ميار الببلاوي تتوعد بمقاضاة عالم أزهري اتهمها بـ"الزنا".. والأخير يرد

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بعدما أثارت الفنانة المصرية المعتزلة ميار الببلاوي الجدل بحديثها عن انفصالها وعودتها إلى زوجها الأول 11 مرة، ما دفع داعية معروف بالتعليق على ذلك، توعدت الممثلة بمقاضاة الأخير بتهمة القذف والتشهير بها واتهامها بـ"الزنا".

من جانبه، رد الداعية الديني المعروف محمد أبو بكر، على ميار بأنه لم يتحدث في عرضها ولم يسئ لها، معلقا في بث مباشر له عبر صفحته الرسمية بـ "فيسبوك"، وقال: "لم أتعرض لميار الببلاوي بسب أو بقذف أو بتشهير، أنا وصفت الفعل ولم أتحدث عن الشخص.. طب ليه ذكرت اسمها في الأول؟ لأنها هي المتحدثة وهي من صرحت وتكلمت".

كما أضاف "لم أخطئ، أنا بينت حكما شرعيا أحاسب عليه بين يدي الله سبحان وتعالى، وممكن أعتذر للفنانة في حالة واحدة أن يحكم القضاء بالبراءة، وسأعتذر لها علشان هي زعلت".

"اعتذار لجبر الخاطر"

وأوضح العالم الأزهري أن اعتذاره للفنانة سيكون من منطلق جبر الخاطر، قائلا: "جبر خاطر أخت مسلمة، ولكن مش غلط ولا غلط على أني أسأت، علشان محدش يفتكر أن الشيخ خايف من الدعوة القضائية، وإن أدانني القضاء يبقى له رأي يحترم وعلى العين والرأس".

كما تابع أبو بكر: "ميار غلطت في حقي مرات في أكثر من بث مباشر، وأنا رفعت قضيتي إلى قاضي السماء".

وفي وقت سابق، صرحت ميار الببلاوي، خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامجها "العرافة"، قائلة: تعرضت للطلاق من زوجي الأول 11 مرة بسبب رغبته في الإنجاب.

ليرد عليها الشيخ: "الزواج باطل يا ست ميار والرجوع باطل يا ست ميار، ومعندناش طلاق في الإسلام اسمه 11 مرة ومعندناش حاجة اسمها تحليل، لكن عندنا زواج شرعي، إن عاش معها بالمعروف وإلا فيفارقها بالإحسان، ومعندناش حاجة اسمها ترجع بمكالمة تليفون".

انهارت بالبكاء.. وحذفت الفيديو

بدورها انهارت الفنانة المعتزلة خلال بث مباشر على "فيسبوك" وقالت إنها كانت لا تهتم بكل ما يقال عنها، لكن الموضوع وصل إلى الخوض في العرض والشرف، مؤكدة أن أحد الدعاة المعروفين قد اتهمها بالزنا خلال أحد الفيديوهات التي بثها عبر تطبيق "تيك توك".

وأضافت ميار أنها في حالة من الذهول من ذلك الاتهام خاصة أنها حاصلة على درجة الماجستير في الفقه المقارن والدكتوراه في الخطاب الديني والثقافة الإسلامية.

كما كشفت ميار عن أزمة كبيرة تواجهها بسبب تلك الاتهامات، حيث إن أفراد أسرتها قاطعوها وكذلك ابنها الأكبر الذي لم يعد يتواصل معها بسبب ذلك، مضيفة أن أعمامها قد اتصلوا بها وهم في حالة من الغضب الشديد، وطلبوا منها توضيح حقيقة ما يحدث، وحل تلك الأزمة.

وفور انتهائها من ردها على الشيخ، قامت ميار الببلاوي بحذف البث المباشر.