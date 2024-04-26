هاشتاق حق إليسا يتصدر "الترند".. والفنانة: هيدي بأي بلد بتصير!

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تصدرت الفنانة اللبنانية إليسا "الترند" في مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ناشدت القضاء اللبناني للحصول على حقها وإعادة قناتها عبر "يوتيوب" المستولى عليها من قبل إحدى الشركات من دون أي سند.

حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى ، حضرة مدعي عام التمييز ، حضرة رئيس التفتيش القضائي فيكن تخبروا الشعب اللبناني كيف الواحد بيوصل لحقو بهيدا البلد لما قناتي على يوتيوب مستولي عليها شركة من دون أس سند ، طالع قرار بحقها بتسليمي ياها من القضاء المدني و ما ردت و اليوم و من بعد تحقيقات… — Elissa (@elissakh) April 25, 2024

وغرّدت صاحبة "عكس اللي شايفينها"، من خلال حسابها الرسمي في منصة "إكس" بالقول: "حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حضرة مدعي عام التمييز، حضرة رئيس التفتيش القضائي فيكم تخبّروا الشعب اللبناني كيف الواحد بيوصل لحقه بهيدا البلد لما قناتي على "يوتيوب" مستولية عليها شركة من دون أي سند، طالع قرار بحقها بتسليمي ياها من القضاء المدني وما ردّت واليوم ومن بعد تحقيقات لأسابيع أخذ قرار محام عام بتسليمي قناتي وتطبيق القانون وأوقف صاحب الشركة لي رفض حتى تنفيذ إشارة المحامي العام".

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كما تابعت: "بسحر ساحر بتتصل غادة عون (القاضي العام) بالمحقق وبتلزمه يترك صاحب الشركة ويقفل المحضر حتى من دون ما تطلع على ملفي".

وتساءلت إليسا: "هيدي بأي بلد بتصير؟ وللحديث تتمة".

فيما تفاعل محبو ومتابعو صاحبة "يا مرايتي"، بعد هذه التغريدة، وتصدر هاشتاق #حق_إليسا "الترند" في مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان.

وعبر كثيرون عن غضبهم مما تتعرض له نجمتهم مطالبين القضاء اللبناني بإنصاف إليسا مطالبين بتفسير تصرف غادة عون، وقال أحدهم "أبشع شي بالعالم هو السياسة والأبشع لما السياسة توسخ الفن".

كما قال آخر "كلنا حدك وإذا كان للباطل جولة فللحق ألف جولة وجولة!".

فيما اعتبر آخرون أن إدارة يوتيوب هي الجهة المسؤولة عن ذلك، وكتب أحدهم "ما بعرف شو دخل قناة يوتيوب بالقضاء اللبناني، بحال عندك قناة ونسرقت بتراجعي اليوتويب، مش القضاء".

وكتبت أخرى "لماذا التجني على القاضية غادة عون يا إليسا، بكفيها ما تتعرض له من ضغوطات بسبب سيرها بملفات الفساد لمحاولة معرفة الحقيقة بسرقة العصر. كنا ننتظر منك أن تناشدي كبار القضاة لكي يساعدوها بكشف الحقائق عوض الضغط عليها خاصة لا يمكن أن تكون قد استلمت ملفك بسبب الخصومة بينها وبين وكيلك".