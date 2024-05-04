بسمة: لم أتخوف من لعب دور أم لشاب.. ولا الظهور بدون ماكياج

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من وقت لآخر تفاجئ جمهورها بتقديم شخصية مختلفة لم تقدمها من قبل، وهو ما حدث خلال الموسم التلفزيوني الماضي، عندما قدمت شخصية "نعناعة" ضمن أحداث مسلسل "مسار إجباري" في أول تعاون لها مع المخرجة نادين خان، بالإضافة إلى أنها تعود لتقديم دور والدة أحمد داش بعد مرور ما يقرب من 11 عاماً على الرغم من أن العمل لم يتم عرضه، ولكن هذا اللقاء ساعدها في تقديم الشخصية بمنتهى السلاسة.

وأشاد العديد من الجمهور بدورها الذي قدمته خلال 15 يوما في المنتصف الأول من شهر رمضان، بل ووصف العمل بأنه الحصان الأسود، كما أشادوا أيضا بظهورها كضيف شرف في النصف الثاني من رمضان من خلال مسلسل "بدون سابق إنذار" مع المخرج هاني خليفة.

وقالت النجمة بسمة إنها عندما تقدم أعمالا لا تضع توقعات نهائيًّا على نجاح أعمالها، وهذا ما تعلمته واكتسبته من خبرات في الوقت الذي يكون مطلوبا فيه التركيز والاجتهاد على كل خطوة فنية تقوم بها في المقام الأول دون النظر للتوقعات.