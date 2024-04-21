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سرير والدة الخديوي عباس حلمي الثاني

بعد شائعات سرقته.. أحدث صور لسرير والدة الخديوي عباس

القاهرة - العربية.نت
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نشرت وزارة السياحة والآثار المصرية، الأحد، أحدث صور لسرير أمينة هانم إلهامي، والدة الخديوي عباس حلمي الثاني والأمير محمد علي توفيق.

وبينت الصور وجود فريق من المرممين إلى جانب السرير في متحف قصر محمد علي بالمنيل.

من 2
(2 صور)
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نقله قبل عام للترميم

يأتي ذلك عقب تداول نشطاء على فيسبوك شائعات عن سرقة السرير الفضي الخاص بأمينة هانم إلهامي، وهي الزوجة الوحيدة للخديوي محمد توفيق، الذي تولى حكم مصر أواخر يونيو 1879.

وكان السرير معروضاً بالطابق الثاني في القاعة الشتوية بسراي العرش في قصر الأمير محمد علي بالمنيل.

فيما أفادت مصادر أنه تم نقل السرير منذ عام إلى معمل الترميم بالمتحف وانتهى ترميمه، مؤكدة أنه موجود الآن بالمتحف الخاص في المنيل، بناء على طلب لجنة سيناريو العرض.

كما أضافت أنه سيعرض بالمتحف الخاص الذي سيتم افتتاحه قريباً.

وزنه 850 كلغ

يشار إلى أن السرير مصنوع من الفضة الخالصة ووزنه 850 كلغ. كذلك يتميز بالجمال والروعة في النقوش والزخارف.

وهو أحد 4 أسرة أهداها الخديوي إسماعيل إلى أبنائه الأربعة. وكان الأمير محمد علي توفيق قد أوصى أن يتم تحويل قصره وما يحويه من كنوز إلى متحف بعد وفاته.

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