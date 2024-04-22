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دينا الشربيني - من حسابها في انستغرام
دينا الشربيني

دينا الشربيني: أعيش قصة حب مع مصري جدع.. والزواج لن يتأخر

القاهرة - العربية.نت
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أثارت الفنانة المصرية دينا الشربيني الجدل في الفترة الماضية بعد تصريحاتها واعترافها بأنها تعيش قصة حب، وعادت لتؤكد الخبر خلال الساعات القليلة الماضية أثناء لقائها في برنامج Et بالعربي ما جعلها تتصدر ترند محرك البحث "غوغل" لمعرفة حقيقة القصة.

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وكشفت الفنانة دينا الشربيني خلال لقائها مع برنامج Et بالعربي عن تفاصيل حالتها العاطفية في الفترة الأخيرة حيث تساءل الجمهور عنها لحرصها على أن تكون حالتها الشخصية سرية بعيدة عن الأضواء، وأكدت دينا الشربيني أنها تعيش قصة حب وأنها قريبًا ستطل علينا بالفستان الأبيض الذي يعد حلم كل فتاة وقالت: "بعيش قصة حب من فترة ومفيش حاجة متأخرة ولا متأخرة عن الزواج إن شاء الله قريب".

حلم لم يتأخر

وأكدت دينا أن حلم ارتداء الفستان الأبيض لم يتأخر كما يدعي البعض، وتمنت إطلاق اسم والدتها ليلى على ابنتها.

دينا الشربيني طاردتها مؤخرا شائعات الدخول في قصة حب جديدة، وكالعادة رفضت الكشف عن تفاصيل.

وقالت الفنانة المصرية أنها بالفعل تعيش قصة حب، وتمنت أن تتوج بالزواج وتابعت: "أتمنى لما أتجوز وأخلف سيكون عندي محمد وليلى على اسم والدي ووالدتي".

وبعد تكهنات عديدة حول هوية الحبيب الجديد لدينا الشربيني، عادت وأكدت أنه "شاب مصري جدع ومحترم وهو من خارج الوسط الفني".

واكتفت الشربيني بتلك الكلمات لدى حديثها عن حبيبها الجديد، لتحتفظ بالسرية حول باقي التفاصيل.

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