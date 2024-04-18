"السرب".. أحداث حقيقية مبكية عما جرى للمصريين في ليبيا

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بعد انتظار استمر سنوات، تم الإعلان أخيرا عن طرح فيلم "السرب" للمخرج أحمد نادر جلال، في دور العرض مطلع شهر مايو المقبل.

الفيلم يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن في مصر، على رأسهم أحمد السقا وآسر ياسين وشريف منير ونيللي كريم وهند صبري وكريم فهمي، ومن إنتاج الشركة المتحدة.

وتم طرح البرومو الرسمي الخاص بالفيلم، والذي يظهر في بدايته الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهو يتوعد بالقصاص من القتلة، بعد ما حدث في ليبيا في منتصف فبراير عام 2015.

المخرج أحمد نادر جلال تحدث في تصريحات إعلامية عن الفيلم، مؤكدا على أنه يحتوي على أحداث حقيقية ستدفع المشاهد للبكاء، مشيرا إلى كونهم كان لديهم شغف عظيم لتقديم فيلم يليق بالذوق العالمي وليس المصري فقط، وهو ما جعله يصف ما حدث قائلا "عملنا المستحيل".

كما شدد على كونهم لم يقوموا بتقديم فيلم وثائقي عما حدث، في فبراير من عام 2015، وحادثة قتل المصريين الأقباط على يد تنظيم داعش في ليبيا، ولكنهم يقدمون فيلما سينمائيا تجاريا يحب الجمهور مشاهدته، خاصة أنه مبني على أحداث حقيقية.

وتمنى المخرج أن ينال الفيلم استحسان وإعجاب الجمهور، خاصة أنه مليء بالمشاعر والعواطف، معتبرا أن كل هذه المشاهد ستجبر المشاهد على البكاء.

الفيلم يرصد بشكل درامي تفاصيل الضربات الجوية الساحقة التي أمر الرئيس السيسي بتوجيهها، ضد تنظيم داعش في "درنة" بليبيا، بعد واقعة ذبح 21 مصريا قبطيا.

أحمد السقا يقدم في العمل شخصية "علي المصري"، وهو عميل للمخابرات المصرية على الأرض في ليبيا، فيما يقدم شريف منير شخصية قائد القوات الجوية.

الفيلم تتجاوز مدته الساعتين، واستغرق تحضيره سنوات، وتم تصويره داخل مصر، وفي إحدى الدول العربية، وكذلك دولة أوروبية.