شذى حسون مع مسؤول عراقي رفيع.. فيديو يثير ضجة والفنانة توضح

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بعد يوم من إعلان المطربة العراقية شذى حسون إطلاق النسخة الثانية من "مهرجان العراق الدولي" الذي تولت إدارته العام الماضي وتعرض للهجوم حينها، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم للفنانة مع الناطق باسم القوات المسلحة العراقية أثار ضجة.

توضيح !!!

هذا الفيديو المتداول الان و بطريقة بشعة هدفها التسقيط مرة ثانية مسجل قبل اكثر من سبع سنوات بعد غنائي للشرطة الاتحادية و التغني بشجاعتهم اغنية" هلا بحسك" الوطنية و التي اخذت صدى كبير بين الجماهير العراقية و هدا الفيديو هو لشكري على هذا العمل الوطني #هلا_بحسك pic.twitter.com/sTPFGpuqL0 — Shatha Hassoun شذى (@ShathaHassoun) May 5, 2024

وفي المقطع المصور تظهر صاحبة "وعد عرقوب"، مع الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول حيث يقوم بتكريمها وإهدائها درعاً عن الجيش العراقي، ويقول لها "نتمنى تزوري بغداد مجدداً"، بدورها ردت شذى حسون بالقول "شكرا جزيلاً".

في المقابل، دافع عدد من من الإعلاميين العراقيين عن حسون مشيرين إلى أنها تتعرض إلى حملة إساءة يقودها إعلاميون وجهات معروفة بعدائها للعراق.

تتعرض الفنانة العراقية @ShathaHassoun الى حملة اساءة يقودها إعلاميين وجهات معروفة بعداءها للعراق.

ذنب السيدة شذى كان أنها تغنت بِبغداد ونقلت صورة إيجابية عن #العراق ، عكس الصورة التي يحاول البعض نقلها وتصويرهم للوضع على انه سوداوياً وان #بغداد اسوء مدينة للعيش .

لو أمتنعت شذى عن… pic.twitter.com/2z1t4qcaVA — بسام النصرالله (@Bassam_nasralla) May 5, 2024

كما كتب آخر "تكريم شذى حسنون من قبل اللواء يحيى رسول فيديو قديم من أيام التحرير لدعمها القوات الأمنية ولا أعلم سبب نشره الآن".

توضيح!!

من جانبها نشرت شذى حسون توضيحاً بخصوص الفيديو الذي شاركته على صفحتها على منصة "إكس"، أمس الأحد، وكتبت "هذا الفيديو المتداول الآن وبطريقة بشعة هدفها التسقيط مرة ثانية".

وبينت أنه مسجل قبل أكثر من سبع سنوات بعد غنائها للشرطة الاتحادية أغنية "هلا بحسك" الوطنية، مشيرة إلى أن هذا التكريم كان لشكرها على هذا العمل الفني الذي لاقى أصداء واسعة لدى الجماهير العراقية.

هذا الفيديو انتشر كالنار في الهشيم بعد يوم من إعلان شذى حسون، المؤسسة لمهرجان العراق الدّولي، عن انطلاق التحضير للدّورة الثانية من المهرجان والتي ستقام قريباً في بغداد.

مهرجان العراقي الدولي صار جزءا من قلبي وكبدي انه حنو الام على وليدها كيف تتخيل تخلي الام عن فلذة كبدها ..انه الدفاع الفطري و الشرس عن الحياة

عن الصغير في أحضان ام حنون تتحدى الكون من أجله ليحيا و يعيش .. فلكل المبتزين اقول لهم احذروا الأم الشرسة لانها و اللهي لن تسكت

و لا… pic.twitter.com/Tf7OSMeR97 — Shatha Hassoun شذى (@ShathaHassoun) May 3, 2024

ونشرت شذى حسون الملصق الترويجي للمهرجان الذي يقام برعاية وزارة الثقافة والسياحة والآثار، وقالت: "مهرجان العراقي الدولي صار جزءا من قلبي وكبدي انه حنو الأم على وليدها كيف تتخيل تخلي الأم عن فلذة كبدها ..انه الدفاع الفطري والشرس عن الحياة عن الصغير في أحضان أم حنون تتحدى الكون من أجله ليحيا ويعيش".

كما توعدت شذى حسون كل المبتزين الذين يحاولون إفشال العلاقة المتينة بينها وبين المهرجان قائلة: "فلكل المبتزين أقول لهم احذروا الأم الشرسة لأنها والله لن تسكت ولا تستسلم!!!".

استغلال سياسي.. وسلوكيات "مشينة"

يشار إلى أن مهرجان العراق الدولي الذي نظمته شذى حسون بدورته الأولى في مناسبة العيد الوطني في أكتوبر 2023، كان أحدث حالة من الجدل داخل الأوساط المحلية العراقية على خلفية استغلاله سياسياً.

وشن رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم هجوماً لاذعاً على المهرجان، بداعي أن المهرجان تخللته سلوكيات مشينة خارجة عن التقاليد والأعراف العراقية.

كما طالب السلطات العراقية المختصة بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة، والحذر حتى لا يتم تحويل المناسبة إلى ابتذال بدلاً من الاحتفال.

من جانبها أعلنت الحكومة العراقية رسمياً أنها غير مسؤولة عن المهرجان من قريب أو بعيد، وقال المستشار السياسي لرئيس الوزراء سبهان ملا جياد في تصريحات صحفية محلية أن "الحكومة العراقية ليس لها أي علاقة بإقامة مهرجان العراق الدولي، والجهة القائمة على تنظيمه هي الفنانة شذى حسون وبدعم مالي من شركات مختلفة".

وشدد على أن المهرجان تم استغلاله من قبل بعض الأشخاص والجهات للاستهداف السياسي ضد الحكومة الحالية، ومحاولة التأثير على إنجازات الحكومة.