بعد "حسبلة" أحمد السقا.. طارق الشناوي: "أمنح جائزة العتاولة لطارق لطفي"

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جدل كبير أحدثه مسلسل "العتاولة" الذي قام ببطولته أحمد السقا وباسم سمرة وطارق لطفي، وعرض في شهر رمضان الماضي، محققا نجاحا كبيرا.

المسلسل الذي تعلق الجمهور بقصته، لم يخل من الأزمات والضجة الإعلامية، وذلك بعد حديث الناقد الفني طارق الشناوي عن أداء بطل المسلسل أحمد السقا، ووصفه بالأداء الكسول.

الأمر الذي لم يعجب أحمد السقا، بعدما رد على مهاجميه عبر "العربية.نت" قائلا "حسبي الله ونعم الوكيل"، مشيرا إلى كونه يمثل منذ أكثر من 20 عاما، وتفوق في الدراسة على الجميع، ولكن في النهاية أعلن احترامه لكافة الآراء حتى وإن أغضبته.

رد صادم ومفاجئ من الفنان أحمد السقا على هجوم الناقد طارق الشناوي على أداءه في مسلسل العتاولة



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السقا يتقبل النقد

الناقد الفني طارق الشناوي تحدث لـ"العربية.نت" معلقا على تعليق السقا، حيث أكد على كونه انتقد السقا من قبل في مسلسل "نسل الأغراب" الذي قدم قبل 3 أعوام، ووقتها اتصل به السقا وناقشه في رأيه. ذلك الأمر الذي رأى فيه الشناوي أن السقا يتقبل النقد، كما شدد على كونه وقت تكريم السقا في مهرجان الجونة السينمائي كتب بورتريه كامل عنه وعن أعماله، وتناول مسيرته بشكل إيجابي.

كما أنه وقت عرض فيلم "شورت وفانلة وكاب"، وصف السقا بكونه يدشن لمرحلة فنية جديدة، وهي مرحلة تختلف فيها ملامح الجان المصري.

وبالتالي كل هذه الأمور، تؤكد على أن الشناوي يتحدث بالسلب وبالإيجاب أيضا، وأوضح الناقد الفني أنه وصف أداء السقا في المسلسل بكونه أداء فيه كسل، وهذا لا يعني على الإطلاق أن السقا لا يجيد التمثيل.

واعتبر أن طارق لطفي من بين الثلاثي هو من اجتهد، فيما حاول باسم سمرة أن يصنع أمرا مختلفا من خلال التفاصيل والإيفيهات، ولكن في حال كان لديه جائزة ليمنحها لواحد من الثلاثي، سيمنحها لطارق لطفي.

"أنا مستغرب انه بيقول 20 سنة بينتقدني"، هكذا تابع الشناوي حديثه، معتبرا أنه من أكثر الناس الذين دشنوا لقدوم أحمد السقا، ولكن يبدو أن القاعدة العامة تتلخص في كون الإنسان ينسى دائما الكلام الجميل ويتذكر الأمر السلبي فقط.

وشدد الشناوي على كون السقا لن يتمكن من الهروب من البورتريه الإيجابي الذي كتبه عنه من قبل، وحينما كتب أيضا عن دوره في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، ولكن يبدو أن الأمور السلبية هي ما يعيش، وعند النجوم يتحول الأمر لوسيلة للدفاع عن النفس.