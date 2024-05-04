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شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

حدث في حفل الكويت.. شيرين بكت وتوقفت عن الغناء

أثناء أغنيتها "كدة يا قلبي"، توقفت شيرين فجأة عن الغناء، ودخلت في نوبة بكاء طويلة

القاهرة - أحمد الريدي
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بعد فترة من الغياب، عادت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب لإحياء الحفلات الغنائية في الكويت.

مساء الجمعة، أحيت شيرين حفلا حضره عدد كبير من محبيها في الكويت.

على أنغام "مش عاوزة غيرك انت"، بدأ الحفل الذي قدمته شيرين على جزأين، وتخللته استراحة مدتها 15 دقيقة.

كما قدمت شيرين خلال الحفل أغنية لنجاة الصغيرة.

لكن الحفل شهد أمرا لافتا حينما قدمت شيرين أغنية "كدة يا قلبي"، وخلالها توقفت فجأة عن الغناء، ودخلت في نوبة بكاء طويلة.

وتابع الجمهور الغناء وترديد كلمات الأغنية، قبل أن تعود شيرين للغناء، ومتابعة الحفل من جديد.

واستحوذت الواقعة على اهتمام الجمهور عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الذين تساءلوا عن سر بكاء شيرين، وهل هو بسبب أمر شخصي تعرضت إليه مؤخرا أم أنه اندماج مع الأغنية فقط.

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شيرين عبرت عن سعادتها الشديدة بالتواجد في الكويت، وأشارت إلى كونها تعتبر نفسها صوت الجمهور، الذي يشجع المطرب ويجعله متحمسا ويخرج أفضل ما لديه.

تفاعل مع بكاء شيرين عدد من الشخصيات العامة، ومن بينهم الإعلامية المصرية لميس الحديدي، التي قالت على منصة "إكس" إن دموع شيرين غالية على الجميع.

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