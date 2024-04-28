مي كساب: التمثيل مع أحمد السقا كان حلم حياتي.. ولا أسعى للبطولة المطلقة

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نجحت في التطوير من أدائها فجذبت عقول المشاهدين، تحاول تقديم أعمال مختلفة ومتنوعة جعلت الجمهور يتفاعل معها، ويتردد اسمها على الساحة الفنية بقوة بجانب العديد من النجوم.

وفي حوارها مع "العربية.نت" كشفت الفنانة مي كساب عن سر انجذابها لتقديم شخصية "عيشة" خلال أحداث مسلسل العتاولة الذي شاركت به خلال الموسم الرمضاني، كواليس العمل مع الفنان أحمد السقا، وأصعب المشاهد التي واجهتها أثناء التصوير، وكواليس التصوير في لبنان وبناء ديكور مشابه لحي المكس، كما تحدثت عن دورها في مسلسل "أشغال شقة" ومسلسلها الإذاعي "جريمة منتصف النيل" ورأيها في البطولة المطلقة.

كما كشفت عن كواليس الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة" وأيضًا تصوير الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة" وأحدث أعمالها السينمائية وأيضًا كواليس عودتها للغناء مع زوجها أوكا وتحضيرات ألبومها الغنائي.