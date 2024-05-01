حسمت الجدل.. دينا الشربيني تعلن ارتباطها من خارج الوسط الفني

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قبل ساعات قليلة وبعد شائعات كثيرة حول ارتباطها، حسمت الفنانة دينا الشربيني الجدل لتعلن ارتباطها بشخص من خارج الوسط الفني، ويدعى "حسين".

وكشفت الشربيني، في حديثها لإحدى الفضائيات المصرية أنها بالفعل تعيش قصة حب مع شخص تحبه جدا وتحترمه، قائلة "أنا بعيش قصة حب مع شخص بحبه جدا وجدع جدا وبحترمه للغاية، وبان أصله وقت فقدان أبي وأمي لأني من وقتها لسه مش مستوعبة رحيلهما".

وأضافت أنه شخص مصري من خارج الوسط يعمل في مجال "البيزنس" ويجمعهما أصدقاء مشتركون، نافية بذلك كل ما تردد من شائعات مؤخرا.

وتابعت: هو محترم وبيراعي ربنا ومتدين وجدع ولذيذ عاوز يعمل كل حاجة كمشاعر ودعم من دون أن يظهر في الصورة، دائما بيبقى عينه عليا من بعيد.

وعن عدم ظهوره معها، قالت: أبعد ما يكون عن الأضواء احنا شبه بعض في حاجات كتيرة بس مش بيحب الأضواء، ودي الحاجة الوحيدة اللي عكس بعض فيها، جايز في البداية كان مخضوضا ومش فاهم لكن دلوقتي فهم.

وشاركت دينا الشربيني فى موسم رمضان الماضي بمسلسل "كامل العدد" ، الذى حقق نجاحا كبيرا، والمسلسل من بطولة شريف سلامة، وآية سماحة، وأحمد كمال، وأحمد جمال سعيد، وجيهان الشماشرجي، وعمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، ورنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

ويعرض حاليًا لدينا الشربيني فيلم "شقو "، الذي يتصدر إيرادات دور العرض السينمائية بمصر في الوقت الراهن.