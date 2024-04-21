باسم سمرة يكشف كواليس "العتاولة": أحمد السقا كان هيموتنا

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تحدث النجم المصري باسم سمرة عن كواليس مسلسل "العتاولة"، وعلاقته ببطل العمل النجم أحمد السقا.

وقال باسم سمرة: "أحمد السقا اشتغلت معه أكتر من مرة، والمخرج أحمد خالد موسى أيضا، وهذه هي المرة الأولى مع طارق لطفي، وبعد يومين بقينا صحاب"، وذلك في تصريحاته لبرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "MBC مصر".

حركة مصارعة

وروى باسم سمرة عن موقف جمعه بأحمد السقا أثناء تصويرهم، قائلا: "أحمد السقا كان هيموتنا، كنا قاعدين في لوكاندة في إسكندرية بنصور هناك، وكان فيه عاصفة شديدة اسمها عاصفة السحب وهي نوة سحب اللي في الشارع بيتسحب على البحر، وإحنا في الدور الثامن وأحمد قال عاوز اطلع البلكونة وفتح الباب وخرج ولقيته بيتسحب وطاير من البلكونة وأنا ماسك فيه".

كما أضاف السقا أنه كان ممسكا بسور البلكونة من شدة الهواء، وفوجئ بباسم سمرة ممسكا به، وقال له: "هكسب بـحركة مصارعة"، ليضيف سمرة: "حتة مصارعة".

روح أخوة

وقال باسم سمرة : "شغلتنا صعبة جدا ومرتبطة بتركيز وإخراج وتصوير وتأليف، وكنا بنشتغل 24 ساعة أو 20 ساعة أحيانًا وما نمناش 24 ساعة علشان لازم نسلم حلقات، ولكن كان فيه روح حلوة وأخوة وحرص من كل واحد فينا أن لو فيه عيب أو ديفوه عن التاني يتم تنبيهه وأنا كنت مطمن ومستمتع".

وأكد باسم سمرة أنه سعيد بالتعاون مع جميع أبطال مسلسل العتاولة، قائلًا: العلاقة مستمرة بينا بعد انتهاء التصوير.

يشار إلى أن مسلسل "العتاولة" شارك في السباق الرمضاني 2024 وبطولة ،أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج "سيدرز آرت برودكشين".