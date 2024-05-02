بعد عرضه العالمي الأول.. مخرج "مصنوع للجمال... يستخدم للقبح" يكشف كواليسه

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يشهد الفيلم البحريني القصير "مصنوع للجمال… يستخدم للقبح" للمخرج جعفر محمد البقالي عرضه العالمي الأول في الدورة العاشرة بمهرجان أفلام السعودية (2-9 مايو/ آيار) وهو أحد الفعاليات السنوية التي تنظمها جمعية السينما بشراكة مميزة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي - إثراء وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.

وبهذه المناسبة كان للعربية.نت حوارا مع المخرج البحريني جعفر البقالي رد فيه على عدة أسئلة حول هذا الفيلم القصير ومشروعاته القادمة.