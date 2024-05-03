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شيرين في مطار الكويت

فيديو للمطربة شيرين في الكويت بالحجاب يطرح علامات استفهام على التواصل

وتشارك المغنية المصرية شيرين عبدالوهاب، في مهرجان "ليلة العمر" يومي 3 و4 مايو الجاري في الكويت

العربية.نت
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أثارت المطربة المصرية حالة من الاستغراب بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لها أثناء وصولها إلى مطار الكويت، حيث ظهرت بإطلالة غريبة، حيث كانت ترتدي حجابا وكمامة، وهي المرة الأولى التي ترتدي فيها الحجاب أمام جمهورها.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو، وانتشرت تعليقات سلبية، بسبب الإطلالة الغريبة للنجمة المصرية.

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وتشارك المغنية المصرية شيرين عبدالوهاب، في مهرجان "ليلة العمر" يومي 3 و4 مايو الجاري في الكويت.

وكانت آخر حفلات شيرين في بيروت، وحضرها جمهور من مختلف الجنسيات العربية، ودخلت المسرح مع فرقتها الموسيقية وهي بكامل أناقتها مرددةً أغنية "نساي" وسط عاصفة من التصفيق الحار والهتاف بعبارة "وحشتينا يا شيرين".

وتعد أغنية "الدهب" آخر أعمالها الغنائية، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع توما، وحققت نجاحا كبيرا وقت طرحها.

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