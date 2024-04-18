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الفنان حاتم عمور

بعد تسريب تتر مسلسل "بين القصور" بصوته.. الجدل يلاحق فنانا شهيرا في المغرب

الرباط - خديجة بوتشكيل
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بعد النجاح الذي حصده المسلسل المغربي "بين القصور" الذي عرض على شاشة "إم بي سي"، عاد الخلاف بين الفنان المغربي الشهير حاتم عمور والمنتج المغربي عصام حميش إلى الواجهة، بعد تسريب تسجيل صوتي منسوب للفنان حاتم عمور، وهو يؤدي تتر المسلسل بكلمات الأغنية "شكون كان يقول".

وكشف المنتج عصام حميش، عن سبب الخلاف الذي حدث بينه وبين المغني حاتم عمور، في تدوينة له على "الإنستغرام"، والذي تعود أسبابه إلى ما هو أخلاقي بالدرجة الأولى "وطمع مادي".

بين القصور
من 2
  • بين القصور
  • المنتج عصام حميش
(2 صور)
بين القصور
بين القصور
المنتج عصام حميش
المنتج عصام حميش

واتهم المنتج المغربي، حاتم عمور بأنه هو السبب وراء تسريب الأغنية بصوته، مستغلا النجاح الكبير الذي حققه المسلسل.

وأشار حميش إلى أنه بمجرد نشوب النزاع بينهم، قرر استبداله بالفنانة الإمارتية الشهيرة بلقيس فتحي التي أدت الأغنية بدون أي مقابل مادي.

الفنانة بلقيس
الفنانة بلقيس

"أزمة متكررة"

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فور انتشار التسجيل الصوتي، في عدد من الصفحات على "الفيسبوك"، والإنستغرام"، معتبرين أن الأزمة بين حاتم عمور وصناع تتر المسلسلات في المغرب ليست الأولى من نوعها.

وكتب أحد المدونين، "حاتم عمو، فنان ذو كاريزما وشخصية قوية، ويتعرض للهجوم بمجرد أنهم عرفوا أنه سيشارك سعد المجرد الغناء، بينما قال آخر الأغنية بصوت بلقيس أفضل بكثير من صوته".

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وتجدر الإشارة، إلى أن صناع تتر المسلسلات في المغرب سبق أن كشفوا عن تعاقدهم مع المغني المغربي حاتم عمور لأجل أداء أغنية المسلسل، كما سبق للفنان أن تقاسم الخبر مع متابعيه على الإنستغرام، معبرا عن شوقه.

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