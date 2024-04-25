استكمال المغامرات الكوميدية المرعبة في "البيت بيتي 2" على "شاهد"

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بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من مسلسل "البيت بيتي"، يستكمل الثنائي كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر رحلتهما مع الجزء الثاني الذي أصبح متاحا عبر منصة "شاهد VIP".

"بينو" و"كراكيري" الثنائي الذي يسيطر على حياتهما سوء الحظ لأسباب مجهولة، تنطلق رحلتهما في الجزء الثاني من أجل اكتشاف أسرار الفندق المهجور.

المسلسل يشارك في بطولته إلى جوار الثنائي كل من ميرنا جميل وسليمان عيد وصبحي خليل، مع مشاركة للفنان المصري أحمد بدير، وهو من تأليف الثنائي كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، ومن إخراج خالد مرعي.

الموسم الأول انتهت أحداثه عندما اكتشف كريم محمود عبد العزيز أن القصر ملك له، وأنه أحد أفراد الأسرة وتربطه علاقة قرابة بمصطفى خاطر الذي يجسد دور "بينو"، قبل أن تنقسم الطفلة "روح" إلى نصفين، يدخل كل نصف إلى غرفة من غرف القصر.

وكشف بطل المسلسل كريم محمود عبد العزيز أنهم حصلوا على استراحة بعد نهاية الجزء الأول، من أجل البحث عن أفكار جديدة حتى لا يكون هناك تكرار في الموسم الثاني.



البيت بيتي 2- كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر وأحمد بدير البيت بيتي 2- كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر وسليمان عيد

وأشاد عبد العزيز بالوقوف إلى جوار أحمد بدير، خاصة أن الأخير له تاريخ كبير سواء في الكوميديا أو التراجيديا، ويقدم في الموسم الثاني شخصية "أنور الكاتب" الذي يحمل الكثير من أسرار الماضي.

وأكد بطل العمل أنه حينما تقدم مسلسلا يحبه الجمهور، تكون متحمسا لتقديم جزء ثان في حال كانت الأحداث تسمح، متمنيا أن يكونوا قد وفقوا فيما أقدموا عليه، خاصة أن الموسم الأول نجح في مصر والوطن العربي، بعدما أعجب الجمهور بالخلط بين الرعب والكوميديا.

النجم الثاني الذي يشارك في بطولة العمل مصطفى خاطر، أكد على أنه في الموسم الأول قرأ الحلقات العشر كاملة، وكان متأكدا من النجاح، لأنه مختلف عن السائد، لكنه لم يتوقع كل هذه الضجة التي أحدثها المسلسل.



البيت بيتي 2- كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر البيت بيتي 2- كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر

وحينما عرض عليه الموسم الثاني تحمس وتخوف في نفس الوقت، مشيرا إلى كون أحداث الموسم الثاني تحتوي على علاقة عميقة تجمع بين "بينو" و"كراكيري" بعد اكتشاف علاقة القرابة، وفي الأحداث يلتقيان أمام فندق مهجور، لتظهر شخصية جديدة مرتبطة بالحكاية القديمة، لتكشف أحداثا وقعت قبل 40 عاما، ليسعى الثنائي من أجل حل اللغز.