أموال هائلة تنهمر على رأس عمر كمال بملهى ليلي.. وسخرية من المبلغ

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نشر مغني المهرجانات المصري عمر كمال فيديو أثار جدلاً وسخرية في آن واحد، حيث ظهر وهو يغني في ملهى ليلي بينما أوراق نقدية هائلة تنهمر فوق رأسه.

وفي المقطع المصور الذي نشره صاحب "أنتي غلطة" عبر حسابه على "تيك توك"، كان يغني أغنية "الغربة" يقول فيها "أنا جبت فلوس ياريت ياخدوها.. ويردوا لي شباب ضاع مني" بينما تتساقط كميات كبيرة من الأموال على رأسه ووجهه.

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في المقابل، سخر عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل، من المبلغ مشيرين أن الأوراق النقدية هي خمسة جنيه، وأن مجموعها ربما قد يصل إلى 1000 جنيه فقط أي حوالي 25 دولارا.

كما تساءل آخرون هل هذه أموال حقيقة أم مجرد أوراق مزيفة؟، فيما أشار بعضهم إلى أن ربما هذه الأوراق من أشخاص يعملون مع الفنان المصري بهدف الاستعراض ورفع نسبة المشاهدات.

لوحة "ع م ر 1"

قبل أسابيع قليلة، ظهر عمر كمال في كليب أغنية جديدة بجانب زميليه حسن شاكوش وحمو بيكا أمام سيارات فارهة بلوحات مميزة تحمل أرقاما غير حقيقية بأحرف أسمائهم، ما دفع أحد المحامين في مصر إلى التقدم بشكوى إلى نقيب الموسيقيين ضد المغنيين بتهمة التزوير والبلطجة.

وظهر الثلاثي في كليب الأغنية، يقفون بجوار سيارات كتبت أسماؤهم على لوحاتها. فسيارة عمر كمال تحمل لوحة "ع م ر 1" وحسن شاكوش سيارته بلوحة " ح س ن 666" وحمو بيكا " ح م و 333".

وكانت سيارات عمر كمال وحسن شاكوش من نوع "مرسيدس جي كلاس" ويتراوح سعرها من 5 إلى 8 ملايين جنيه، أما سيارة حسن شاكوش من نوع BMW.

وطالب مقدم الشكوى نقيب الموسيقيين بفتح تحقيق في هذا الأمر وخضوع مؤديي المهرجانات بيكا وكمال وشاكوش للتحقيق بمعرفة نقابة الموسيقيين وتوقيع العقوبات الإدارية الملائمة ضدهم، والتي تبدأ من الإنذار وحتى الشطب وتقديم الأوراق لجهات التحقيق لمحاكمتهم جنائيا عما أسند إليهم من اتهامات واتخاذ اللازم قانونا.