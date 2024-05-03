فيديو للمطربة شيرين في الكويت بالحجاب يطرح علامات استفهام على التواصل

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أثارت المطربة المصرية حالة من الاستغراب بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لها أثناء وصولها إلى مطار الكويت، حيث ظهرت بإطلالة غريبة، حيث كانت ترتدي حجابا وكمامة، وهي المرة الأولى التي ترتدي فيها الحجاب أمام جمهورها.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو، وانتشرت تعليقات سلبية، بسبب الإطلالة الغريبة للنجمة المصرية.

- وصول صوت مصر شيرين الى دولة الكويت لاحيائها الحفل غدا على مسرح الارينا ⭐️#شيرين_في_الكويت pic.twitter.com/gQOABmA4GS — عشاق شيرين عبدالوهاب (@3sha8Shereen) May 2, 2024

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وتشارك المغنية المصرية شيرين عبدالوهاب، في مهرجان "ليلة العمر" يومي 3 و4 مايو الجاري في الكويت.

وكانت آخر حفلات شيرين في بيروت، وحضرها جمهور من مختلف الجنسيات العربية، ودخلت المسرح مع فرقتها الموسيقية وهي بكامل أناقتها مرددةً أغنية "نساي" وسط عاصفة من التصفيق الحار والهتاف بعبارة "وحشتينا يا شيرين".

وتعد أغنية "الدهب" آخر أعمالها الغنائية، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع توما، وحققت نجاحا كبيرا وقت طرحها.