام 2012 كنت أعمل كطبيب ومخرج في نفس الوقت، لكن جاءت فترة وكان لابد من أختيار مجال واحد فقط، فاخترت الإخراج وتقدمت باستقالتي كطبيب، إلا أنني جلست في منزلي أكثر من عامين من دون عمل، وكنت أحاول لإيجاد فرصة عمل في مجال الإخراج، لكنني قد فشلت وهذا ما تسبب في أزمة مادية كبيرة لي. *ما هو العمل الذي جعلك تقتنع بأنك قد نجحت وحققت حلمك؟ **لم يأتِ بعد حتى الآن، فأنا سعيد بنجاح مسلسلي "الاختيار "و"الحشاشين"، لكن مازلت أحلم بنجاح أكبر، ودعني أقول لك إنني في بداية مشواري كنت أقول جملة شهيرة وهي "سأغزو العالم"، وكان يقابلها البعض بالسخرية، إلا أنني قد حققت نجاحات بعدها كثيرة. *ما هو أصعب مشهد صورته في مشوارك الإخراجي حتي الآن؟ **مشهد النهاية في مسلسل "الحشاشين"، فقد كان مشهدا صعبا على المستوى النفسي والإخراجي، لأنه يرصد نهاية شخصية صعبة ومؤثرة، حتى إن كريم عبدالعزيز أخبرني أيضاً أن ذلك المشهد هو أصعب مشهد صوره في حياته. *ما هي الأعمال الدرامية التي أعجبتك في رمضان؟ **أعبجني مسلسل "أشغال شقة" للفنان هشام ماجد، ومسلسل "نور خالد وولده خالد نور"، لأنني أحب كريم محمود عبدالعزيز.
**أنا من أنصار الوقت، فليس لدي مانع في تصوير مسلسل 100 حلقة، لكن يكون أمامي وقت كاف لتصويره من دون ضغط.
*إذا عدنا إلى مسلسل الحشاشين.. كيف أقنعت كريم عبد العزيز بدور حسن الصباح؟
**إقناعي لكريم عبدالعزيز لم يستغرق وقتا نهائياً، لأن كريم عبدالعزيز كان قد قرأ كثيراً عن فرقة الحشاشين وعن حسن الصباح، وعندما اتصلت به وأخبرته بالمشروع وافق على الفور، قبل أن أشرح له تفاصيله، لذلك بدأنا بعدها التحضيراً بشكل سريع. *ولماذا ذهب ذهنك إلى ترشيح كريم عبدالعزيز بالتحديد؟
**شخصية حسن الصباح تحتاج في تجسيدها إلى ممثل بمواصفات خاصة، فليس من المنطقي أن يظهر حسن الصباح في المسلسل كشخص دميم أو شخص ينفر منه الناس، لأن هذا الشخص كان له أتباع كثيرون، فمن الطبيعي أن يكون شخصا صاحب مواصفات خاصة حتي يكون مؤثراً في من حوله، لذلك فكريم عبد العزيز هو الاختيار الأنسب. *هل ناقشتم في عمل المسلسل باللغة العربية الفصحي أو العامية المصرية؟
**بالطبع الأمر كان مطروحاً منذ البداية، لكن لم يكن لدينا ضرورة في تقديم المسلسل بالفصحي لأن المسلسل ليس في عصر الصحابة أو عصر ما بعد الصحابة، كما أن حسن الصباح شخصية فارسية، لذلك السيناريست عبدالرحيم كمال قد اختار اللغة "البيضاء" وبالمناسبة فهي لغة أصعب بكثير من الفصحى، ثم أن العامية المصرية يفهمها جميع العرب، كما أن مسلسل "الزيني بركات" ومسلسل "علي الزيبق" كانا بالعامية أيضا. *كيف رشحت الفنان أحمد عيد لتقديم شخصية "زيد بن سيحون" وهو في الأساس ممثل كوميدي؟
**أحمد عيد كان اكتشافا بالنسبة لي على المستوي الفني والإنساني، فبعد مسلسل الحشاشين أصبحنا أصدقاء ونتحدث بشكل يومي، وقد تابعته العام الماضي عندما قد مسلسل "عملة نادرة" مع نيللي كريم وجمال سليمان، وكانت شخصيته بعيدة عن الكوميديا، لذلك رشحته للمشاركة في مسلسل "الحشاشين"، ودعني أقول لك إن أحمد عيد من أكبر مكاسب المسلسل. *قدمت أكثر من عمل تاريخي أو يؤرخ لفترات مهمة فلماذا أنت حريص على ذلك؟
**أنا أحب الأعمال التاريخية أو التي تؤرخ لبعض الفترات الهامة، كما أنني أحب التاريخ وأحب أن أحكي التاريخ. *وما هي الشخصية التاريخية التي تريد أن تقدمها في عمل فني؟
**أحلم بتقديم عمل عن الفراعنة، بالرغم من أن الأمر يحتاج إلى مجهود ضخم وتحضير كبير للغاية، وأعتبر أن ذلك أمرا شاقاً إلا أنني أحلم بذلك، وأتمنى أن أقدم عملا عن الملكة حتشبسوت والملك أحمس. *تعاملت مع أغلب نجوم مصر مثل كريم عبدالعزيز والسقا وكرارة فما الفارق بينهم في التعامل؟
**دعني أقول لك السمة المشتركة بينهما، فهؤلاء الأشخاص نموذج للالتزام والإخلام والاحترام، ودعني أقول لك إن كل ما ذكرتهم في سؤالك هم أكثر التزاماً وتواضعا من بعض الفنانين الصغار، لذلك أصحاب هذه الأسماء ليسوا نجوما من فراغ. *من النجم الذي تحلم أن تقدم معه عملا فنيا؟
**كان حلمي أن أتعاون مع كريم عبدالعزيز منذ فترة طويلة، والحمد لله قدمنا معاً ثلاثة أعمال وهي: "الاختيار" وفيلم "بيت الروبي" و"الحشاشين"، أما بالنسبة للأجيال السابقة، فأنا كنت أتمنى أن أتعاون مع الراحل عبدالله غيث وعمر الشريف. *بعيداً عن الفن.. حدثنا عن بيتر ميمي الطبيب وليس المخرج؟
**كنت طبيباً ومارست مهنة الطب لفترة ليست قليلة، لكن في نفس الوقت كنت أخرج بعض الأفلام القصيرة، ولم أتوقع في يوم من الأيام أنني سوف أصبح مخرجاً، رغم حبي الكبير للفن والإخراج، وفي عام 2012 بدأت في تقديم عدد من الأفلام الروائية الطويلة إلا أن تلك الأفلام قد فشلت كلها، وأنني تعلمت من تلك الأخطاء وبدأ في تطوير مهاراتي حتى أصبحت مخرجاً بفضل دعوات أمي وأحمد الله على ما وصلت له. *متى قررت ترك مهنة الطب والتركيز في الإخراج؟
**قبل عام 2012 كنت أعمل كطبيب ومخرج في نفس الوقت، لكن جاءت فترة وكان لابد من أختيار مجال واحد فقط، فاخترت الإخراج وتقدمت باستقالتي كطبيب، إلا أنني جلست في منزلي أكثر من عامين من دون عمل، وكنت أحاول لإيجاد فرصة عمل في مجال الإخراج، لكنني قد فشلت وهذا ما تسبب في أزمة مادية كبيرة لي. *ما هو العمل الذي جعلك تقتنع بأنك قد نجحت وحققت حلمك؟ **لم يأتِ بعد حتى الآن، فأنا سعيد بنجاح مسلسلي "الاختيار "و"الحشاشين"، لكن مازلت أحلم بنجاح أكبر، ودعني أقول لك إنني في بداية مشواري كنت أقول جملة شهيرة وهي "سأغزو العالم"، وكان يقابلها البعض بالسخرية، إلا أنني قد حققت نجاحات بعدها كثيرة. *ما هو أصعب مشهد صورته في مشوارك الإخراجي حتي الآن؟ **مشهد النهاية في مسلسل "الحشاشين"، فقد كان مشهدا صعبا على المستوى النفسي والإخراجي، لأنه يرصد نهاية شخصية صعبة ومؤثرة، حتى إن كريم عبدالعزيز أخبرني أيضاً أن ذلك المشهد هو أصعب مشهد صوره في حياته. *ما هي الأعمال الدرامية التي أعجبتك في رمضان؟ **أعبجني مسلسل "أشغال شقة" للفنان هشام ماجد، ومسلسل "نور خالد وولده خالد نور"، لأنني أحب كريم محمود عبدالعزيز.
**إقناعي لكريم عبدالعزيز لم يستغرق وقتا نهائياً، لأن كريم عبدالعزيز كان قد قرأ كثيراً عن فرقة الحشاشين وعن حسن الصباح، وعندما اتصلت به وأخبرته بالمشروع وافق على الفور، قبل أن أشرح له تفاصيله، لذلك بدأنا بعدها التحضيراً بشكل سريع.
*ولماذا ذهب ذهنك إلى ترشيح كريم عبدالعزيز بالتحديد؟
**شخصية حسن الصباح تحتاج في تجسيدها إلى ممثل بمواصفات خاصة، فليس من المنطقي أن يظهر حسن الصباح في المسلسل كشخص دميم أو شخص ينفر منه الناس، لأن هذا الشخص كان له أتباع كثيرون، فمن الطبيعي أن يكون شخصا صاحب مواصفات خاصة حتي يكون مؤثراً في من حوله، لذلك فكريم عبد العزيز هو الاختيار الأنسب. *هل ناقشتم في عمل المسلسل باللغة العربية الفصحي أو العامية المصرية؟
**بالطبع الأمر كان مطروحاً منذ البداية، لكن لم يكن لدينا ضرورة في تقديم المسلسل بالفصحي لأن المسلسل ليس في عصر الصحابة أو عصر ما بعد الصحابة، كما أن حسن الصباح شخصية فارسية، لذلك السيناريست عبدالرحيم كمال قد اختار اللغة "البيضاء" وبالمناسبة فهي لغة أصعب بكثير من الفصحى، ثم أن العامية المصرية يفهمها جميع العرب، كما أن مسلسل "الزيني بركات" ومسلسل "علي الزيبق" كانا بالعامية أيضا. *كيف رشحت الفنان أحمد عيد لتقديم شخصية "زيد بن سيحون" وهو في الأساس ممثل كوميدي؟
**أحمد عيد كان اكتشافا بالنسبة لي على المستوي الفني والإنساني، فبعد مسلسل الحشاشين أصبحنا أصدقاء ونتحدث بشكل يومي، وقد تابعته العام الماضي عندما قد مسلسل "عملة نادرة" مع نيللي كريم وجمال سليمان، وكانت شخصيته بعيدة عن الكوميديا، لذلك رشحته للمشاركة في مسلسل "الحشاشين"، ودعني أقول لك إن أحمد عيد من أكبر مكاسب المسلسل. *قدمت أكثر من عمل تاريخي أو يؤرخ لفترات مهمة فلماذا أنت حريص على ذلك؟
**أنا أحب الأعمال التاريخية أو التي تؤرخ لبعض الفترات الهامة، كما أنني أحب التاريخ وأحب أن أحكي التاريخ. *وما هي الشخصية التاريخية التي تريد أن تقدمها في عمل فني؟
**أحلم بتقديم عمل عن الفراعنة، بالرغم من أن الأمر يحتاج إلى مجهود ضخم وتحضير كبير للغاية، وأعتبر أن ذلك أمرا شاقاً إلا أنني أحلم بذلك، وأتمنى أن أقدم عملا عن الملكة حتشبسوت والملك أحمس. *تعاملت مع أغلب نجوم مصر مثل كريم عبدالعزيز والسقا وكرارة فما الفارق بينهم في التعامل؟
**دعني أقول لك السمة المشتركة بينهما، فهؤلاء الأشخاص نموذج للالتزام والإخلام والاحترام، ودعني أقول لك إن كل ما ذكرتهم في سؤالك هم أكثر التزاماً وتواضعا من بعض الفنانين الصغار، لذلك أصحاب هذه الأسماء ليسوا نجوما من فراغ. *من النجم الذي تحلم أن تقدم معه عملا فنيا؟
**كان حلمي أن أتعاون مع كريم عبدالعزيز منذ فترة طويلة، والحمد لله قدمنا معاً ثلاثة أعمال وهي: "الاختيار" وفيلم "بيت الروبي" و"الحشاشين"، أما بالنسبة للأجيال السابقة، فأنا كنت أتمنى أن أتعاون مع الراحل عبدالله غيث وعمر الشريف. *بعيداً عن الفن.. حدثنا عن بيتر ميمي الطبيب وليس المخرج؟
**كنت طبيباً ومارست مهنة الطب لفترة ليست قليلة، لكن في نفس الوقت كنت أخرج بعض الأفلام القصيرة، ولم أتوقع في يوم من الأيام أنني سوف أصبح مخرجاً، رغم حبي الكبير للفن والإخراج، وفي عام 2012 بدأت في تقديم عدد من الأفلام الروائية الطويلة إلا أن تلك الأفلام قد فشلت كلها، وأنني تعلمت من تلك الأخطاء وبدأ في تطوير مهاراتي حتى أصبحت مخرجاً بفضل دعوات أمي وأحمد الله على ما وصلت له. *متى قررت ترك مهنة الطب والتركيز في الإخراج؟
**قبل عام 2012 كنت أعمل كطبيب ومخرج في نفس الوقت، لكن جاءت فترة وكان لابد من أختيار مجال واحد فقط، فاخترت الإخراج وتقدمت باستقالتي كطبيب، إلا أنني جلست في منزلي أكثر من عامين من دون عمل، وكنت أحاول لإيجاد فرصة عمل في مجال الإخراج، لكنني قد فشلت وهذا ما تسبب في أزمة مادية كبيرة لي. *ما هو العمل الذي جعلك تقتنع بأنك قد نجحت وحققت حلمك؟ **لم يأتِ بعد حتى الآن، فأنا سعيد بنجاح مسلسلي "الاختيار "و"الحشاشين"، لكن مازلت أحلم بنجاح أكبر، ودعني أقول لك إنني في بداية مشواري كنت أقول جملة شهيرة وهي "سأغزو العالم"، وكان يقابلها البعض بالسخرية، إلا أنني قد حققت نجاحات بعدها كثيرة. *ما هو أصعب مشهد صورته في مشوارك الإخراجي حتي الآن؟ **مشهد النهاية في مسلسل "الحشاشين"، فقد كان مشهدا صعبا على المستوى النفسي والإخراجي، لأنه يرصد نهاية شخصية صعبة ومؤثرة، حتى إن كريم عبدالعزيز أخبرني أيضاً أن ذلك المشهد هو أصعب مشهد صوره في حياته. *ما هي الأعمال الدرامية التي أعجبتك في رمضان؟ **أعبجني مسلسل "أشغال شقة" للفنان هشام ماجد، ومسلسل "نور خالد وولده خالد نور"، لأنني أحب كريم محمود عبدالعزيز.
**شخصية حسن الصباح تحتاج في تجسيدها إلى ممثل بمواصفات خاصة، فليس من المنطقي أن يظهر حسن الصباح في المسلسل كشخص دميم أو شخص ينفر منه الناس، لأن هذا الشخص كان له أتباع كثيرون، فمن الطبيعي أن يكون شخصا صاحب مواصفات خاصة حتي يكون مؤثراً في من حوله، لذلك فكريم عبد العزيز هو الاختيار الأنسب.
*هل ناقشتم في عمل المسلسل باللغة العربية الفصحي أو العامية المصرية؟
**بالطبع الأمر كان مطروحاً منذ البداية، لكن لم يكن لدينا ضرورة في تقديم المسلسل بالفصحي لأن المسلسل ليس في عصر الصحابة أو عصر ما بعد الصحابة، كما أن حسن الصباح شخصية فارسية، لذلك السيناريست عبدالرحيم كمال قد اختار اللغة "البيضاء" وبالمناسبة فهي لغة أصعب بكثير من الفصحى، ثم أن العامية المصرية يفهمها جميع العرب، كما أن مسلسل "الزيني بركات" ومسلسل "علي الزيبق" كانا بالعامية أيضا. *كيف رشحت الفنان أحمد عيد لتقديم شخصية "زيد بن سيحون" وهو في الأساس ممثل كوميدي؟
**أحمد عيد كان اكتشافا بالنسبة لي على المستوي الفني والإنساني، فبعد مسلسل الحشاشين أصبحنا أصدقاء ونتحدث بشكل يومي، وقد تابعته العام الماضي عندما قد مسلسل "عملة نادرة" مع نيللي كريم وجمال سليمان، وكانت شخصيته بعيدة عن الكوميديا، لذلك رشحته للمشاركة في مسلسل "الحشاشين"، ودعني أقول لك إن أحمد عيد من أكبر مكاسب المسلسل. *قدمت أكثر من عمل تاريخي أو يؤرخ لفترات مهمة فلماذا أنت حريص على ذلك؟
**أنا أحب الأعمال التاريخية أو التي تؤرخ لبعض الفترات الهامة، كما أنني أحب التاريخ وأحب أن أحكي التاريخ. *وما هي الشخصية التاريخية التي تريد أن تقدمها في عمل فني؟
**أحلم بتقديم عمل عن الفراعنة، بالرغم من أن الأمر يحتاج إلى مجهود ضخم وتحضير كبير للغاية، وأعتبر أن ذلك أمرا شاقاً إلا أنني أحلم بذلك، وأتمنى أن أقدم عملا عن الملكة حتشبسوت والملك أحمس. *تعاملت مع أغلب نجوم مصر مثل كريم عبدالعزيز والسقا وكرارة فما الفارق بينهم في التعامل؟
**دعني أقول لك السمة المشتركة بينهما، فهؤلاء الأشخاص نموذج للالتزام والإخلام والاحترام، ودعني أقول لك إن كل ما ذكرتهم في سؤالك هم أكثر التزاماً وتواضعا من بعض الفنانين الصغار، لذلك أصحاب هذه الأسماء ليسوا نجوما من فراغ. *من النجم الذي تحلم أن تقدم معه عملا فنيا؟
**كان حلمي أن أتعاون مع كريم عبدالعزيز منذ فترة طويلة، والحمد لله قدمنا معاً ثلاثة أعمال وهي: "الاختيار" وفيلم "بيت الروبي" و"الحشاشين"، أما بالنسبة للأجيال السابقة، فأنا كنت أتمنى أن أتعاون مع الراحل عبدالله غيث وعمر الشريف. *بعيداً عن الفن.. حدثنا عن بيتر ميمي الطبيب وليس المخرج؟
**كنت طبيباً ومارست مهنة الطب لفترة ليست قليلة، لكن في نفس الوقت كنت أخرج بعض الأفلام القصيرة، ولم أتوقع في يوم من الأيام أنني سوف أصبح مخرجاً، رغم حبي الكبير للفن والإخراج، وفي عام 2012 بدأت في تقديم عدد من الأفلام الروائية الطويلة إلا أن تلك الأفلام قد فشلت كلها، وأنني تعلمت من تلك الأخطاء وبدأ في تطوير مهاراتي حتى أصبحت مخرجاً بفضل دعوات أمي وأحمد الله على ما وصلت له. *متى قررت ترك مهنة الطب والتركيز في الإخراج؟
**قبل عام 2012 كنت أعمل كطبيب ومخرج في نفس الوقت، لكن جاءت فترة وكان لابد من أختيار مجال واحد فقط، فاخترت الإخراج وتقدمت باستقالتي كطبيب، إلا أنني جلست في منزلي أكثر من عامين من دون عمل، وكنت أحاول لإيجاد فرصة عمل في مجال الإخراج، لكنني قد فشلت وهذا ما تسبب في أزمة مادية كبيرة لي. *ما هو العمل الذي جعلك تقتنع بأنك قد نجحت وحققت حلمك؟ **لم يأتِ بعد حتى الآن، فأنا سعيد بنجاح مسلسلي "الاختيار "و"الحشاشين"، لكن مازلت أحلم بنجاح أكبر، ودعني أقول لك إنني في بداية مشواري كنت أقول جملة شهيرة وهي "سأغزو العالم"، وكان يقابلها البعض بالسخرية، إلا أنني قد حققت نجاحات بعدها كثيرة. *ما هو أصعب مشهد صورته في مشوارك الإخراجي حتي الآن؟ **مشهد النهاية في مسلسل "الحشاشين"، فقد كان مشهدا صعبا على المستوى النفسي والإخراجي، لأنه يرصد نهاية شخصية صعبة ومؤثرة، حتى إن كريم عبدالعزيز أخبرني أيضاً أن ذلك المشهد هو أصعب مشهد صوره في حياته. *ما هي الأعمال الدرامية التي أعجبتك في رمضان؟ **أعبجني مسلسل "أشغال شقة" للفنان هشام ماجد، ومسلسل "نور خالد وولده خالد نور"، لأنني أحب كريم محمود عبدالعزيز.
**بالطبع الأمر كان مطروحاً منذ البداية، لكن لم يكن لدينا ضرورة في تقديم المسلسل بالفصحي لأن المسلسل ليس في عصر الصحابة أو عصر ما بعد الصحابة، كما أن حسن الصباح شخصية فارسية، لذلك السيناريست عبدالرحيم كمال قد اختار اللغة "البيضاء" وبالمناسبة فهي لغة أصعب بكثير من الفصحى، ثم أن العامية المصرية يفهمها جميع العرب، كما أن مسلسل "الزيني بركات" ومسلسل "علي الزيبق" كانا بالعامية أيضا.
*كيف رشحت الفنان أحمد عيد لتقديم شخصية "زيد بن سيحون" وهو في الأساس ممثل كوميدي؟
**أحمد عيد كان اكتشافا بالنسبة لي على المستوي الفني والإنساني، فبعد مسلسل الحشاشين أصبحنا أصدقاء ونتحدث بشكل يومي، وقد تابعته العام الماضي عندما قد مسلسل "عملة نادرة" مع نيللي كريم وجمال سليمان، وكانت شخصيته بعيدة عن الكوميديا، لذلك رشحته للمشاركة في مسلسل "الحشاشين"، ودعني أقول لك إن أحمد عيد من أكبر مكاسب المسلسل. *قدمت أكثر من عمل تاريخي أو يؤرخ لفترات مهمة فلماذا أنت حريص على ذلك؟
**أنا أحب الأعمال التاريخية أو التي تؤرخ لبعض الفترات الهامة، كما أنني أحب التاريخ وأحب أن أحكي التاريخ. *وما هي الشخصية التاريخية التي تريد أن تقدمها في عمل فني؟
**أحلم بتقديم عمل عن الفراعنة، بالرغم من أن الأمر يحتاج إلى مجهود ضخم وتحضير كبير للغاية، وأعتبر أن ذلك أمرا شاقاً إلا أنني أحلم بذلك، وأتمنى أن أقدم عملا عن الملكة حتشبسوت والملك أحمس. *تعاملت مع أغلب نجوم مصر مثل كريم عبدالعزيز والسقا وكرارة فما الفارق بينهم في التعامل؟
**دعني أقول لك السمة المشتركة بينهما، فهؤلاء الأشخاص نموذج للالتزام والإخلام والاحترام، ودعني أقول لك إن كل ما ذكرتهم في سؤالك هم أكثر التزاماً وتواضعا من بعض الفنانين الصغار، لذلك أصحاب هذه الأسماء ليسوا نجوما من فراغ. *من النجم الذي تحلم أن تقدم معه عملا فنيا؟
**كان حلمي أن أتعاون مع كريم عبدالعزيز منذ فترة طويلة، والحمد لله قدمنا معاً ثلاثة أعمال وهي: "الاختيار" وفيلم "بيت الروبي" و"الحشاشين"، أما بالنسبة للأجيال السابقة، فأنا كنت أتمنى أن أتعاون مع الراحل عبدالله غيث وعمر الشريف. *بعيداً عن الفن.. حدثنا عن بيتر ميمي الطبيب وليس المخرج؟
**كنت طبيباً ومارست مهنة الطب لفترة ليست قليلة، لكن في نفس الوقت كنت أخرج بعض الأفلام القصيرة، ولم أتوقع في يوم من الأيام أنني سوف أصبح مخرجاً، رغم حبي الكبير للفن والإخراج، وفي عام 2012 بدأت في تقديم عدد من الأفلام الروائية الطويلة إلا أن تلك الأفلام قد فشلت كلها، وأنني تعلمت من تلك الأخطاء وبدأ في تطوير مهاراتي حتى أصبحت مخرجاً بفضل دعوات أمي وأحمد الله على ما وصلت له. *متى قررت ترك مهنة الطب والتركيز في الإخراج؟
**قبل عام 2012 كنت أعمل كطبيب ومخرج في نفس الوقت، لكن جاءت فترة وكان لابد من أختيار مجال واحد فقط، فاخترت الإخراج وتقدمت باستقالتي كطبيب، إلا أنني جلست في منزلي أكثر من عامين من دون عمل، وكنت أحاول لإيجاد فرصة عمل في مجال الإخراج، لكنني قد فشلت وهذا ما تسبب في أزمة مادية كبيرة لي. *ما هو العمل الذي جعلك تقتنع بأنك قد نجحت وحققت حلمك؟ **لم يأتِ بعد حتى الآن، فأنا سعيد بنجاح مسلسلي "الاختيار "و"الحشاشين"، لكن مازلت أحلم بنجاح أكبر، ودعني أقول لك إنني في بداية مشواري كنت أقول جملة شهيرة وهي "سأغزو العالم"، وكان يقابلها البعض بالسخرية، إلا أنني قد حققت نجاحات بعدها كثيرة. *ما هو أصعب مشهد صورته في مشوارك الإخراجي حتي الآن؟ **مشهد النهاية في مسلسل "الحشاشين"، فقد كان مشهدا صعبا على المستوى النفسي والإخراجي، لأنه يرصد نهاية شخصية صعبة ومؤثرة، حتى إن كريم عبدالعزيز أخبرني أيضاً أن ذلك المشهد هو أصعب مشهد صوره في حياته. *ما هي الأعمال الدرامية التي أعجبتك في رمضان؟ **أعبجني مسلسل "أشغال شقة" للفنان هشام ماجد، ومسلسل "نور خالد وولده خالد نور"، لأنني أحب كريم محمود عبدالعزيز.
**أحمد عيد كان اكتشافا بالنسبة لي على المستوي الفني والإنساني، فبعد مسلسل الحشاشين أصبحنا أصدقاء ونتحدث بشكل يومي، وقد تابعته العام الماضي عندما قد مسلسل "عملة نادرة" مع نيللي كريم وجمال سليمان، وكانت شخصيته بعيدة عن الكوميديا، لذلك رشحته للمشاركة في مسلسل "الحشاشين"، ودعني أقول لك إن أحمد عيد من أكبر مكاسب المسلسل.
*قدمت أكثر من عمل تاريخي أو يؤرخ لفترات مهمة فلماذا أنت حريص على ذلك؟
**أنا أحب الأعمال التاريخية أو التي تؤرخ لبعض الفترات الهامة، كما أنني أحب التاريخ وأحب أن أحكي التاريخ. *وما هي الشخصية التاريخية التي تريد أن تقدمها في عمل فني؟
**أحلم بتقديم عمل عن الفراعنة، بالرغم من أن الأمر يحتاج إلى مجهود ضخم وتحضير كبير للغاية، وأعتبر أن ذلك أمرا شاقاً إلا أنني أحلم بذلك، وأتمنى أن أقدم عملا عن الملكة حتشبسوت والملك أحمس. *تعاملت مع أغلب نجوم مصر مثل كريم عبدالعزيز والسقا وكرارة فما الفارق بينهم في التعامل؟
**دعني أقول لك السمة المشتركة بينهما، فهؤلاء الأشخاص نموذج للالتزام والإخلام والاحترام، ودعني أقول لك إن كل ما ذكرتهم في سؤالك هم أكثر التزاماً وتواضعا من بعض الفنانين الصغار، لذلك أصحاب هذه الأسماء ليسوا نجوما من فراغ. *من النجم الذي تحلم أن تقدم معه عملا فنيا؟
**كان حلمي أن أتعاون مع كريم عبدالعزيز منذ فترة طويلة، والحمد لله قدمنا معاً ثلاثة أعمال وهي: "الاختيار" وفيلم "بيت الروبي" و"الحشاشين"، أما بالنسبة للأجيال السابقة، فأنا كنت أتمنى أن أتعاون مع الراحل عبدالله غيث وعمر الشريف. *بعيداً عن الفن.. حدثنا عن بيتر ميمي الطبيب وليس المخرج؟
**كنت طبيباً ومارست مهنة الطب لفترة ليست قليلة، لكن في نفس الوقت كنت أخرج بعض الأفلام القصيرة، ولم أتوقع في يوم من الأيام أنني سوف أصبح مخرجاً، رغم حبي الكبير للفن والإخراج، وفي عام 2012 بدأت في تقديم عدد من الأفلام الروائية الطويلة إلا أن تلك الأفلام قد فشلت كلها، وأنني تعلمت من تلك الأخطاء وبدأ في تطوير مهاراتي حتى أصبحت مخرجاً بفضل دعوات أمي وأحمد الله على ما وصلت له. *متى قررت ترك مهنة الطب والتركيز في الإخراج؟
**قبل عام 2012 كنت أعمل كطبيب ومخرج في نفس الوقت، لكن جاءت فترة وكان لابد من أختيار مجال واحد فقط، فاخترت الإخراج وتقدمت باستقالتي كطبيب، إلا أنني جلست في منزلي أكثر من عامين من دون عمل، وكنت أحاول لإيجاد فرصة عمل في مجال الإخراج، لكنني قد فشلت وهذا ما تسبب في أزمة مادية كبيرة لي. *ما هو العمل الذي جعلك تقتنع بأنك قد نجحت وحققت حلمك؟ **لم يأتِ بعد حتى الآن، فأنا سعيد بنجاح مسلسلي "الاختيار "و"الحشاشين"، لكن مازلت أحلم بنجاح أكبر، ودعني أقول لك إنني في بداية مشواري كنت أقول جملة شهيرة وهي "سأغزو العالم"، وكان يقابلها البعض بالسخرية، إلا أنني قد حققت نجاحات بعدها كثيرة. *ما هو أصعب مشهد صورته في مشوارك الإخراجي حتي الآن؟ **مشهد النهاية في مسلسل "الحشاشين"، فقد كان مشهدا صعبا على المستوى النفسي والإخراجي، لأنه يرصد نهاية شخصية صعبة ومؤثرة، حتى إن كريم عبدالعزيز أخبرني أيضاً أن ذلك المشهد هو أصعب مشهد صوره في حياته. *ما هي الأعمال الدرامية التي أعجبتك في رمضان؟ **أعبجني مسلسل "أشغال شقة" للفنان هشام ماجد، ومسلسل "نور خالد وولده خالد نور"، لأنني أحب كريم محمود عبدالعزيز.
**أنا أحب الأعمال التاريخية أو التي تؤرخ لبعض الفترات الهامة، كما أنني أحب التاريخ وأحب أن أحكي التاريخ.
*وما هي الشخصية التاريخية التي تريد أن تقدمها في عمل فني؟
**أحلم بتقديم عمل عن الفراعنة، بالرغم من أن الأمر يحتاج إلى مجهود ضخم وتحضير كبير للغاية، وأعتبر أن ذلك أمرا شاقاً إلا أنني أحلم بذلك، وأتمنى أن أقدم عملا عن الملكة حتشبسوت والملك أحمس. *تعاملت مع أغلب نجوم مصر مثل كريم عبدالعزيز والسقا وكرارة فما الفارق بينهم في التعامل؟
**دعني أقول لك السمة المشتركة بينهما، فهؤلاء الأشخاص نموذج للالتزام والإخلام والاحترام، ودعني أقول لك إن كل ما ذكرتهم في سؤالك هم أكثر التزاماً وتواضعا من بعض الفنانين الصغار، لذلك أصحاب هذه الأسماء ليسوا نجوما من فراغ. *من النجم الذي تحلم أن تقدم معه عملا فنيا؟
**كان حلمي أن أتعاون مع كريم عبدالعزيز منذ فترة طويلة، والحمد لله قدمنا معاً ثلاثة أعمال وهي: "الاختيار" وفيلم "بيت الروبي" و"الحشاشين"، أما بالنسبة للأجيال السابقة، فأنا كنت أتمنى أن أتعاون مع الراحل عبدالله غيث وعمر الشريف. *بعيداً عن الفن.. حدثنا عن بيتر ميمي الطبيب وليس المخرج؟
**كنت طبيباً ومارست مهنة الطب لفترة ليست قليلة، لكن في نفس الوقت كنت أخرج بعض الأفلام القصيرة، ولم أتوقع في يوم من الأيام أنني سوف أصبح مخرجاً، رغم حبي الكبير للفن والإخراج، وفي عام 2012 بدأت في تقديم عدد من الأفلام الروائية الطويلة إلا أن تلك الأفلام قد فشلت كلها، وأنني تعلمت من تلك الأخطاء وبدأ في تطوير مهاراتي حتى أصبحت مخرجاً بفضل دعوات أمي وأحمد الله على ما وصلت له. *متى قررت ترك مهنة الطب والتركيز في الإخراج؟
**قبل عام 2012 كنت أعمل كطبيب ومخرج في نفس الوقت، لكن جاءت فترة وكان لابد من أختيار مجال واحد فقط، فاخترت الإخراج وتقدمت باستقالتي كطبيب، إلا أنني جلست في منزلي أكثر من عامين من دون عمل، وكنت أحاول لإيجاد فرصة عمل في مجال الإخراج، لكنني قد فشلت وهذا ما تسبب في أزمة مادية كبيرة لي. *ما هو العمل الذي جعلك تقتنع بأنك قد نجحت وحققت حلمك؟ **لم يأتِ بعد حتى الآن، فأنا سعيد بنجاح مسلسلي "الاختيار "و"الحشاشين"، لكن مازلت أحلم بنجاح أكبر، ودعني أقول لك إنني في بداية مشواري كنت أقول جملة شهيرة وهي "سأغزو العالم"، وكان يقابلها البعض بالسخرية، إلا أنني قد حققت نجاحات بعدها كثيرة. *ما هو أصعب مشهد صورته في مشوارك الإخراجي حتي الآن؟ **مشهد النهاية في مسلسل "الحشاشين"، فقد كان مشهدا صعبا على المستوى النفسي والإخراجي، لأنه يرصد نهاية شخصية صعبة ومؤثرة، حتى إن كريم عبدالعزيز أخبرني أيضاً أن ذلك المشهد هو أصعب مشهد صوره في حياته. *ما هي الأعمال الدرامية التي أعجبتك في رمضان؟ **أعبجني مسلسل "أشغال شقة" للفنان هشام ماجد، ومسلسل "نور خالد وولده خالد نور"، لأنني أحب كريم محمود عبدالعزيز.
**أحلم بتقديم عمل عن الفراعنة، بالرغم من أن الأمر يحتاج إلى مجهود ضخم وتحضير كبير للغاية، وأعتبر أن ذلك أمرا شاقاً إلا أنني أحلم بذلك، وأتمنى أن أقدم عملا عن الملكة حتشبسوت والملك أحمس.
*تعاملت مع أغلب نجوم مصر مثل كريم عبدالعزيز والسقا وكرارة فما الفارق بينهم في التعامل؟
**دعني أقول لك السمة المشتركة بينهما، فهؤلاء الأشخاص نموذج للالتزام والإخلام والاحترام، ودعني أقول لك إن كل ما ذكرتهم في سؤالك هم أكثر التزاماً وتواضعا من بعض الفنانين الصغار، لذلك أصحاب هذه الأسماء ليسوا نجوما من فراغ. *من النجم الذي تحلم أن تقدم معه عملا فنيا؟
**كان حلمي أن أتعاون مع كريم عبدالعزيز منذ فترة طويلة، والحمد لله قدمنا معاً ثلاثة أعمال وهي: "الاختيار" وفيلم "بيت الروبي" و"الحشاشين"، أما بالنسبة للأجيال السابقة، فأنا كنت أتمنى أن أتعاون مع الراحل عبدالله غيث وعمر الشريف. *بعيداً عن الفن.. حدثنا عن بيتر ميمي الطبيب وليس المخرج؟
**كنت طبيباً ومارست مهنة الطب لفترة ليست قليلة، لكن في نفس الوقت كنت أخرج بعض الأفلام القصيرة، ولم أتوقع في يوم من الأيام أنني سوف أصبح مخرجاً، رغم حبي الكبير للفن والإخراج، وفي عام 2012 بدأت في تقديم عدد من الأفلام الروائية الطويلة إلا أن تلك الأفلام قد فشلت كلها، وأنني تعلمت من تلك الأخطاء وبدأ في تطوير مهاراتي حتى أصبحت مخرجاً بفضل دعوات أمي وأحمد الله على ما وصلت له. *متى قررت ترك مهنة الطب والتركيز في الإخراج؟
**قبل عام 2012 كنت أعمل كطبيب ومخرج في نفس الوقت، لكن جاءت فترة وكان لابد من أختيار مجال واحد فقط، فاخترت الإخراج وتقدمت باستقالتي كطبيب، إلا أنني جلست في منزلي أكثر من عامين من دون عمل، وكنت أحاول لإيجاد فرصة عمل في مجال الإخراج، لكنني قد فشلت وهذا ما تسبب في أزمة مادية كبيرة لي. *ما هو العمل الذي جعلك تقتنع بأنك قد نجحت وحققت حلمك؟ **لم يأتِ بعد حتى الآن، فأنا سعيد بنجاح مسلسلي "الاختيار "و"الحشاشين"، لكن مازلت أحلم بنجاح أكبر، ودعني أقول لك إنني في بداية مشواري كنت أقول جملة شهيرة وهي "سأغزو العالم"، وكان يقابلها البعض بالسخرية، إلا أنني قد حققت نجاحات بعدها كثيرة. *ما هو أصعب مشهد صورته في مشوارك الإخراجي حتي الآن؟ **مشهد النهاية في مسلسل "الحشاشين"، فقد كان مشهدا صعبا على المستوى النفسي والإخراجي، لأنه يرصد نهاية شخصية صعبة ومؤثرة، حتى إن كريم عبدالعزيز أخبرني أيضاً أن ذلك المشهد هو أصعب مشهد صوره في حياته. *ما هي الأعمال الدرامية التي أعجبتك في رمضان؟ **أعبجني مسلسل "أشغال شقة" للفنان هشام ماجد، ومسلسل "نور خالد وولده خالد نور"، لأنني أحب كريم محمود عبدالعزيز.
**دعني أقول لك السمة المشتركة بينهما، فهؤلاء الأشخاص نموذج للالتزام والإخلام والاحترام، ودعني أقول لك إن كل ما ذكرتهم في سؤالك هم أكثر التزاماً وتواضعا من بعض الفنانين الصغار، لذلك أصحاب هذه الأسماء ليسوا نجوما من فراغ.
*من النجم الذي تحلم أن تقدم معه عملا فنيا؟
**كان حلمي أن أتعاون مع كريم عبدالعزيز منذ فترة طويلة، والحمد لله قدمنا معاً ثلاثة أعمال وهي: "الاختيار" وفيلم "بيت الروبي" و"الحشاشين"، أما بالنسبة للأجيال السابقة، فأنا كنت أتمنى أن أتعاون مع الراحل عبدالله غيث وعمر الشريف. *بعيداً عن الفن.. حدثنا عن بيتر ميمي الطبيب وليس المخرج؟
**كنت طبيباً ومارست مهنة الطب لفترة ليست قليلة، لكن في نفس الوقت كنت أخرج بعض الأفلام القصيرة، ولم أتوقع في يوم من الأيام أنني سوف أصبح مخرجاً، رغم حبي الكبير للفن والإخراج، وفي عام 2012 بدأت في تقديم عدد من الأفلام الروائية الطويلة إلا أن تلك الأفلام قد فشلت كلها، وأنني تعلمت من تلك الأخطاء وبدأ في تطوير مهاراتي حتى أصبحت مخرجاً بفضل دعوات أمي وأحمد الله على ما وصلت له. *متى قررت ترك مهنة الطب والتركيز في الإخراج؟
**قبل عام 2012 كنت أعمل كطبيب ومخرج في نفس الوقت، لكن جاءت فترة وكان لابد من أختيار مجال واحد فقط، فاخترت الإخراج وتقدمت باستقالتي كطبيب، إلا أنني جلست في منزلي أكثر من عامين من دون عمل، وكنت أحاول لإيجاد فرصة عمل في مجال الإخراج، لكنني قد فشلت وهذا ما تسبب في أزمة مادية كبيرة لي. *ما هو العمل الذي جعلك تقتنع بأنك قد نجحت وحققت حلمك؟ **لم يأتِ بعد حتى الآن، فأنا سعيد بنجاح مسلسلي "الاختيار "و"الحشاشين"، لكن مازلت أحلم بنجاح أكبر، ودعني أقول لك إنني في بداية مشواري كنت أقول جملة شهيرة وهي "سأغزو العالم"، وكان يقابلها البعض بالسخرية، إلا أنني قد حققت نجاحات بعدها كثيرة. *ما هو أصعب مشهد صورته في مشوارك الإخراجي حتي الآن؟ **مشهد النهاية في مسلسل "الحشاشين"، فقد كان مشهدا صعبا على المستوى النفسي والإخراجي، لأنه يرصد نهاية شخصية صعبة ومؤثرة، حتى إن كريم عبدالعزيز أخبرني أيضاً أن ذلك المشهد هو أصعب مشهد صوره في حياته. *ما هي الأعمال الدرامية التي أعجبتك في رمضان؟ **أعبجني مسلسل "أشغال شقة" للفنان هشام ماجد، ومسلسل "نور خالد وولده خالد نور"، لأنني أحب كريم محمود عبدالعزيز.
**كان حلمي أن أتعاون مع كريم عبدالعزيز منذ فترة طويلة، والحمد لله قدمنا معاً ثلاثة أعمال وهي: "الاختيار" وفيلم "بيت الروبي" و"الحشاشين"، أما بالنسبة للأجيال السابقة، فأنا كنت أتمنى أن أتعاون مع الراحل عبدالله غيث وعمر الشريف.
*بعيداً عن الفن.. حدثنا عن بيتر ميمي الطبيب وليس المخرج؟
**كنت طبيباً ومارست مهنة الطب لفترة ليست قليلة، لكن في نفس الوقت كنت أخرج بعض الأفلام القصيرة، ولم أتوقع في يوم من الأيام أنني سوف أصبح مخرجاً، رغم حبي الكبير للفن والإخراج، وفي عام 2012 بدأت في تقديم عدد من الأفلام الروائية الطويلة إلا أن تلك الأفلام قد فشلت كلها، وأنني تعلمت من تلك الأخطاء وبدأ في تطوير مهاراتي حتى أصبحت مخرجاً بفضل دعوات أمي وأحمد الله على ما وصلت له. *متى قررت ترك مهنة الطب والتركيز في الإخراج؟
**قبل عام 2012 كنت أعمل كطبيب ومخرج في نفس الوقت، لكن جاءت فترة وكان لابد من أختيار مجال واحد فقط، فاخترت الإخراج وتقدمت باستقالتي كطبيب، إلا أنني جلست في منزلي أكثر من عامين من دون عمل، وكنت أحاول لإيجاد فرصة عمل في مجال الإخراج، لكنني قد فشلت وهذا ما تسبب في أزمة مادية كبيرة لي. *ما هو العمل الذي جعلك تقتنع بأنك قد نجحت وحققت حلمك؟ **لم يأتِ بعد حتى الآن، فأنا سعيد بنجاح مسلسلي "الاختيار "و"الحشاشين"، لكن مازلت أحلم بنجاح أكبر، ودعني أقول لك إنني في بداية مشواري كنت أقول جملة شهيرة وهي "سأغزو العالم"، وكان يقابلها البعض بالسخرية، إلا أنني قد حققت نجاحات بعدها كثيرة. *ما هو أصعب مشهد صورته في مشوارك الإخراجي حتي الآن؟ **مشهد النهاية في مسلسل "الحشاشين"، فقد كان مشهدا صعبا على المستوى النفسي والإخراجي، لأنه يرصد نهاية شخصية صعبة ومؤثرة، حتى إن كريم عبدالعزيز أخبرني أيضاً أن ذلك المشهد هو أصعب مشهد صوره في حياته. *ما هي الأعمال الدرامية التي أعجبتك في رمضان؟ **أعبجني مسلسل "أشغال شقة" للفنان هشام ماجد، ومسلسل "نور خالد وولده خالد نور"، لأنني أحب كريم محمود عبدالعزيز.
**كنت طبيباً ومارست مهنة الطب لفترة ليست قليلة، لكن في نفس الوقت كنت أخرج بعض الأفلام القصيرة، ولم أتوقع في يوم من الأيام أنني سوف أصبح مخرجاً، رغم حبي الكبير للفن والإخراج، وفي عام 2012 بدأت في تقديم عدد من الأفلام الروائية الطويلة إلا أن تلك الأفلام قد فشلت كلها، وأنني تعلمت من تلك الأخطاء وبدأ في تطوير مهاراتي حتى أصبحت مخرجاً بفضل دعوات أمي وأحمد الله على ما وصلت له.
*متى قررت ترك مهنة الطب والتركيز في الإخراج؟
**قبل عام 2012 كنت أعمل كطبيب ومخرج في نفس الوقت، لكن جاءت فترة وكان لابد من أختيار مجال واحد فقط، فاخترت الإخراج وتقدمت باستقالتي كطبيب، إلا أنني جلست في منزلي أكثر من عامين من دون عمل، وكنت أحاول لإيجاد فرصة عمل في مجال الإخراج، لكنني قد فشلت وهذا ما تسبب في أزمة مادية كبيرة لي. *ما هو العمل الذي جعلك تقتنع بأنك قد نجحت وحققت حلمك؟ **لم يأتِ بعد حتى الآن، فأنا سعيد بنجاح مسلسلي "الاختيار "و"الحشاشين"، لكن مازلت أحلم بنجاح أكبر، ودعني أقول لك إنني في بداية مشواري كنت أقول جملة شهيرة وهي "سأغزو العالم"، وكان يقابلها البعض بالسخرية، إلا أنني قد حققت نجاحات بعدها كثيرة. *ما هو أصعب مشهد صورته في مشوارك الإخراجي حتي الآن؟ **مشهد النهاية في مسلسل "الحشاشين"، فقد كان مشهدا صعبا على المستوى النفسي والإخراجي، لأنه يرصد نهاية شخصية صعبة ومؤثرة، حتى إن كريم عبدالعزيز أخبرني أيضاً أن ذلك المشهد هو أصعب مشهد صوره في حياته. *ما هي الأعمال الدرامية التي أعجبتك في رمضان؟ **أعبجني مسلسل "أشغال شقة" للفنان هشام ماجد، ومسلسل "نور خالد وولده خالد نور"، لأنني أحب كريم محمود عبدالعزيز.
**قبل عام 2012 كنت أعمل كطبيب ومخرج في نفس الوقت، لكن جاءت فترة وكان لابد من أختيار مجال واحد فقط، فاخترت الإخراج وتقدمت باستقالتي كطبيب، إلا أنني جلست في منزلي أكثر من عامين من دون عمل، وكنت أحاول لإيجاد فرصة عمل في مجال الإخراج، لكنني قد فشلت وهذا ما تسبب في أزمة مادية كبيرة لي.
*ما هو العمل الذي جعلك تقتنع بأنك قد نجحت وحققت حلمك؟
**لم يأتِ بعد حتى الآن، فأنا سعيد بنجاح مسلسلي "الاختيار "و"الحشاشين"، لكن مازلت أحلم بنجاح أكبر، ودعني أقول لك إنني في بداية مشواري كنت أقول جملة شهيرة وهي "سأغزو العالم"، وكان يقابلها البعض بالسخرية، إلا أنني قد حققت نجاحات بعدها كثيرة.
*ما هو أصعب مشهد صورته في مشوارك الإخراجي حتي الآن؟
**مشهد النهاية في مسلسل "الحشاشين"، فقد كان مشهدا صعبا على المستوى النفسي والإخراجي، لأنه يرصد نهاية شخصية صعبة ومؤثرة، حتى إن كريم عبدالعزيز أخبرني أيضاً أن ذلك المشهد هو أصعب مشهد صوره في حياته.
*ما هي الأعمال الدرامية التي أعجبتك في رمضان؟
**أعبجني مسلسل "أشغال شقة" للفنان هشام ماجد، ومسلسل "نور خالد وولده خالد نور"، لأنني أحب كريم محمود عبدالعزيز.
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