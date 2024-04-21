عزاء صلاح السعدني للعائلة والزملاء فقط.. واعتذار عن استقبال الصحافة

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أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر بيانا صحافيا، اليوم الأحد، أبلغت من خلاله اعتذار أسرة الفنان صلاح السعدني، عن استقبال الصحافيين والقنوات الفضائية، في عزاء الراحل المقام مساء اليوم الأحد 21 أبريل بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد التابعة لمحافظة الجيزة المصرية.

وقالت نقابة المهن التمثيلية في بيانها: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص الاحترام والتقدير لجموع الصحافيين ومراسلي القنوات التلفزيونية كافة، وتعتذر النقابة للصحافيين والمراسلين وتناشدهم التفضل باحترام رغبة أسرة الفنان الراحل صلاح السعدني، بعدم حضور الصحافة والإعلام والمراسلين عزاء الراحل، حيث إن العزاء قاصر على العائلة والزملاء فقط".

رغبة لأسرة الفنان

كما أضاف بيان النقابة: "تناشد نقابة المهن التمثيلية الصحافيين ومراسلي القنوات التلفزيونية عدم الحضور احترامًا وتقديرًا لحالة الحزن والفراق ورغبة أسرة الفنان.

واختتم البيان: "خالص اعتذارنا وتقديرنا لكل الصحافيين والمراسلين ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم.

ويقام اليوم الأحد 21 أبريل، عزاء الفنان صلاح السعدني بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، عقب صلاة المغرب.

تحديد أسس وقواعد لتغطية الجنازات

وقد أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بأنه سيتم الاتفاق على وضع أسس وقواعد تحدد آليات حضور مراسم الدفن أو الجنازات بين نقابة المهن التمثيلية والصحافيين والمراسلين حتى لا تسيئ القلة لهذه المهنة العظيمة.

فقد تواصلت نقابة الصحافيين مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وذلك لعقد اجتماع عاجل يوم الأربعاء القادم في مقر نقابة الصحافيين، وبحضور أعضاء مجلسي النقابتين، والمكتب التنفيذى لشعبة المصورين الصحافيين لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحافية.

وتدعو نقابة الصحافيين لوقف تغطية الجنازات لحين وضع ضوابط تحمي حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، وتحفظ كرامة وهيبة الصحافيين.

من هو صلاح السعدني؟

حصل الفنان صلاح السعدني على بكالوريوس الزراعة، وهو من أصول ريفية وبالتحديد من محافظة المنوفية، وهو شقيق الكاتب الصحافي الساخر محمود السعدني، دخل المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثلا معا بمسرح الكلية.

قدم في بداياته أدوارا صغيرة على المسرح وواكب انطلاق التلفزيون في مصر فشارك في مسلسلات (الضحية) و(الرحيل) و(لا تطفئ الشمس) و(القاهرة والناس) واستمر لاحقا في تقديم المسلسلات التي شكلت الجزء الأبرز من رصيده الفني.

وكان الفنان المصري صلاح السعدني قد توفي يوم الجمعة، وأعلن نقيب الممثلين المصريين أشرف زكي وفاة الفنان القدير عن عمر ناهز 81 عاما.