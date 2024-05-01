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من حساب حمادة هلال على إنستغرام

حمادة هلال يقلب "التواصل".. ما علاقة نور الشريف؟

دبي - العربية.نت
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خلال الساعات الماضية، أشعل اسم الفنان المصري، حمادة هلال، وسائل التواصل الاجتماعي، متصدراً الترند.

أما السبب فيعود لنشره صوراً مركبة على حسابه في إنستغرام، تجمعه بالفنان الراحل نور الشريف.

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فيما تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور، مطالباً هلال بتقديم السيرة الذاتية لنور الشريف.

ومن بين التعليقات: "سبحان الله نسخة منو أكثر واحد يليق عليه يجسد قصة حياة نور الشريف الله يرحمه"، "سبحان الله الشبه في الملامح وحتى في روح التمثيل، الله يرحم نور الشريف".

يذكر أن آخر أعمال حمادة هلال كانت مسلسل "المداح 4" من إخراج أحمد سمير فرج، الذي عُرض في رمضان 2024، إلى جانب عدد كبير من النجوم، بينهم فتحي عبدالوهاب، ودنيا عبدالعزيز، وخالد سرحان، وهبة مجدي، وسهر الصايغ، وتامر شلتوت، ودياب، وصبحي خليل.

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