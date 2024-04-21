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عاصي الحلاني (أرشيفية)

عاصي الحلاني: أدخلت الذكاء الاصطناعي على أغنية "العين عليه"

بيروت - فاطمة قنيبر
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كشف الفنان اللبناني عاصي الحلاني أن أغنية "العين عليه"، الذي انتهى من تصويرها في مصر، ستشكل نقلة نوعية مقارنة مع أعماله السابقة، حيث أدخل فيها الذكاء الاصطناعي.

وقال في تصريحات لـ"العربية.نت" إن الأغنية باللهجة المصرية، وهي ذات طابع إيقاعي ونمط غنائي مختلف، مضيفاً أنها من إخراج ردينة حاطوم وألحان ياسر نور وكلمات خالد فرناس.

عاصي الحلاني: أنا رجل عصامي.. ولا أخجل من مهن مارستها بالماضي ثقافة وفن خاص عاصي الحلاني: أنا رجل عصامي.. ولا أخجل من مهن مارستها بالماضي

كما أردف أنه سجّل وصوّر أغنية "الحلو الحلو فمصر"، وهي من ألحانه وكلمات غانم شعلان.

حفل باريس

وتحدث عن الحفل الغنائي الذي أحياه منذ شهرين في العاصمة الفرنسية باريس، مؤكداً أنه كان سعيداً بتواجد عدد كبير من أبناء الجاليات العربية.

كما أوضح أنه أدى في ذلك الحفل أغنية "باب عم يبكي" الذي ألفها حين كانت أمه مريضة وفي حالة غيبوبة بالمستشفى، فلم يستطع تمالك نفسه وبكى على المسرح بعد أن تذكّر والدته التي توفيت في 2007. وكشف أن والده توفي بعدها بعام واحد، وأصدر له أغنية "دق الحزن بابي".

إلى ذلك أكد أنه رغم مرور سنوات طويلة على مشواره الفني إلا أنه لا يزال يشعر بالرهبة قبل صعوده إلى المسرح، لكن هذا الشعور يتبدد بعد دقائق من صعوده على المسرح ورؤية الجمهور والتفاعل مع أغانيه.

"عمرا الخيانة"

وتطرق الحلاني إلى أغنية "عمرا الخيانة" التي أطلقها من شهرين وهي من ألحانه.

حيث شدد على أن الخيانة "قرار" وأنها بشعة ومعيبة جداً، مؤكداً أنه يرفضها بكل أنواعها وأشكالها، سواء كانت خيانة الرجل للمرأة أو العكس، أو خيانة الصديق والأخ وغيرهما، مشيراً إلى أنه يفضل الانفصال بين الزوجين على أن يخون أحدهما الآخر.

عاصي الحلاني (أرشيفية)
عاصي الحلاني (أرشيفية)

لا ندم

وفي ختام حديثه، كشف أنه درس مقامات موسيقية ويعزف على آلة العود، لافتاً إلى أن "موهبة التلحين ولدت معي بالفطرة".

كما أكد أنه راض عن مشواره الفني ويرى أن الفشل خلاله كان درساً تعلم منه وحافزاً له للنجاح والتقدم، مشدداً على أنه لا يشعر بالندم أبداً.

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