جلباب فيفي عبده بـ100 ألف دولار.. بيع مقتنيات فنانين بأسعار فلكية

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تحظى مقتنيات النجوم والمشاهير باهتمام عدد كبير من الأشخاص حول العالم، فالكثير من المعجبين يتهافتون لاقتناء بعض المتعلقات والأكسسوارات الخاصة بنجومهم المفضلين، ويدفعون مبالغ طائلة من أجل الفوز بتلك المقتنيات التي تباع في مزادات خاصة.

فقد أعلن عدد من النجوم والفنانين بيع مقتنياتهم الشهيرة في مزادات علنية والتبرع بثمنها إلى بعض المؤسسات الخيرية، ومن بين هؤلاء فيفي عبده وكريم عبد العزيز وإليسا ولبلبة أحمد حلمي وآخرون.

جلباب "حزمني يا" بـ100 ألف دولار

الفنانة فيفي عبده أعلنت عن بيع الجلباب الأبيض الشهير الذي ارتدته في مسرحية "حزمني يا" بمبلغ 100 ألف دولار، وذلك خلال مزاد علني أقيم مؤخراً، وتبرعت فيفي بثمن الجلباب لأحد مراكز ذوي الهمم.

أما الفنانة إليسا فقد تبرعت بفستان شهير ارتدته بأحد حفلاتها ليدخل مزادا علنيا في أميركا، على أن يذهب ثمنه إلى مؤسسة خيرية ومن المتوقع أن يباع الفستان بأكثر من 25 ألف دولار.

كذلك الفنان أحمد حلمي الذي قرر بيع ساعة يد شهيرة ارتداها في فيلم " عسل أسود " في مزاد علني، "، نظراً للجماهيرية الكبيرة لأحمد حلمي وللفيلم، ومن المتوقع أن تباع الساعة بأكثر من 20 ألف دولار.

بيع طربوش كريم عبد العزيز وحذاء سعاد حسني

بدوره، قرر الفنان كريم عبد العزيز بيع "طربوش" شخصية أحمد كيرة بفيلم "كيرة والجن" وكذلك الشال الذي ارتداه في فيلم "بيت الروبي"، على أن يتبرع بقيمتهما إلى إحدى المؤسسات الخيرية الشهيرة ومن المحتمل أن تبلغ قيمتهما أكثر من 60 ألف دولار.

وأدخلت الفنانة لبلبة فستانها الشهير بفيلم "الشيطانة التي أحبتني" أحد المزادات لبيعه والتبرع بقيمته أيضاً، وكذلك أرملة الفنان جورج سيدهم التي تبرعت بـ" قبعة" ظهر بها في مسرحية "حب في التخشيبة"، ودخلت القبعة في مزاد بأميركا، كما تبرعت جيهان حسني، شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، بحذاء لسندريلا، الذي ظهرت به في أحد أعمالها.

بيع مقتنيات النجوم لحسابهم الخاص

وبعيداً عن المزادات الخيرية، فقد قرر عدد من النجوم بيع بعض مقتنياتهم الشهيرة لمعجبيهم ومحبيهم في الوطن العربي والعالم، من خلال منصة متخصصة في بيع تلك المقتنيات، حيث اتفق مؤخراً بعض الفنانين ومنهم سميرة سعيد ومصطفى شعبان مع تلك المنصة على بيع بعض الأكسسوارات والمقتنيات والتبرع بجزء من قيمتها لبعض المؤسسات والمستشفيات الخيرية والحصول على باقي القيمة.

واتفق مصطفى شعبان على بيع ملابس شخصية "الحاج فواز" بمسلسل "الزوجة الرابعة" ومن بين تلك الملابس جلبابه الأبيض الشهير، كما قرر بيع سرج الحصان الذي ظهر في فيلم "أحلام عمرنا".

بيع نظارة ومنديل أم كلثوم بمزاد علني

وإذا ذهبنا إلى زمن الفن الجميل فهناك الكثير من المقتنيات الشهيرة التي بيعت بأسعار ضخمة، ولعل أشهر هذه المقتنيات نظارة ومنديل كوكب الشرق أم كلثوم، فعرضت متعلقات أم كلثوم بمزاد علني في القاهرة عام 1999 وشملت نظارتها السوداء ومنديل أحمر اللون مصنوع من قماش الشيفون الشفاف وتم بيعهما بمبلغ 5.5 ملايين دولار.

وبيع فستان المطربة الراحلة صباح، الذي سبق ووصفته بأنه نادر وأغلى ما تملك، بـ 20 ألف دولار، واشتراه الإيطالي دوناتو، كما بيع في أحد المزادات قلم الكاتب الكبير نجيب محفوظ بـ 6650 دولارا.