اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
شذى حسون

شذى حسون مع مسؤول عراقي رفيع.. فيديو يثير ضجة والفنانة توضح

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
3 دقائق للقراءة

بعد يوم من إعلان المطربة العراقية شذى حسون إطلاق النسخة الثانية من "مهرجان العراق الدولي" الذي تولت إدارته العام الماضي وتعرض للهجوم حينها، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم للفنانة مع الناطق باسم القوات المسلحة العراقية أثار ضجة.

وفي المقطع المصور تظهر صاحبة "وعد عرقوب"، مع الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول حيث يقوم بتكريمها وإهدائها درعاً عن الجيش العراقي، ويقول لها "نتمنى تزوري بغداد مجدداً"، بدورها ردت شذى حسون بالقول "شكرا جزيلاً".

في المقابل، دافع عدد من من الإعلاميين العراقيين عن حسون مشيرين إلى أنها تتعرض إلى حملة إساءة يقودها إعلاميون وجهات معروفة بعدائها للعراق.

كما كتب آخر "تكريم شذى حسنون من قبل اللواء يحيى رسول فيديو قديم من أيام التحرير لدعمها القوات الأمنية ولا أعلم سبب نشره الآن".

توضيح!!

من جانبها نشرت شذى حسون توضيحاً بخصوص الفيديو الذي شاركته على صفحتها على منصة "إكس"، أمس الأحد، وكتبت "هذا الفيديو المتداول الآن وبطريقة بشعة هدفها التسقيط مرة ثانية".

وبينت أنه مسجل قبل أكثر من سبع سنوات بعد غنائها للشرطة الاتحادية أغنية "هلا بحسك" الوطنية، مشيرة إلى أن هذا التكريم كان لشكرها على هذا العمل الفني الذي لاقى أصداء واسعة لدى الجماهير العراقية.

هذا الفيديو انتشر كالنار في الهشيم بعد يوم من إعلان شذى حسون، المؤسسة لمهرجان العراق الدّولي، عن انطلاق التحضير للدّورة الثانية من المهرجان والتي ستقام قريباً في بغداد.

ونشرت شذى حسون الملصق الترويجي للمهرجان الذي يقام برعاية وزارة الثقافة والسياحة والآثار، وقالت: "مهرجان العراقي الدولي صار جزءا من قلبي وكبدي انه حنو الأم على وليدها كيف تتخيل تخلي الأم عن فلذة كبدها ..انه الدفاع الفطري والشرس عن الحياة عن الصغير في أحضان أم حنون تتحدى الكون من أجله ليحيا ويعيش".

كما توعدت شذى حسون كل المبتزين الذين يحاولون إفشال العلاقة المتينة بينها وبين المهرجان قائلة: "فلكل المبتزين أقول لهم احذروا الأم الشرسة لأنها والله لن تسكت ولا تستسلم!!!".

استغلال سياسي.. وسلوكيات "مشينة"

يشار إلى أن مهرجان العراق الدولي الذي نظمته شذى حسون بدورته الأولى في مناسبة العيد الوطني في أكتوبر 2023، كان أحدث حالة من الجدل داخل الأوساط المحلية العراقية على خلفية استغلاله سياسياً.

وشن رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم هجوماً لاذعاً على المهرجان، بداعي أن المهرجان تخللته سلوكيات مشينة خارجة عن التقاليد والأعراف العراقية.

كما طالب السلطات العراقية المختصة بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة، والحذر حتى لا يتم تحويل المناسبة إلى ابتذال بدلاً من الاحتفال.

من جانبها أعلنت الحكومة العراقية رسمياً أنها غير مسؤولة عن المهرجان من قريب أو بعيد، وقال المستشار السياسي لرئيس الوزراء سبهان ملا جياد في تصريحات صحفية محلية أن "الحكومة العراقية ليس لها أي علاقة بإقامة مهرجان العراق الدولي، والجهة القائمة على تنظيمه هي الفنانة شذى حسون وبدعم مالي من شركات مختلفة".

وشدد على أن المهرجان تم استغلاله من قبل بعض الأشخاص والجهات للاستهداف السياسي ضد الحكومة الحالية، ومحاولة التأثير على إنجازات الحكومة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
إسرائيل تؤكد وضع خطة لإجلاء المدنيين من منطقة رفح.. وخبراء: "مبهمة" إسرائيل تؤكد وضع خطة لإجلاء المدنيين من منطقة رفح.. وخبراء: "مبهمة"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط