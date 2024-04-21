قصة صورتين.. لماذا انسحبت هالة فاخر من أمام عادل إمام؟

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مسرحية "شاهد ماشفش حاجة"، واحدة من أبرز الأعمال الفنية الباقية والحاضرة بقوة منذ أول ليلة عرض لها حتى لحظتنا هذه، وارتبطت المسرحية بعرضها على شاشات القنوات المصرية كل عيد .

وكعادة مسرحيات الزعيم عادل إمام فهي تنجح في الاستمرار لسنوات في العرض، ويُقبل عليها الجمهور بشغف كبير.

واستمر هذا النجاح عند عرضها على شاشة التليفزيون، لتظل رغم مرور عشرات السنين ضمن أشهر المسرحيات الكوميدية، وما لا يعرفه الجمهور أن بطلة العرض الأولى والتي لم يتم تصوير المسرحية بها كانت الفنانة هالة فاخر.

ناهد جبر بدلاً عن هالة فاخر

ولكن شاءت الأقدار أن تعتذر الفنانة هالة فاخر عن استكمال العرض بسبب وفاة والدها فاخر فاخر، فاضطر فريق العمل للاستعانة بالفنانة ناهد جبر، والتي تم تصوير المسرحية بها.

"شاهد ماشفش حاجة" عمل مسرحي مأخوذ عن نص إذاعي بعنوان "حدوتة الأرنب سفروت"، بطولة عادل إمام، ناهد جبر، عمر الحريري، إخراج هاني مطاوع.

يذكر أنه في نفس المسرحية قدم الراحل سامي العدل دور الأسد، وجاء ترشيحه له بالصدفة، غير أنه لم يكن الأسد الذى يظهر فى بداية العرض، وإنما كان يشارك ضمن أوبريت استعراضى مع عدد من الراقصين، وتم إلغاء الأوبريت لاحقا توفيرا لنفقات السفر.

أزمات تعرضت لها المسرحية

إضافة إلى ما سبق شهد العمل أيضًا عددا من العوائق، والقضايا القانونية، حيث شهدت حدوث خلاف قانوني، نظرًا لأنها أُخذت عن نص مسلسل إذاعي يحمل عنوان حدوتة الأرنب سفروت، ووقت الإعلان عن المسرحية لم يُذكر اسم المؤلفين الأساسيين في دعاية المسرحية، وهو ما أدى إلى اعتراضهما، لكن منتج العمل رفض إدراج اسميهما رغم ذلك.

من جانبهما أقام المؤلفان دعوى قضائية أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية عام 1982 يطالبان بتعويض عما أصابهما من ضرر بعدم ذكر اسميهما، وبناء عليه حكمت المحكمة بتعويضهما بمبلغ عشرة آلاف جنيه، واستأنف المنتج الحُكم وعُرضت القضية من جديد على محكمة الاستئناف بالقاهرة، التي أقرت أن يتم تعويضهما بمبلغ 30 ألف جنيه.