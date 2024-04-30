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كريم عبد العزيز في الحشاشين
كريم عبد العزيز في "الحشاشين"

بعد حظر المسلسل.. قصة رسالة إيرانية وصلت لمؤلف "الحشاشين"

أكدت مشاهدة إيرانية أن العمل حظي بشعبية كبيرة، وأسر الجماهير في إيران على حد قولها

القاهرة – أحمد الريدي
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جدل كبير تسبب فيه مسلسل "الحشاشين" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، ولعب بطولته كريم عبد العزيز، وسط اهتمام بالغ به من الجميع.

العمل الذي يتناول قصة "حسن الصباح" مؤسس جماعة "الحشاشين"، أعلن عن حظره في إيران وعدم عرضه بسبب إيحائه بأنها مصدر الإرهاب، وذلك وفق ما كشفته وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية.

الأمر الذي عقب عليه مؤلف المسلسل عبد الرحيم كمال برسالة مفاجئة، نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لتكون مناسبة للحظر الإيراني للعمل.

أوضح عبد الرحيم كمال أن الرسالة التي وصفها بالمهذبة المحترمة، وصلته من سيدة إيرانية تنقل رأيها في مسلسل "الحشاشين"، الذي أخرجه بيتر ميمي.

وأكدت السيدة الإيرانية أن العمل حظي بشعبية كبيرة، وأسر الجماهير في إيران، على حد قولها، مشيرة إلى كونها كمشاهدة تأثرت بشدة بالجودة الاستثنائية للمسلسل، بعدما صاغ ببراعة تبادل الأفكار والمعتقدات ووجهات النظر الإسلامية المختلفة.

واعتبرت أن التصوير الدقيق للديناميكيات الاجتماعية والأيديولوجية المعقدة أحدث صدى قويا لدى الجمهور في إيران.

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المشاهدة أشارت في رسالتها إلى وجود مشكلة تتمثل في عدم إتاحة نسخة رسمية مترجمة من المسلسل تم إصدارها باللغات الرئيسية، ما دفع المشاهدين في إيران لانتظار ترجمة غير رسمية باللغتين الإنجليزية أو العربية، قبل الوصول للترجمة الفارسية، وهو ما كان مرهقا على الجمهور.

وطلبت المشاهدة من مؤلف المسلسل أن يقوم فريق الإنتاج بإصدار نسخ رسمية مترجمة باللغات الرئيسية حتى تحظى بجمهور كبير، خاصة أن الأمر سيكون مفيدا للغاية، وطلبت من المؤلف أخذ هذا التعليق بعين الاعتبار والعمل على معالجة المشكلة، وأشادت في النهاية بما قدمه في العمل.

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