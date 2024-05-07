مصر.. توقيف مطرب المهرجانات مجدي شطة متلبساً بحيازة مخدرات
ضبطت السلطات مجدي شطة خلال وجوده بمنطقة المرج شرق القاهرة وبحوزته كمية من مخدر الآيس "الشابو" وتم اقتياده لقسم الشرطة للتحقيق معه
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قررت نيابة المرج، التابعة لمحافظة القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، حبس مطرب المهرجانات مجدي شطة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي تجرى معه في اتهامه بحيازة مواد مخدرة.
وكانت الأجهزة الأمنية المصرية ألقت القبض على مطرب المهرجانات مجدي شطة متلبسا بحيازة مخدرات بقصد التعاطي.
وضبطت السلطات المطرب خلال وجوده بمنطقة المرج شرق القاهرة وبحوزته كمية من مخدر الآيس"الشابو" وتم اقتياده لقسم الشرطة للتحقيق معه.
مثير للجدل
مجدي شطة هو مطرب مهرجانات مصري سبق له أن أثار جدلا كبيرا بسبب رفض نقابة الموسيقيين منحه تصاريح للغناء، وكذلك رفض الموسيقار حلمي بكر طريقته وأداءه، كما أثار أزمات من قبل على خلفيه تصريحاته ضد زميله المطرب حمو بيكا.
وتصدر شطه مؤشرات البحث على غوغل في مصر قبل سنوات بعد أغنية "محدش فينا نمبر وان" والتي حققت نسب مشاهدة عالية.
وبدا فيها وكأنه يتهكم على الفنان محمد رمضان.
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