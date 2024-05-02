بذكرى مصطفى درويش.. فنانون غابوا عن عالمنا في ريعان شبابهم

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أحيا عدد كبير من النجوم الذكرى الأولى لرحيل الفنان الشاب مصطفى درويش، الذي فارق عالمنا في مثل هذا اليوم من العام الماضي 2023، والذي كان رحيله، بمثابة صدمة كبيرة للوسط الفني، نظراً لكونه نجما شابا، ولم يسبق ذلك الرحيل أزمة صحية ألمت به.



مصطفى درويش طارق عبدالعزيز

مصطفى درويش وطارق عبد العزيز رحلا بأزمة قلبية مفاجئة

ولم يكن مصطفى درويش هو الفنان الأول الذي يرحل فجأة تاركاً جرحاً كبيراً لدى محبيه، فتبعه الفنان طارق عبد العزيز الذي توفي داخل لوكيشن تصوير مسلسل "وبقينا اتنين"، الذي كان يشارك في بطولته مع شريف منير ورانيا يوسف، ولم يكمل تصوير المسلسل، كما كان سبب وفاته هي نفس الأزمة القلبية التي تسببت في رحيل مصطفى درويش.

وعاش الوسط الفني صدمة كبرى بأغسطس 2022، حيث رحل عن عالمنا المطرب اللبناني جورج الراسي، إثر حادث أليم على الحدود السورية اللبنانية، فاصطدمت سارته بالجدار الحاجز بين الطريقين ليلقى مصرعة بعدها، ويعيش الوسط الفني اللبناني والعربي حالة من الحزن الشديد لرحيله وهو في ريعان شبابه، فكان يبلغ من العمر وقت رحيله 42 عاماً ، كما أن المطربة غنوة الأخت غير الشقيقة للفنانة أنغام قد رحلت أيضاً في حادث سير عام 2018، فكانت تقود سيارتها بمفردها بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وتعرضت لحادث سير بشارع التسعين الجنوبي في الساعة الثانية ظهراً، لترحل عن عالمنا فور وقوع الحادث.

رحيل علاء ولي الدين فجأة يوم عيد الأضحى

ولا ينسى الوسط الفني المصري رحيل الفنان علاء ولي الدين فجأة صبيحة يوم عيد الأضحي 2003 عن عمر ينهاز 39 عاماً، فيحكي الفنان أشرف عبد الباقي تفاصيل رحيله المفاجئ، حيث أكد أن علاء كان في دولة البرازيل لتصوير فيلم "العربي تعريفة" وعاد فجر يوم عيد الأضحى، وقرر عدم النوم حتى يصلي العيد ويشهد ذبح الأضحية، وبعدها دخل إلى غرفته وفارق الحياة في هدوء، فقد اكتشف شقيقه الأصغر معتز رحيله بعد قرابه نصف ساعة، ليؤكد الأطباء بعدها أن سبب الوفاة هي غيوبة مرض السكر المفاجئة.

ومن بين الفنانين الشباب الذين رحلوا فجأة هيثم أحمد زكي الذي رحل في الـ 35 من عمره بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية عام 2019، فقد استيقظ الوسط الفني على خبر وفاته بمفردة داخل الشقة التي كان يسكن بها بحي الشيخ زايد في القاهرة، فقد اكتشفت خطيبته الوفاة بعدما لم تتمكن من الوصول إليه عبر الهاتف، واضطرت للذهاب إلى منزله، لتكون الصدمة الأكبر لها وهي وفاته المفاجئة.



ميرنا المهندس عمرو سمير

ميرنا المهندس وعمرو سمير رحلا في عز الشباب

وكان رحيل الفنانة الشابة ميرنا المهندس بمثابة صدمة كبيرة لأصدقائها النجوم، خاصة أنها كانت تتمتع بحب زملائها داخل الوسط الفني، فرحلت عن عالمنا عن عمر ناهز 39 عاما في يوم 5 أغسطس من عام 2015 وذلك بعد معاناة مع سرطان القولون.

أما الفنان والمذيع الشاب عمرو سمير فقد فوجئ الوسط الفني والإعلامي برحيله في 5 يوليو 2017 وذلك عن عمر ناهز 33 عاما إثر أزمة قلبية، وكان عمرو وقتها في رحلة خارج مصر حتى إن جثمانه قد تأخر وصوله لأكثر من 17 حتى استطاع والده من استعادتة جثمانه من العاصمة الإسبانية مدريد ودفنه في مسقط رأسه بالقاهرة وسط حالة من الحزن الشديد داخل الوسط الفني والإعلامي.

نجوم زمن الفن الجميل

وشهد زمن الفن الجميل رحيل عدد كبير من النجوم بشكل مفاجئ، ولعل أشهر هؤلاء النجوم هو الفنان وعازف الجيتار عمر خورشيد الذي رحل عن عالمنا عام 1981 عن عمر ينهاز 36 عاماً، إثر تصادم سيارته بالجزيرة التي تتوسط الطريق بنهاية شارع الهرم بالجيزة.