محكمة بنيويورك تسقط إدانة قطب هوليوود واينستين بالاغتصاب.. ومدعية تتوعد

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بعدما ألغت محكمة استئناف في نيويورك قبل يومين حكماً يدينه في قضايا اغتصاب واعتداءات جنسية، أعلنت إحدى المدّعيات الرئيسيات على هارفي واينستين (72 عاما)، أمس الجمعة، أنها تفكّر في إعادة الإدلاء بشهادتها مجددا أمام القضاء، في حال إطلاق محاكمة جديدة للمنتج الهوليوودي السابق.

وقالت ميمي هالي، المدعية الرئيسية في محاكمة عام 2020 التي دين واينستين في نهايتها بالسجن 23 عاما، "شعرت الألم" إزاء قرار محكمة الاستئناف في نيويورك.

"إكراه وإجبار"

وروت هالي، وهي مساعدة إنتاج سابقة، في شهادتها، بأنّ واينستين أجبرها على ممارسة الجنس معها رغم رفضها ذلك بشكل متكرر.

وقد تعيد هالي الإدلاء بشهادتها في حال أطلقت محاكمة جديدة لواينستين .

كما أشارت في مؤتمر صحافي "لا أرغب بالتأكيد في اختبار ذلك مجددا، لكن من أجل الاستمرار وللقيام بما هو صحيح (...) سأفكر في الأمر". وأكدت أنّ قرار الإدلاء بشهادتها مرة جديدة "ليس سهلاً قط".

وأردفت قائلة "إنّ الناس لا يدركون بالفعل ما عانيته وما شعرت به نساء أخريات.. الأمر مرهق وصعب. (...) نعيش في خوف لسنوات (...) ثم نتعرض لمضايقات".

"الحقيقة لا تتغير"

إلى ذلك، اعتبرت أن إلغاء قرار إدانة واينستين "يمثل لحظة حاسمة في القضية"، مضيفة "علينا الاستمرار والدفاع عن الحقيقة".

كما أكدت هالي أنّ المنتج السابق يجب أن يُدان في حال إجراء محاكمة جديدة. وشددت على أنّ "الحقيقة لا تتغير". وقالت إن "الأدلة لا تزال موجودة، لذلك لا ينبغي أن تفضي المحاكمة إلى نتيجة جديدة".

ودأب محامو واينستين على التأكيد أنّ المنتج السابق لم يحظ بمحاكمة عادلة في نيويورك، إذ استند الادعاء إلى ضحيتين مزعومتين فقط، مع أنّ نساء كثيرات أدلين بشهادتهنّ من دون المشاركة بشكل مباشر في المحاكمة.

فيما أشارت محكمة الاستئناف في نيويورك إلى ارتكاب أخطاء إجرائية خلال المحاكمة. ولفتت القاضية في محكمة الاستئناف جيني ريفيرا إلى أنه تم خلال المحاكمة قبول شهادات تتعلق بأفعال غير تلك المرتكبة في حق أصحاب الدعوى، "على نحو خاطئ".

ويمثل هذا القرار انتكاسة كبيرة لحركة "مي تو" التي انطلقت عام 2017 بعدما تكشّفت فضائح واينستين الجنسية.

يشار إلى أن واينستين يقبع في السجن بعد الحكم عليه بالسجن 16 عاما خلال محاكمة ثانية جرت في لوس أنجلوس.

ومنذ العام 2017، اتهمت عشرات النساء بينهنّ أنجلينا جولي وغوينيث بالترو، المنتج الهوليوودي السابق بالتحرش أو الاعتداء الجنسي عليهنّ، لكنّ الكثير من هذه القضايا سقط بالتقادم.