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السقا وزوجته
السقا وزوجته

أول ظهور للسقا وزوجته بعد أخبار الانفصال

أحمد السقا ومها الصغير التقطا العديد من الصور مع بعضهما البعض، خلال العرض الذي حضره أبطال الفيلم مع الجمهور، من أجل نفي كل الشائعات التي طالتهما خلال الساعات الماضية

القاهرة – أحمد الريدي
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بعد ساعات من تداول أخبار تفيد بوقوع الانفصال بين الفنان المصري أحمد السقا وزوجته الإعلامية المصرية، مها الصغير، ظهر الثنائي معا للرد على تلك الأخبار.

حيث ظهر الثنائي معا في العرض الخاص لفيلم "السرب" الذي يقوم ببطولته السقا، ويشاركه شريف منير وآسر ياسين وعدد كبير من نجوم الفن في مصر، ويتناول العمل ما جرى في عام 2015، وانتقام مصر لما حدث تجاه 21 مصريا في ليبيا على يد داعش.

أحمد السقا مع أسرته
أحمد السقا مع أسرته

أحمد السقا ومها الصغير التقطا العديد من الصور مع بعضهما البعض، خلال العرض الذي حضره أبطال الفيلم مع الجمهور، من أجل نفي كل الشائعات التي طالتهما خلال الساعات الماضية.

إذ تسببت الإعلامية مها الصغير في تلك الشائعات، بعدما تحدثت في برنامجها عن ظاهرة الطلاق، وهي التصريحات التي نقلتها بعض الصفحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، واعتقد البعض أنها تتحدث عن حياتها الخاصة.

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ومع انتشار الشائعة بشكل كبير، خرج الثنائي في تصريحات إعلامية من أجل الرد والنفي، والتأكيد على أن الحياة بينهما مستقرة، ولا وجود للانفصال أو الطلاق.

وعبرت مها الصغير عن غضبها، من اجتزاء تصريحاتها التي ذكرتها، ونسبها إلى حياتها الشخصية.

لتأتي مناسبة العرض الخاص لفيلم "السرب"، من أجل الظهور الأول لهما معا بعد تلك الشائعة، رغم أن الثنائي غير معتاد على التواجد بكثافة في تلك المناسبات.

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