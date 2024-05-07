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عصام صاصا
عصام صاصا

"تعويض كبير لأسرة المتوفى".. تحليل مخدرات لمطرب المهرجانات عصام صاصا

مطرب المهرجانات عصام صاصا خصص مرتبا شهريا لأسرة المتوفى على الطريق الدائري

القاهرة - العربية.نت
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خرج مطرب المهرجانات الشعبي المصري، عصام صاصا من مصلحة الطب الشرعي بعد أخذ عينة منه وإجراء تحليل مخدرات، لكشف مدى تعاطيه المواد المخدرة، وذلك على خلفية دهسه شخصًا يدعى أحمد مفتاح، يبلغ من العمر 40 عاما، أعلى دائري المنيب وتسببه في وفاته.

من جانبه قال شقيق مطرب المهرجانات عصام صاصا إن شقيقه وصل المنزل بعد إجراء تحليل المخدرات بمصلحة الطب الشرعي، ظهر اليوم الثلاثاء، في واقعة حادث دائري المنيب ووفاة شخص أثناء عبوره الطريق.

"مبلغ محترم ومعاش شهري"

وأكد شقيقه في تصريحات لـ "القاهرة 24" أن مطرب المهرجانات عصام صاصا خصص مرتبا شهريا لأسرة المتوفى على الطريق الدائري، قائلا: "هنعوضهم بمبلغ محترم ومعاش شهري"، وقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد.

وكانت الأجهزة الأمنية في الجيزة، ألقت القبض على مطرب المهرجانات الشعبية عصام صاصا، وذلك بتهمة دهس شخص أعلى الطريق الدائري في منطقة المنيب.

وفي التفاصيل، ورد إلى الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة، إخطارًا من مستشفى الهرم يفيد بوصول جثة هامدة لشخص إثر تعرضه إلى حادث أعلى الطريق الدائري.

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وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ وكشف ملابسات الحادث، حيث تبين مصرع شخص بعد تعرضه إلى حادث تصادم سيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري بالمنيب، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى كما تم تحرير المحضر اللازم بالحادث وإسناد التحقيقات لجهات التحقيق المختصة.

كان عصام صاصا تسبب في وفاة مواطن أعلى الدائري، حيث كان كان عائدا من منطقة المعادي متجها إلى منزله الكائن بمنطقة حدائق الأهرام، موضحا: "كنت جاي من المعادي متجها إلى بيتي في حدائق الأهرام، وكنت سايق على سرعة أقل من 70 وميكروباص أبيض بسقف عالي ماشي أمامي والمجني عليه ظهر فجأة أمامي".

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