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توأم عبدالجليل
الفنان عمرو عبدالجليل وتوأمه أيمن
خاص

"نسخة طبق الأصل".. تعرف على أشهر توائم النجوم بالوسط الفني

منذ زمن الفن الجميل شهدت الساحة الفنية وجود نجوم كبار لديهم أشقاء توائم

القاهرة - خالد الكردي
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كثيراً من النجوم لديهم أشقاء توائم لكن البعض يفصح عن ذلك، والبعض الآخر يفضل أن تكون نسخته الثانية "التوأم " بعيداً عن الأضواء، حتى لا تتأثر حياته الخاصة ويكون عرضة لمطاردات كاميرات وسائل الإعلام، فمنذ زمن الفن الجميل شهدت الساحة الفنية وجود نجوم كبار لديهم أشقاء توائم، نرصدهم في السطور التالية.

ونبدأ بالنجوم المتواجدين في الفترة الحالية، الذين لديهم أشقاء بنسخة طبق الأصل.

عمرو عبد الجليل وتوأمه أيمن

لعل من أشهر النجوم الحاليين هو الفنان "عمرو عبد الجليل"، الذي لديه شقيق توأم وهو الداعية "أيمن عبد الجليل".

وقال عمرو عبد الجليل لـ"العربية.نت" إنه وتوأمه آخر العنقود بين أشقائهما، لذلك كان هناك اهتمام كبير من الأسرة بهما، خاصة أن الشبه بينهما قد وصل إلى حد التطابق.

وأضاف عمرو أن والده ووالدته كانا لا يستطيعان معرفتهما في سنواتهما الأولى، حتى إن والدهما كان عندما يلتقي بأحدهما فيسأله " أنت أيمن ولا عمرو؟"، لكن بعدما بلغنا سن الست سنوات، أصبح هناك بعض الفوارق البسيطة بيننا في الملامح ونبرة الصوت.

رامي مالك وتوأمه
رامي مالك وتوأمه

رامي مالك وشقيقه سامي

أما النجم الثاني الذي لديه توأم متطابق هو النجم العالمي "رامي مالك"، حيث لديه توأم اسمه "سامي"، وتحدث رامي عن شقيقه التوأم من قبل، خلال ظهوره في أحد البرامج ، قائلا: "نحن توأم متطابق، وقد تلقيت من شقيقي سامي مكالمة في أحد الأيام يسألني هل تستطيع تأدية مونولوج يوناني من مأساة يونانية، فقلت له نعم، قال لي أريدك أن تذهب إلى جامعتي، وتحضر بدلاً مني اختبار التمثيل حتى أحصل على الدرجات التي أحتاجها".

وتابع: "بالفعل دخلت المحاضرة، وطلبت مني الدكتورة الوقوف في منتصف القاعة وسألتني إذا كنت مستعدا، و وبالفعل ألقيت المونولوج أمام قاعة المحاضرات بأكملها وحصلت على بعض التصفيق، وأعتقد أنها بدأت تنظر إلي بنوع من الشك"، وبذلك حصل شقيقه التوأم على درجات التخرج وذهب الثنائي للاحتفال.

ومن بين الفنانين الذين لديهم أشقاء توائم الفنانة الشابة رانيا منصور التي تبلغ من العمر 38 عاماً، حيث ظهرت رانيا برفقة شقيقتها التوأم نورهان منصور في عدد من المناسبات العامة، حتى إنهما أثارتا الجدل بين الحضور، الذين يوجهون إليهما أسئلة من نوع "كيف هذا التطابق الكبير في الملامح بينكما؟!".

رانيا منصور وتوأمتها
رانيا منصور وتوأمتها

نضال نجم ووائل نجم

أما الفنان الأردني "نضال نجم" فلديه شقيق توأم اسمه "وائل نجم"، حيث بدأ الثنائي مشوارهما الفني معاً في سوريا، ثم انتقلا إلى القاهرة، لكن استمر "نضال" في مجال التمثيل واتجه شقيقه "وائل" إلى مجال الإنتاج الفني.

نضال نجم وتوأمه
نضال نجم وتوأمه

توائم زمن الفن الجميل

وإذا ذهبنا إلى زمن الفن الجميل فهناك عدد من النجوم كان لديهم أشقاء توائم، ولعل أشهر هؤلاء النجوم الفنان "فريد شوقي"، الذي كان لديه شقيق توأم وهو اللواء "أحمد شوقي"، الذي كان بعيداً عن الأضواء، لكنه ظهر في حفل زفاف شقيقه "فريد" على الفنانة "هدى سلطان"، وأثار ظهوره استغراب الحضور الذين أصابتهم حالة من الذهول نظراً للشبه الكبير بينهما.

عماد حمدي وتوأمه
عماد حمدي وتوأمه

كذلك الفنان "عماد حمدي" الذي كان لديه شقيق توأم اسمه "عبد الرحمن"، والذي كان يشبهه إلى حد التطابق، ليس ذلك فحسب بل إنهما كانا متصلين روحيا إلى درجة كبيرة، وقال عماد حمدي بأحد اللقاءات النادرة إن الاتصال الروحي بينه وبين توأمه كان كبيراً، حتى إنهما كانا يمرضان معاً وكانا يحصلان على درجات واحدة في الامتحانات، وقرر الثنائي دخول كلية التجارة واتجه عماد إلى التمثيل بينما اتجه "عبد الرحمن" إلى مجال الرياضة.

نجلاء فتحي وتوأمتها
نجلاء فتحي وتوأمتها

وكانت الفنانة "نجلاء فتحي" لديها شقيقة توأم وهي "منى فتحي"، التي اختفت عن الأضواء ولم تظهر إلا مرات قليلة، كان أشهرها في حفل زفاف ابنة نجلاء "ياسمين أبو النجا".

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