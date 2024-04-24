اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
غيتار جون لينون "المفقود" من 7
غيتار جون لينون "المفقود"
(7 صور)

العثور على غيتار "مفقود" لجون لينون وعرضه للبيع بمزاد

كان الغيتار في علية أحد المنازل في بريطانيا.. واكتشفه مالكون جدد لدى انتقالهم لذلك المنزل

لندن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

يعرض غيتار مكون من 12 وتراً كان مفقوداً ويعود للفنان الراحل جون لينون، عضو فريق البيتلز وأيقونة موسيقى الروك، للبيع في مزاد في مايو المقبل، بعد العثور عليه في علية منزل ببريطانيا.

وقال البائعون في المزاد إن لينون عزف في ألبوم "هيلب!" لفريق البيتلز على هذا الغيتار ويتوقع أن يتجاوز سعره التقديرات البالغة ما بين 600 ألف و800 ألف دولار أميركي.

الغيتار بين يدي فرقة البيتلز في الستينيات
من 5
  • الغيتار بين يدي فرقة البيتلز في الستينيات
  • الغيتار بين يدي فرقة البيتلز في الستينيات
  • الغيتار بين يدي فرقة البيتلز في الستينيات
  • الغيتار بين يدي فرقة البيتلز في الستينيات
  • الغيتار بين يدي فرقة البيتلز في الستينيات
(5 صور)
الغيتار بين يدي فرقة البيتلز في الستينيات
الغيتار بين يدي فرقة البيتلز في الستينيات
الغيتار بين يدي فرقة البيتلز في الستينيات
الغيتار بين يدي فرقة البيتلز في الستينيات
الغيتار بين يدي فرقة البيتلز في الستينيات
الغيتار بين يدي فرقة البيتلز في الستينيات
الغيتار بين يدي فرقة البيتلز في الستينيات
الغيتار بين يدي فرقة البيتلز في الستينيات
الغيتار بين يدي فرقة البيتلز في الستينيات
الغيتار بين يدي فرقة البيتلز في الستينيات

وكان الغيتار في علية أحد المنازل واكتشفه مالكون جدد لدى انتقالهم لذلك المنزل.

وقال مؤسسو دار جوليان للمزادات، ومقرها الولايات المتحدة، إنهم سافروا إلى بريطانيا للتحقق من الغيتار وعثروا على علبة الغيتار الأصلية وهي أسترالية الصنع من طراز ماتون في سلة المهملات.

بأول مقابلة منذ تشخيص إصابتها.. سيلين ديون تتحدث عن مرضها الأخيرة بأول مقابلة منذ تشخيص إصابتها.. سيلين ديون تتحدث عن مرضها

ويعتقد أن الغيتار انتهى به المطاف لملاك ذلك المنزل عن طريق الموسيقار البريطاني جوردون والر، وهو عضو في ثنائي البوب بيتر وجوردون في الستينيات.

ويباع الغيتار بالمزاد العلني في يوم 29 مايو في مقهى هارد روك في نيويورك وعلى موقع إلكتروني لدار المزادات.

وشهدت مزادات سابقة بيع آلات موسيقية كانت مملوكة لأعضاء بارزين في البيتلز بسعر مرتفع. وفي عام 2015، بلغ سعر بيع غيتار سُرق من لينون في الستينيات في مزاد في ولاية كاليفورنيا 2.41 مليون دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية مصادر: نتنياهو أجرى اتصالات مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط