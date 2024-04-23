400 فنان إيرلندي يرفضون مشاركة إسرائيل في مسابقة "يوروفيجن"
الفنانون دعوا مواطنتهم المرشحة للمسابقة، بامبي ثاغ، للمقاطعة بسبب مشاركة إسرائيل
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حض أكثر من 400 فنان إيرلندي الاثنين مواطنتهم المرشحة لمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، بامبي ثاغ، على أن تكون "على الجانب الصحيح من التاريخ" من خلال مقاطعة هذا الحدث المقرر إجراؤه في أيار/مايو المقبل في مالمو (السويد)، بسبب مشاركة إسرائيل فيه.
وكتب هؤلاء الفنانون في رسالة مشتركة: "نطلب منكِ الانسحاب من يوروفيجن 2024 استجابةً لدعوة الفلسطينيين إلى مقاطعة المسابقة بسبب مشاركة إسرائيل".
وأضافوا: "من خلال مشاركتِكِ في يوروفيجن، ستكونين إلى جانب الظالم".
وردت بامبي ثاغ، الجمعة: "أنا أدعم أي شخص يقاطع. أعتقد أنني كنت سأقاطع أيضا لو لم أكن ضمن المسابقة".
ودافعت المغنية عن قرارها المضيّ في ترشيحها: "في نهاية المطاف، من دوننا نحن المؤيدين لفلسطين، ستكون المنافسة لفوز المعسكر الآخر (إسرائيل) أقلّ، وسيكون التضامن أقلّ هناك".
وأثارت مشاركة إسرائيل في مسابقة "يوروفيجن" احتجاجات عدة هذه السنة بسبب الحرب في غزة التي دخلت شهرها السابع، وتركّزت الانتقادات على الجهتين المنظمتين وهما: الاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزيون، والتلفزيون السويدي العام "إس في تي".
ويُتوقع أن تستقطب مالمو أكثر من 100 ألف زائر خلال الأسبوع الذي تقام فيه يوروفيجن من 5 إلى 11 أيار/مايو.
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