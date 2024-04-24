العثور على غيتار "مفقود" لجون لينون وعرضه للبيع بمزاد

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يعرض غيتار مكون من 12 وتراً كان مفقوداً ويعود للفنان الراحل جون لينون، عضو فريق البيتلز وأيقونة موسيقى الروك، للبيع في مزاد في مايو المقبل، بعد العثور عليه في علية منزل ببريطانيا.

وقال البائعون في المزاد إن لينون عزف في ألبوم "هيلب!" لفريق البيتلز على هذا الغيتار ويتوقع أن يتجاوز سعره التقديرات البالغة ما بين 600 ألف و800 ألف دولار أميركي.









الغيتار بين يدي فرقة البيتلز في الستينيات الغيتار بين يدي فرقة البيتلز في الستينيات الغيتار بين يدي فرقة البيتلز في الستينيات الغيتار بين يدي فرقة البيتلز في الستينيات الغيتار بين يدي فرقة البيتلز في الستينيات

وكان الغيتار في علية أحد المنازل واكتشفه مالكون جدد لدى انتقالهم لذلك المنزل.

وقال مؤسسو دار جوليان للمزادات، ومقرها الولايات المتحدة، إنهم سافروا إلى بريطانيا للتحقق من الغيتار وعثروا على علبة الغيتار الأصلية وهي أسترالية الصنع من طراز ماتون في سلة المهملات.

ويعتقد أن الغيتار انتهى به المطاف لملاك ذلك المنزل عن طريق الموسيقار البريطاني جوردون والر، وهو عضو في ثنائي البوب بيتر وجوردون في الستينيات.

ويباع الغيتار بالمزاد العلني في يوم 29 مايو في مقهى هارد روك في نيويورك وعلى موقع إلكتروني لدار المزادات.

وشهدت مزادات سابقة بيع آلات موسيقية كانت مملوكة لأعضاء بارزين في البيتلز بسعر مرتفع. وفي عام 2015، بلغ سعر بيع غيتار سُرق من لينون في الستينيات في مزاد في ولاية كاليفورنيا 2.41 مليون دولار.