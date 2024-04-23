"رغم موافقة النقابة".. إلغاء حفل كاني ويست في مصر

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نشر الرابر الأميركي كاني ويست تفاصيل إحياء حفل غنائي داخل مصر، عبر خاصية "ستوري" على حسابه الشخصي في "إنستغرام"، يوضح ملامح جولته الغنائية المقرر إجراؤها قريبا من أجل التسويق لألبومه الجديد، ونشر صورة الأهرامات، وأكد أنها من الأماكن المحببة له بمصر ويتمنى الغناء أمامها.

من جانبه كشف المحامي عمرو عبد السلام، لوسائل إعلام محلية، عن تفاصيل إلغاء حفل الرابر الأميركي كاني ويست في مصر، الذي كان من المقرر إقامته بسفح هرم سقارة خلال شهر أبريل الجاري.

مخالفة العادات والتقاليد

وقال عمرو عبد السلام، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد نقيب الموسيقيين ووزارة الثقافة والآثار، ومخاطبة وزارة الداخلية لإلغاء الحفل، بسبب مخالفته للعادات والقيم والتقاليد المصرية.

وأضاف المحامي، أن إقامة حفل كاني ويست بمصر، سيكون مصيره الإلغاء على غرار حفل الرابر الأمريكي ترافيس سكوت.

من جانبه أوضح الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، عن سبب إلغاء حفل الرابر الأمريكي كاني ويست، في مصر وتحديدًا بمنطقة هرم سقارة بالجيزة.

أسباب شخصية

وقال محمد عبد الله، إن حفل كاني ويست في مصر، ألغي لأسباب شخصية، ولم يتم تحديد موعد آخر للحفل حتى الآن.

وأكد عبدالله، أن الحفل كان من المقرر إقامته في موعده السبت 20 إبريل، بعد موافقة نقابة الموسيقيين، خاصة أنه تم سداد رسوم الحفل للنقابة وإصدار التصاريح، والأوراق كانت سليمة ومستوفية.

وكان المحامي عمرو عبد السلام، قد تقدم بإنذار رسمي للفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، بعدم إصدار تصاريح إقامة حفل الرابر الأمريكي كاني ويست بمنطقة هرم سقارة بالجيزة، يوم 20 أبريل 2024، إلا بعد إعلان الشركة المنظمة للحفل عن أسماء المطربين المشاركين وتقديم السيرة الذاتية لأعمالهم السابقة.

وأضاف عمرو عبد السلام، أنه يجب إلزام نقابة المهن الموسيقية بدراسة المحتوى الفني الذي سيقدم في الحفل، للوقوف على مدى اتفاقه مع الهوية المصرية والآداب والذوق العام وقيم المجتمع المصري.