منع شمس الكويتية من الغناء بالعراق.. والسبب "كلمات نابية وبصق"

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بعدما نشرت الفنانة الكويتية شمس فيديو يحمل كلمات نابية ومسيئة بحق مسؤولين عراقيين رداً على شائعة زواجها بشخصية مهمة، تحركت السلطات وقررت منعها من الغناء داخل البلاد لمدة عام.

فقد أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الأحد، منع الفنانة شمس الكويتية من مزاولة العمل الفني داخل العراق لمدّة سنة كاملة.

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وقالت النقابة في وثيقة جاء فيها "نظراً لقيام المدعوّة شمس بندر نايف الأسلمي (شمس الكويتية) بتلفّظ ألفاظ نابية وتهجّمها على سياسيي البلد وإعلامه من خلال مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما يدل على تدنّي وعيها وعدم احترامها للآخرين عاكسة بذلك صورة سيئة لأخلاق الفنّان بوصفه سفيراً لبلده".

وذكرت أنّه "نتيجة لهذا التصرّف، تعلن نقابة الفنانين العراقيين منعها من مزاولة أي نشاط داخل العراق لمدّة عام اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار والتواصل مع السلطات الأمنية المختصّة لإصدار قرار بمنعها من دخول الأراضي العراقية".



ولفتت إلى أنّه إذا تكرّرت الإساءة سيتم اللجوء إلى المحاكم المختصة.

"زواج بالسر"

وكانت شمس الكويتية تهجمت على سياسيي العراق بعد ربط اسمها بالزواج سراً مع أحد السياسيين في البلاد، وخرجت بفيديو مسيء وهي تقول كلمات نابية بحق السياسيين العراقيين، كما ختمت المقطع المصور بـ"البصق".

وتعتذر العربية.نت عن نشر الفيديو لاحتوائه على كلمات وألفاظ نابية.

ويعرف عن شمس الكويتية إثارتها للجدل بمواضيع ارتباطها والزواج، ففي وقت سابق، عبر حسابها على موقع "تويتر"، الزواج على الملياردير الأميركي ومؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس.

وكانت المغنية التي تزوجت في السابق، قد أكدت مؤخراً أنها عزباء. وقالت في إحدى مقابلاتها، إن "كل الأشخاص الذين ارتبطت بهم لهم ثقل اجتماعي وسياسي، فأنا لا أرتبط بشخص عادي". كما شددت على عدم قبولها بالارتباط برجل متزوج.