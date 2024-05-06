اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
مطرب المهرجانات عصام صاصا

ضبط مطرب مصري دهس شخصاً بسيارته.. ومدير أعماله ينفي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على مطرب المهرجانات الشعبي عصام صاصا، بتهمة دهس شخص أعلى دائري المنيب، إلا أن مدير أعماله نفى مسؤوليته.

عمر كمال يكشف أسرارا عن إنهاء علاقته بطليقة الفيشاوي أخبار منوعة عمر كمال يكشف أسرارا عن إنهاء علاقته بطليقة الفيشاوي

وقال معاذ مدير أعمال عصام صاصا في تصريحات صحفية أن المطرب كان يمر بالطريق الذي وقع فيه الحادث، ووقف ليرى ماذا حدث ما دفع المتواجدين للاعتقاد أنه هو المتسبب في الحادث.

مادة اعلانية

كما أوضح أن صاصا كان انتهى من عمله في إحدى الحفلات في المعادي، وأثناء عودته إلى منزله، على الطريق أعلى دائري المنيب، شاهد سيارة أحد أصدقائه الذي كان ضمن المتواجدين معه في الحفل، خلال انقلابها على الطريق.

وأشار معاذ إلى أن عصام صاصا ما إن رأى سيارة صديقه هرول مسرعا نحو السيارة، للاطمئنان على صديقه، موضحا أن الأجهزة الأمنية حضرت إلى المكان، وألقت القبض على مطرب المهرجانات إلى قسم الشرطة، للاستماع إلى أقواله قائلاً: "متقبضش عليه بيستمعوا لأقواله بس حول الحادث"، وفق ما نقلته صحيفة "المصراوي".

وصول جثة هامدة

وكانت مديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا من مستشفى الهرم بوصول جثة هامدة لشخص جراء حادث تصادم أعلى الطريق الدائري، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، بحسب ما نقلته القاهرة 24.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخص نتيجة تعرضه لحادث تصادم مع سيارة ملاكي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
إسرائيل تؤكد وضع خطة لإجلاء المدنيين من منطقة رفح.. وخبراء: "مبهمة" إسرائيل تؤكد وضع خطة لإجلاء المدنيين من منطقة رفح.. وخبراء: "مبهمة"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط