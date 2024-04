نجم "العتاولة" أحمد السقا: أقول لمن هاجمني "حسبي الله ونعم الوكيل"

5 دقائق للقراءة

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "العتاولة" خلال شهر رمضان، تعرض الفنان أحمد السقا إلى هجوم كبير جراء دوره بالمسلسل. فعلى غير المتوقع، هاجمه بعض النقاد وكذلك تعرض لحملات هجوم على السوشيال ميديا، وزعم البعض بأنه "لا يجيد التمثيل"، ليرد أحمد السقا خلال حوار مع "العربية.نت" تحدث فيه عن الكثير من أسرار مشواره السينمائي والدرامي، والطريقة التي يتعامل بها مع خصومه.

وكشف السقا كذلك عن الكثير من كواليس مسلسل "العتاولة"، وكيف خرج هذا المشروع الضخم إلى النور، ومن استطاع أن يجمع تلك الباقة الكبيرة من النجوم والتي ضمت باسم سمرة وطارق لطفي وزينة. كما تحدث عن آخر أعماله السينمائية وهو فيلم "السرب".