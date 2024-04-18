أصعب مشهد وسبب اختيار كريم عبدالعزيز وحلم الفراعنة.. مخرج "الحشاشين" يتحدث للعربية.نت

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استطاع المخرج بيتر ميمي أن يكتب اسمه بين كبار المخرجين في وقت قصير، نظراً للأعمال الدرامية والسينمائية الهامة التي قدمها خلال السنوات الماضية، بداية من مسلسل "كلبش" ومروراً بمسلسل "الاختيار" ووصولاً لمسلسل "الحشاشين".

وتحدث بيتر ميمي في لقائه مع "العربية.نت" عن الكثير من الأسرار والكواليس الخاصة بمسلسل الحشاشين وتفاصيل رحلته الإخراجية، التي تعاون خلالها مع أكبر نجوم السينما والدراما.

وكشف بيتر ميمي عن بعض التفاصيل في حياته الخاصة وعمله كطبيب قبل احتراف مهنة الإخراج والأزمات والظروف الصعبة التي مر بها، حتى أصبح مخرجاً من أهم مخرجي مصر، كما تحدث عن أحلامه وطموحاته الإخراجية التي يريد تنفيذها في المستقبل.